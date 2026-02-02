ETV Bharat / state

गाविलगड किल्ल्याच्या संरक्षणासाठी उभारली होती 'आड दिवाल'; सातपुड्याच्या कुशीतलं अनोखं रहस्य

सातपुड्यातील गाविलगड किल्ल्याबाहेर (Gavilgad Fort) मोथा परिसरात आढळलेली ‘आड दिवाल’ ही परकीय आक्रमण थोपवण्यासाठी उभारलेली प्राचीन संरक्षण भिंत आज दुर्लक्षित अवस्थेत आहे.

Gavilgarh Fort
गाविलगड किल्ला (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 2, 2026 at 5:35 PM IST

अमरावती : सातपुडा पर्वत रांगांच्या घनदाट जंगलात दिमाखात उभा असलेला गाविलगड किल्ला (Gavilgad Fort) हा विदर्भाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा अध्याय आहे. सुमारे अकराशे वर्षांपूर्वी गवळी राजाच्या काळात उभारण्यात आलेल्या या किल्ल्यानं अनेक राजवटी, युद्ध आणि सत्तांतरांचा काळ पाहिला. गाविलगड किल्ल्यापासून सुमारे पाच किलोमीटर अंतरावर खोल दरीतून होणाऱ्या परकीय आक्रमणांना थोपवण्याकरता विशेष अशी दगडी भिंत उभारण्यात आली होती. शत्रूंचं आक्रमण परतवून लावणं आणि शिकारीकरता या भिंतीचा वापर केला जायचा. आज जवळ-जवळ नामशेष अवस्थेत असणाऱ्या या भिंतीचे अगदी मोजके अवशेष चिखलदरा येथील गाविलगड किल्ल्यापासून पाच किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या मोथा या गावालगत डोंगर माथ्यावर पाहायला मिळतात. 'आड दिवाल' असा या भिंतीचा उल्लेख स्थानिक लोक करतात.

अनेक राजवटींचा साक्षीदार किल्ला : 1425 मध्ये इमादशाही, 1575 मध्ये अहमदनगरची निजामशाही, सोळाशेमध्ये मुघलशाही, त्यानंतर निजामशाही पुढे नागपूरकर भोसले, 1803 मध्ये इंग्रजांनी हा किल्ला ताब्यात घेतला.

सातपुडा पर्वत रांगांच्या घनदाट जंगलात दिमाखात उभा असलेला गाविलगड किल्ला (ETV Bharat Reporter)


सहा भक्कम दरवाजे : या सर्व काळात गाविलगड किल्ल्यानं सामरिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाची भूमिका बजावली. किल्ल्यावर आजही सहा भक्कम दरवाजे असून ते तत्कालीन संरक्षण व्यवस्थेचं प्रतीक आहेत.


असा आहे किल्ल्यावर जाण्यासाठी मुख्य मार्ग : आज गाविलगड किल्ल्यावर जाण्यासाठी जो मुख्य मार्ग वापरला जातो तो पूर्वी किल्ल्याची मागची बाजू मानली जात होती. याच मार्गानं परकीय शत्रू किल्ल्यावर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न करत असतं. त्यामुळं या दिशेनं किल्ल्याच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या, असं चिखलदरा येथील रहिवासी पंजाब गवई यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

Gavilgarh Fort
गाविलगड किल्ला (ETV Bharat Reporter)



आड दिवाल म्हणजे किल्ल्याबाहेर अदृश्य संरक्षण रेखा : किल्ल्यापासून सुमारे पाच ते सहा किलोमीटर अंतरावर आजच्या मोथा गावाच्या परिसरात खोल दरीच्या कडेला पुरातन दगडी भिंतीचे अवशेष आजही पाहायला मिळतात. या भागात मराठीपेक्षा कोरकू आणि हिंदी भाषेचं प्राबल्य असल्यानं स्थानिक लोक या भिंतीला 'आड दिवाल' म्हणून संबोधतात. ही भिंत किल्ल्याच्या तटबंदीपासून दूर असली तरी शत्रूंच्या हालचाली थोपवण्यासाठी आणि किल्ल्याला पूर्व सूचना मिळावी यासाठी उभारण्यात आली होती, असं पंजाब गवई म्हणाले.



खोल दरीत थक्क करणारं बांधकाम : घनदाट जंगल, उंच पर्वत आणि खोल दरी अशा प्रतिकूल परिस्थितीत दगडावर दगड रचून उभारलेली ही भिंत तत्कालीन स्थापत्य कलेची प्रगल्भता दर्शवते. आज या भिंतीचे मोजकेच अवशेष शिल्लक असले तरी त्यावरून त्या काळातील नियोजन, श्रम आणि युद्धनीतीची कल्पना येते.

Gavilgarh Fort
परकीय आक्रमणांना थोपविण्याकरिता आड दिवाल (ETV Bharat Reporter)



इतिहासाच्या पानात हरवलेली कहाणी : वऱ्हाड प्रांताच्या दिशेनं होणाऱ्या परकीय आक्रमणाच्यावेळी गाविलगडचे सैनिक या भिंतीचा वापर संरक्षणासाठी करत होते. मात्र या भिंतीचा नेमका उल्लेख अधिकृत ऐतिहासिक साधनांमध्ये फारसा आढळून येत नाही, त्यामुळं ही संरक्षण भिंत आजही इतिहासाच्या दृष्टीनं अंधारात दडलेली आहे अशी खंत पंजाब गवई यांनी व्यक्त केली.



दुर्लक्षित वारसा जपण्याची गरज : आज या भिंतीचे अवशेष अतिशय मोजके राहिले असून घनदाट जंगलात ते दुर्लक्षित अवस्थेत आहेत. योग्य संशोधन, पुरातत्व सर्वेक्षण आणि संवर्धन झाल्यास ही भिंत गाविलगड किल्ल्याच्या इतिहासातील एक महत्त्वाची कडी ठरू शकते. सातपुड्याच्या कुशीत दडलेला हा वारसा केवळ दगडांचा ढीग नसून तो गाविलगडच्या संरक्षण नीतीचा मूक साक्षीदार आहे असं पंजाब गवई म्हणाले.

Gavilgarh Fort
संरक्षण भिंतीचे अगदी मोजके अवशेष (ETV Bharat Reporter)

गाविलगड किल्ला
आड दिवाल
GAVILGAD FORT
चिखलदरा
GAVILGARH FORT PROTECT STONE WALL

