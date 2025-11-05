'मतचोरीचा मुद्दा पक्षीय राजकारणाचा नाही तर...'; राहुल गांधी यांचं समर्थन करत आदित्य ठाकरे यांचा भाजपावर निशाणा
राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेला मतचोरीचा मुद्दा राजकारणाचा नाही तर भारतीयाच्या मताचं मूल्य सांगणारा आहे, असं म्हणत आदित्य ठाकरे यांनी निवडणूक आयोग, भाजपावर हल्लाबोल केलाय.
Published : November 5, 2025 at 4:11 PM IST
मुंबई : मतचोरी मुद्द्यावरुन लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भाजपासह केंद्रीय निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले आहेत. निवडणूक आयोगाचा वापर करुन राज्यात सत्ता स्थापन केल्याचा गंभीर आरोप राहुल गांधी यांनी भाजपावर केलाय. तसंच हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत घोळ झाल्याचा आरोप करत 25 लाख मतांची चोरी झाल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केलाय. मतचोरीवरुन विरोधी पक्ष सातत्यानं भाजपा आणि निवडणूक आयोगावर टीका करत आहे. राहुल गांधी यांच्या या आरोपांना शिवसेना - उबाठा नेते आमदार आदित्य ठाकरे यांनी पाठिंबा दिलाय.
प्रत्येक भारतीयाच्या मताचं मूल्य : मोठ्या प्रमाणात मतदार घोटाळा झाल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केलाय. निवडणूक आयोगानं मतचोरीच्या माध्यमातून भाजपाला अनेक राज्ये काबीज करण्यास मदत केली, असा गंभीर आरोपही राहुल गांधी यांनी केलाय. या त्यांच्या आरोपांचं आदित्य ठाकरे यांनी समर्थन केलंय. "राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा पक्षीय राजकारणाचा नाही तर प्रत्येक भारतीयाच्या मताचं मूल्य सांगणारा आहे," असं म्हणत आदित्य ठाकरे यांनीही निवडणूक आयोग आणि भाजपावर हल्लाबोल केलाय.
Once again, @RahulGandhi has exposed the @ECISVEEP ’s fraud today that helps the bjp to capture States via vote theft.— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) November 5, 2025
The world is watching how our elections aren’t free and fair anymore… with proof!
One may agree or disagree with Rahul Gandhi, or the @INCIndia or the INDIA…
प्रत्येक भारतीयाला मताचा अधिकार : "पुन्हा एकदा राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या फसवणुकीचा पर्दाफाश केलाय. यामुळं भाजपाला मतांच्या चोरीद्वारे राज्ये काबीज करण्यास मदत होते. आपल्या निवडणुका आता कशा मुक्त आणि निष्पक्ष राहिल्या नाहीत, हे जग पाहत आहे. राजकीय विचारसरणीचा विचार न करता, प्रत्येक नागरिकानं राहुल गांधी यांचं सादरीकरण पाहिलं पाहिजे. निवडणूक आयोग एका राजकीय पक्षाला यादीत बनावट मतदार असल्याची खात्री करण्याची परवानगी देतो," असा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला. निवडणूक कोणीही जिंको किंवा हरो, प्रत्येक भारतीयाला मताचा अधिकार असल्याचं आदित्य ठाकरे म्हणाले.
हरियाणात २५ लाख बनावट मतदार : गेल्या वर्षी झालेल्या हरियाणा विधानसभा निवडणुका 'चोरल्या', असा आरोप राहुल गांधी यांनी बुधवारी केला. मतदार यादीतील आकडेवारीचा हवाला देत २५ लाख नोंदी बनावट असल्याचा दावा त्यांनी केलाय. निवडणूक आयोगाने भाजपाशी संगनमत करून पक्षाला विजयी केल्याचा आरोपही राहुल गांधी यांनी केला.
हेही वाचा -