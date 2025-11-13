'मला लग्नासाठी मुलगी शोधून द्या'; लग्नाळू तरुणाचं थेट शरद पवार यांना पत्र, ग्रामीण भागातलं मांडलं वास्तव
लग्न होत नसल्यामुळं तरुणानं शरद पवार यांना पत्र लिहून, 'मला लग्नासाठी मुलगी बघून द्या, मी तुमचे उपकार विसरणार नाही', असं साकडं घातले आहे.
अकोला : मागील अनेक वर्षांमध्ये ग्रामीण भागातील तसंच शेती करणाऱ्या मुलांना लग्नासाठी मुली मिळत नसल्याचे अनेक प्रकार समोर आलेत. याविषयाचे अनेक मिम्स आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर ट्रेडिंगमध्ये असतात. परंतु, हे प्रकरण किती गंभीर आहे याचं एक उदाहरण अकोला जिल्ह्यातून समोर आलं आहे. जिल्ह्यातील 34 वर्षीय तरुणानं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांना थेट पत्र लिहून लग्नासाठी मुलगी बघून देण्याची अनोखी विनंती केली आहे. "माझं वय वाढत आहे, भविष्यात लग्न होणार नाही. मला कोणत्याही समाजातील मुलगी चालेल, तिच्या घरी राहायलाही तयार आहे," असं या तरुणानं शरद पवारांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केलं आहे. या पत्रामुळं तरुणांचं विविध कारणांमुळं लग्न होत नसल्याचा प्रकार समोर आलाय. याबाबत माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी खुलासा केलाय.
शरद पवार आणि अनिल देशमुख स्तब्ध : शनिवारी अकोल्यात झालेल्या शरद पवारांच्या शेतकरी संवाद कार्यक्रमात हे निवेदन देण्यात आलं. हे पत्र पाहून शरद पवार आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखही क्षणभर स्तब्ध झाले. ग्रामीण भागातील बेरोजगारी, आर्थिक अडचणी आणि वाढत चाललेला एकाकीपणा या समस्याचा हा प्रसंग प्रतिकात्मक आरसा ठरत आहे. त्यामुळं लग्न होत नसल्यानं तरुण हे नैराश्याच्या गर्तेत असल्याचे समोर आलं आहे.
पत्राच्या माध्यमातून अनेक समस्या समोर : तरुणांच्या लग्नाचा विषय गंभीर आहे. तसंच या पत्राच्या माध्यमातून अनेक प्रश्न उपस्थित झालेत. या विषयावर चिंतन करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. विषयाचं गांभीर्य लक्षात घेत शरद पवार यांनी हे पत्र माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना दाखवून त्यावर चर्चा केली. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी हा विषय समोर आणला. मात्र, त्या तरुणाचं नाव प्रसिद्ध केलं नाही.
तरुणाचं शरद पवारांना पत्र : "मी ग्रामीण भागातील तरुण आहे. माझं वय 34 आहे आणि मला लग्नासाठी मुलगीच मिळत नाही. त्यामुळं मी फार दुःखी व व्यथित झालोय. तुम्ही मला मुलगी बघून द्या. कोणत्याही समाजाच्या मुलीशी लग्न करण्यास तयार आहे. एवढंच नाही घर जावई होण्यासाठी देखील तयार आहे. त्यांच्या घरी असेल ते काम करेल. मला मुलगी बघून द्या आणि माझं दुःख दूर करा. मी सदैव तुमचा ऋणी राहील. अशा प्रकारचं पत्र त्या तरुणानं शरद पवार यांना लिहिलं आहे," अशी माहिती माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.
गंभीर समस्या : "तरुणांचं लग्न न होणं ही गंभीर सामाजिक समस्या आहे. तरुणांचं वय निघून जात आहे. पण, त्यांना मुली भेटत नाहीत. ग्रामीण भागात शेती करणाऱ्या मुलांपेक्षा शहरात कमी पगाराची नोकरी करणारा तरुण मिळावा, अशी मुलींची अपेक्षा आहे. शेतीचा मालक असलेला मुलगा त्यांना चालत नाही. शहरांकडं मुलींची ओढ साहजिक आहे. त्यामुळं ही समस्या निर्माण झाली आहे. शिवाय मुलामुलींच्या संख्येत असलेला फरक देखील या मागील प्रमुख कारण आहे," असं म्हणत अनिल देशमुख यांनी तरुणांची खरी व्यथा मांडली.
अपेक्षांचं ओझं वाढलं : समाजात जे दिसतं त्यानुसार, मुलांपेक्षा मुलींच्या संबंधित मुलाकडून लग्नासाठी अनेक अपेक्षा असतात. त्यामध्ये मुलगा हा सरकारी नोकरीला पाहिजे, ही मुख्य अपेक्षा असते. तसंच सरकारी नोकरीला जरी नसला तरी शहरातील नामांकित कंपनीत कायमस्वरुपी नोकरीला पाहिजे. मुलाला जास्त पगार पाहिजे. मुलाचं शहरात घरं, गावाकडं शेती पाहिजे. एकुलता एक मुलगा असेल तर उत्तमच, अशीही अपेक्षा असते. मुलाच्या नावावर घर, शेती, गाडी पाहिजे. मुलानं परदेशात फिरायला नेलं पाहिजे. मुलानं मोठ्या प्रमाणात सोनं मुलीला घातलं पाहिजे. या सर्व अपेक्षांचं ओझं मुलांच्या व त्यांच्या कुटुंबाच्या डोक्यावर असतं. मुलांच्याही मुलींकडून अपेक्षा असतात, पण त्याचं प्रमाण खूप कमी आहे.
