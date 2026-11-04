'गुजरातच्या कंपन्यांना दऱ्या-खोरे विकून दुष्काळ आणण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे नियोजन सुरू'-आदित्य ठाकरे
शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी राज्यातील दुष्काळ, दिया मिर्झाच्या व्हिडिओवरून झालेला वाद आणि इतर मुद्द्यांवरून राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. ते सोमवारी मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर होते.
Published : November 4, 2026 at 10:53 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर - शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी राज्यव्यापी आंदोलन उभारणार असल्याची माहिती शिवसेना ( उबाठा) नेते आदित्य ठाकरे यांनी दिली. दुष्काळी परिस्थिती आढावा घेण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी सरकारवर टीका केली. वातावरण बदलावावर गेली दहा वर्षे बोलत आलो आहोत. भीषण दुष्काळ असतानादेखील मुख्यमंत्र्यांचे पूर्ण लक्ष सह्याद्री दऱ्याखोऱ्यावर आहे. गुजरातच्या कंपन्यांना दऱ्या- खोरे विकून दुष्काळ कसा आणायचा, असे मुख्यमंत्र्यांचे नियोजन सुरू असल्याचा आरोप माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केला.
शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे म्हणाले की, महाराष्ट्राची दुष्काळी परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. शेतकऱ्यांना मदत आणि आधार पाहिजे. मात्र, तसे सरकारकडून काहीही मिळालेलं दिसत नाही. एका बाजूला सिंहस्थ कुंभमेळासारख्या कार्यक्रमांवर कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत. एका बाजूला अजूनही आमदार- खासदार विकत घेण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. राजकारण सर्वत्र चालू आहे. तर दुसऱ्या बाजूला फक्त शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये दिले जात आहे. तेही पैसे अजून महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांच्या हातात आलेले नाहीत.
राज्यव्यापी मोर्चा काढणार- दुष्काळ आणि ठाण्यातील पूर्णेकर हत्या प्रकरणावरून आदित्य ठाकरेंनी सरकारवर जोरदार टीका केली. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचा आक्रोश आहे. एवढं सगळं होऊनदेखील सरकार शेतकऱ्याच्या बांधावर दिसत नाहीत. सरकारला मदत करावीशी का वाटत नाही? हा शेतकऱ्यांचा आक्रोश सरकारला जाब विचारायला कधी ना कधी एकत्र येईल? आम्ही अगोदर सगळीकडे भेटू. आखणी आणि पाहणी करू. त्यानंतर मग शेतकऱ्यांचा रोष तुम्हाला दिसेल. मोर्चा कधी काढायचा आहे आणि त्याचे नियोजन लवकर जाहीर करणार आहोत. मीनाक्षी शिंदेंनी आनंद दिघे यांच्या मृत्यूबाबत केलेल्या विधानाबाबत आदित्य ठाकरेंनी प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी म्हटलं की, आमच्याकडून त्या 2012 साली महापौर का झाल्या? त्या आमच्या पक्षाकडूनच महापौर झाल्या होत्या ना. राम पूर्णेकर यांनी सर्व पुरावे दिलेले आहेत. एक तर या प्रकरणात एकनाथ शिंदे किंवा मीनाक्षी शिंदे यांचे पती असतील. पोलिसांकडून हवा तसा तपास झालेला नसल्यानं जनतेत आणि समाजात आपण आक्रोश पाहत आहात. मीनाक्षी शिंदे 20- 25 वर्षे ते आमच्या पक्षात राहिल्या. महापौर पदावर बसून जी मस्ती करायची ती केली आहे. यांच्याकडे बोट दाखवल्यावर एकनाथ शिंदे यांचा जीव पती-पत्नीमध्ये का अडकलेला आहे? अशी टीकादेखील त्यांनी केली.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत- दिया मिर्झा प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत करत असल्याचं आदित्य ठाकरेंनी म्हटलं. पुढे ते म्हणाले की, मुंबई महापालिकेनं अभिनेत्री दिया मिर्झा, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित आणि अजिंक्य रहाणे असतील यांना पत्र लिहिलं होतं. मुंबई महापालिका काय पत्र लिहिते, हे जर महापौरांना कळत नसेल तर महापौरांनी तेथून बाजूला व्हावं. तुम्हाला सभागृह, महापालिका, शहर चालवता येत नाही. मागील काही वर्षात भाजपला देशदेखील चालवता येत नाही. हे सर्व होत असताना महापौर फक्त हिंदू-मुस्लिम आणि जातीपातीचे राजकारण करत आहे. मुंबईकरांना श्वासाचा त्रास होत असून प्रदूषण वाढलं आहे. अशा परिस्थितीत महापौरांना फक्त जात-पात आणि धर्म दिसत आहे, अशी टीका आदित्य ठाकरेंनी केली.
राष्ट्रवादीमध्ये अंतर्गत कलह आहेत- राष्ट्रवादीच्या सहा नेत्यांनी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतल्यानंतर राजकीय वातावरण तापलं आहे. त्याबाबत आदित्य ठाकरे म्हणाले की, सरकारमधील एकमेकाची कबड्डी चालू असून त्यावर मला व्यक्त व्हायचं नाही. सत्ताधाऱ्यांनी सगळीकडच्या लोकांना फसवलं. तुम्ही जनतेच्या बांधावर या लोकांचे काम करा. सुनेत्रा पवार यांची तक्रार केल्याची माझ्याकडे माहिती नाही. तुम्ही कोल्ड ब्लडेड पॉलिटिक्स करत आहात. तुम्ही देशातील सर्व रक्त काढून टाकलेलं आहे. तुम्ही खोक्याचे राजकारण करत आहात. तुम्ही सत्तेत आहात. तुम्ही जर आंदोलन करत आहात, तर तुम्ही आंदोलन कुणाच्या विरोधात करत आहात. लोकतंत्र बचाव म्हणजे तुम्ही आमचे पक्ष आणि चिन्ह परत देणार आहात का? लोकशाही तुम्ही मारलेली आहे. व्होट चोरी तुम्ही केलेली आहे. त्यामुळे देश म्हणतोय 'व्होट चोर गद्दी छोड' अशी टीका आदित्य ठाकरे यांनी केली.
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