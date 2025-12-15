ETV Bharat / state

मुंबई उच्च न्यायालय परिसरात पीडित व्यक्तीचा आत्मदहनाचा प्रयत्न, काय आहे नेमकं प्रकरण?

कोकणातील जमिनीशी संबंधित एका प्रकरणात तहसीलदार, महिला वकिलाकडून फसवणूक झाल्याचा आरोप करत एका व्यक्तीनं आत्मदहनाचा प्रयत्न केला.

मुंबई उच्च न्यायालय परिसरात पीडित व्यक्तीचा आत्मदहनाचा प्रयत्न (ETV Bharat Reporter)
मुंबई : नैराश्यानंग्रस्त एका व्यक्तीनं सोमवारी दुपारी मुंबई उच्च न्यायालय परिसरात स्वत:वर ज्वलनशील पदार्थ ओतून घेत पेटवून घेतलं. दिवसाढवळ्या हायकर्टासारख्या गबजलेल्या ठिकाणी हा प्रकार घडल्यानं उपस्थित वकील आणि लोकांची ही घटना पाहून तारांबळ उडाली. प्रकाश सावंत असं या व्यक्तीचं नाव असून, ते विरार येथील रहिवासी आहेत. या आगीत सावंत हे गंभीररित्या भाजल्यानं त्यांना पोलिसांनी तातडीनं जीटी रूग्णालयात दाखल केलं. जिथं त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

माहिती देताना प्रत्यक्षदर्शी (ETV Bharat Reporter)

काय आहे घटना? - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परिसरात दुपारी लंच टाईममध्ये एचएसबीसी बँकजवळील हायकोर्टाच्या गेट क्रमांक 4 समोर ही घटना घडली. कुणाला काही कळायच्या आत एका व्यक्तीनं हातातले निषेधाचे कागद भिरकावत हातातील प्लास्टिकच्या बॉटलमधील ज्वलनशीन पदार्थ स्वत:वर ओतून घेत पेटवून घेतलं. हे दृश्य इतकं भयानक होतं की काही सेकंद आसपास उपस्थित लोकं केवळ पाहतच राहिले. त्यानंतर काहींनी तातडीनं जवळच्या हॉटेलमधील पाण्याचं पिंप नेऊन या व्यक्तीवर ओतलं आणि त्याच्या शरीरावरील आग विझवली. मात्र, तोपर्यंत त्याचं धड बऱयापैकी होरपळलं होतं. त्या अवस्थेतही ही व्यक्ती व्यवस्थेविरोधातील घोषणा देतच होती. त्यानंतर पोलिसांनी तातडीनं धाव घेत रूग्णवाहिका बोलावून या व्यक्तीला आझाद मैदान पोलिसांमार्फत नजीकच्या रूग्णालयात दाखल केलं.

पीडित व्यक्तीचं पत्र (ETV Bharat Reporter)

कोण आहे प्रकाश सावंत? - या व्यक्तीनं भिरकावललेल्या कागदाची एक प्रत 'ईटीव्ही भारत'कडे आहे. ज्यात त्याचं नाव प्रकाश शिवराम सावंत असल्याचं नमूद आहे. सावंत यांची काही जमीन सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील कणकवलीजवळील नरडवे महमहवाडी प्रकल्पात गेली. मात्र, आपल्या इच्छेविरूद्ध तहसीलदारांनी हक्कसोड पत्र लिहून घेतल्याचा आरोप सावंत यांनी या पत्रात केलाय. त्यानंतर एका महिला वकिलानं यासंदर्भात केस लढवण्यासाठी त्यांच्याकडून 6 लाख 80 हजार रूपये घेतले. पण आजवर त्यांना न्याय मिळालेला नाही.

मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)

वकिलानं फसवणूक केल्याचा आरोप - याप्रकरणी या महिला वकिलाची बार काऊंसिलमध्ये तक्रार करताच त्यांनी 6 लाख रूपये परत केले. मात्र, उर्वरित 80 हजार देण्यास त्यांनी नकार दिला. याप्रकरणी सावंत यांनी विरार पोलीस ठाण्यासह, न्याय विभाग, कोकण विभाग, पाठबंधारे, मुख्यमंत्री कार्यालयासह पंतप्रधान कार्यालयातही वारंवार तक्रार दाखल केली. मात्र, कुणीही दाद न दिल्यानं अखेरीस नैराश्यानं ग्रस्त प्रकाश सावंत यांनी हे टोकाचं पाऊल उचललं. याप्रकरणी आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद झाली असून, पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

संपादकांची शिफारस

