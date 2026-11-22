अदानींना बोलण्याची हिंमत भाजपात नाही, आदित्य ठाकरेंचा हल्लाबोल
अदानींचे काम आदेश देऊनही सुरू आहे याचा अर्थ असा होतो की भाजपाचे मालक हे अदानी आहेत, अशी टीका आदित्य ठाकरे यांनी केली.
Published : November 22, 2026 at 6:52 AM IST
पुणे : सातारा जिल्ह्यातील तारळी धरण परिसरात सरकारने आदेश देऊनही काम सुरू आहे. यावरून आता जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. या संदर्भात शिवसेना - उबाठा नेते आदित्य ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली. अदानींचे काम आदेश देऊनही सुरू आहे याचा अर्थ असा होतो की भाजपाचे मालक हे अदानी आहेत, अशी टीका यावेळी त्यांनी केली.
पुण्यातील मुंढवा येथे आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते शाखा उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. आदित्य ठाकरे म्हणाले की, जिथे अन्याय होतो, जिथे चुकीची कामे होतात तिथे लढा देण्यासाठी शिवसैनिक नेहमी पुढं असतो. शाखेच्या माध्यमातून शिवसेनेने जनतेची कामे केली आहेत. यापुढे अशाच पद्धतीने कामं सुरू राहणार आहेत.
पुणे शहरातील अतिक्रमण कारवाईबाबत "सगळं होत असताना नियोजन आणि लोकांशी चर्चा करायला हवी होती. अनेक गोष्टी आधी स्पष्ट करायला हव्या होत्या. कुठेही कुणावरही अन्याय होणार नाही अशा पद्धतीने काम झालं पाहिजे. जनतेतून जे निवडून आलेत त्यांचा आवाज ऐकणे देखील गरजेचं आहे," अशी प्रतिक्रिया आदित्य ठाकरे यांनी दिली.
सातारा येथील वीज प्रकल्पाबाबत आदित्य ठाकरे यांना विचारलं असता ते म्हणाले, साताऱ्याचं काम स्थगिती देऊन देखील सुरू आहे. याचं कारण एकच आहे की, भाजपाचे मालक अदानी आहेत. अदानींसमोर बोलण्याची हिंमत भाजपात नाही. पोलीस पाठवून कारवाई का होत नाही? तसेच या लोकांनी राजकारण खालच्या पातळीवर नेऊन ठेवलं आहे.