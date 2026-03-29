बीडमधील शेतकऱ्यांचा शेतरस्ता अडवणाऱ्याची आता खैर नाही; पाच वर्षासाठी आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी होणार ब्लॉक

पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या किंवा रस्त्याचं नुकसान करणाऱ्यांविरोधात आता कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची महिती जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी दिली.

Published : March 29, 2026 at 8:10 PM IST

बीड : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी आणि शेतीमाल वाहतुकीसाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद/शेत रस्ते योजना’ अधिक प्रभावी करण्यासाठी सुधारित शासन आदेश जारी केलाय. या आदेशानुसार, शेतरस्ता अडवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार असून, संबंधित व्यक्तीचं आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी पाच वर्षांसाठी ब्लॉक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच अशा व्यक्तींना सर्व शासकीय योजनांपासूनही वंचित ठेवलं जाणार आहे.

शेतरस्त्यांवरून वाद, तणाव आणि गुन्हे : ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळीच दिसून येत आहे. शेतरस्त्यांच्या वादातून भांडणे, तणाव आणि पोलिसात गुन्हे दाखल होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी वारंवार लेखी तक्रारी करूनही त्यांना वेळेत न्याय मिळत नाही. त्यामुळं शासनाचा हा कठोर आदेश प्रत्यक्षात प्रभावीपणे अंमलात येणार की नेहमीप्रमाणे कागदोपत्रीच राहणार? असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे यांनी उपस्थित केलाय.

रस्ता मोकळा करून देण्याची मागणी : बीड तालुक्यातील लिंबागणेश येथील गट क्रमांक 385 व 386 मध्ये शेतजमीन असलेल्या शिवचरण महादेव नाईगडे यांच्या शेताकडं जाणारा सुमारे 35 वर्षांपासूनचा शेतरस्ता महिनाभरापूर्वी शेजाऱ्यांनी खोदून आणि बांध भरून अडवला. चंद्रकांत शेळके यांना लेखी निवेदनाद्वारे रस्ता मोकळा करून देण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी आश्वासन मिळालं, मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. एकीकडं शासन कडक निर्णय जाहीर करत असताना, दुसरीकडं प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरत आहे.

आधार कार्ड व फार्मर आयडी पाच वर्षांसाठी ब्लॉक : बीड जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी सांगितलं, "अतिक्रमण करणाऱ्यांना नोटीस देऊन सात दिवसांत रस्ता मोकळा न केल्यास त्यांचे आधार कार्ड व फार्मर आयडी पाच वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येईल." तसेच जिल्ह्यातील कोणताही रस्ता अडवला असल्यास नागरिकांनी तत्काळ माहिती द्यावी, असं आवाहनही त्यांनी केलं. दरम्यान, बीड जिल्ह्यात पांदण रस्त्यांवरील वादांचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे काही शेतकऱ्यांकडून स्वागत केलं जात आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

