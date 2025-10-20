वाचनसंस्कृतीचा नवा जागर म्हणजे 'विनया चल ग्रंथालय'; घरपोच पुस्तकसेवेमुळं वाचनसंस्कृतीला नवी उभारी
डोईफोडे कुटुंबानं ‘विनया चल ग्रंथालय’ (Vinaya Chala Library) सुरू करून घरपोच पुस्तकसेवा दिली. या उपक्रमामुळं पिंपरी-चिंचवड परिसरात वाचनसंस्कृतीला नवी उभारी मिळाली आहे.
Published : October 20, 2025 at 3:44 PM IST
पिंपरी चिंचवड (पुणे) : आजच्या मोबाईल आणि सोशल मीडियाच्या युगात पुस्तकं वाचणं हा छंद हळूहळू कमी होताना दिसत आहे. पण या प्रवाहाच्या विरुद्ध जाऊन, पिंपरी-चिंचवडमधील बालेवाडी येथील डोईफोडे कुटुंबानं वाचनाची नवी दिशा दाखवली आहे. त्यांनी सुरु केलेला उपक्रम म्हणजेच 'विनया चल ग्रंथालय', या उपक्रमांतर्गत ते लोकांना घरपोच पुस्तकं पोहोचवतात. तेही भाडेतत्वावर आणि अल्पदरात, अगदी मनापासून तसंच प्रेमाने.
पुस्तकं वाचकांकडं जातात : आज प्रत्येकाला वेळ कमी आहे, पण पुस्तकं वाचायची इच्छा कायम असते. “पुस्तकांकडे लोक नाही जात, मग पुस्तकं वाचकांकडे का जाऊ नयेत?”, असा विचार करत हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. विजय डोईफोडे याच्या संपूर्ण कुटुंबानं या मोहिमेत सहभाग घेतला. कुणी पुस्तकांची नोंद ठेवतं, कुणी डिलिव्हरी करतं, तर कुणी वाचकांशी संपर्क साधतो. सुरुवातीला दुचाकीवरून पुस्तकं पोहोचवली जात होती, नंतर वाचकांची संख्या वाढल्याने त्यांनी यासाठी स्वतंत्र रिक्षा घेतली.
तीनशे रुपयांमध्ये वाचनासाठी पाच पुस्तके : या चालत्या ग्रंथालयात सध्या सुमारे 4000 हून अधिक पुस्तकांचा खजिना आहे. त्यांची सुरूवात फक्त चाळीस पुस्तकातून झालेली, त्यामध्ये कथा, कादंबऱ्या, आत्मचरित्र, विज्ञान, इतिहास, बालसाहित्य, तसंच प्रेरणादायी ग्रंथ अशा विविध प्रकारची पुस्तकं वाचकांपर्यंत पोहोचवली जातात. पुस्तकांची मागणी फोन किंवा सोशल मीडियावरून दिली जाते. वाचनाचा कालावधी हा एक महिन्याचा असतो. एक महिन्यांनी न चुकता वाचक पुस्तकं परत करतात आणि नवी पुस्तकाची लिस्ट पाठवून पुढील महिन्यांची पाच पुस्तकं मागवतात. या पुस्तक मोहिमेत महिन्याला फक्त तीनशे रुपये आकारण्यात आले आहेत. असे जवळजवळ 500 हून अधिक वाचक या फिरत्या ग्रंथालयलात सभासद म्हणून सहभागी आहेत.
वाचनसंस्कृती जागवण्याचं केंद्र : पिंपरी चिंचवड शहरातच नव्हे तर पुण्याच्या कात्रज भागापासून ते पिंपरी चिंचवडपर्यंत वाचकांनी या कुटुंबाचे सभासद होऊन वाचनाची आवड निर्माण केली आहे. “एखाद्या छोट्या गावात जर पुस्तकं पोहोचली आणि एखादा वाचक पुन्हा वाचनाकडे वळला, तर आमचा हेतू पूर्ण झाला,” असं डोईफोडे म्हणाले. त्यांचे हे ग्रंथालय केवळ पुस्तकं देण्याचं ठिकाण नाही, तर वाचनसंस्कृती जागवण्याचं केंद्र बनलं आहे. सद्यस्थितीमध्ये गेल्या दहा वर्षात या फिरत्या ग्रंथालयात आम्ही सहकुटुंब काम करतो, असं यावेळी विजय डोईफोडे यांनी सांगितलं.
वर्धापन दिनानिमित्त घेतात लेखन स्पर्धा : "या ग्रंथालयाची सुरूवात 2016 मध्ये करण्यात आली. सुरूवातीला 40 पुस्तकापासून सुरूवात करण्यात आली. आज चार हजार पुस्तकांचा संच आम्ही तयार केलाय. नेहमीचा वाचकवर्ग एका कुटुंबासारखी आम्हाला वागणूक देतात. त्याच नात्याला आजवर जपत आमचं कुटुंब जादा वाचनाची आवड तयार करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. येथे प्रत्येक पुस्तकाला विशिष्ट प्रकारे अनुक्रमांक देऊन बारकोड तयार केला आहे. त्यामुळं ही पुस्तकं प्रत्येक महिन्यात कोणाच्या घरी वाचनासाठी दिली आहेत याची अपडेट माहिती समजते. या ग्रंथालयाच्या माध्यमातून दरवर्षी प्रत्येक वर्धापन दिनानिमित्त लेखन स्पर्धा, वाचनाची आवड तयार होण्यासाठी वाचक वर्गासाठी नामांकित लेखकाच्या व्याख्यानाचे आयोजन केले जाते. त्यामुळं वाचनाचं महत्त्व आणि पुस्तकांचं मूल्य वाचकांपर्यंत समाधानी पद्धतीने पोहचते. आणखी वाचक वर्ग वाढला पाहिजे आणि त्याचा फायदा पुस्तकी ज्ञान वाढण्यासाठी मदत होईल हा महत्त्वाचा मानस आहे", असं प्रतिपादन विजय डोईफोडे यांनी केलं.
नोकरीचा दिली राजीनामा : यावेळी विनया डोईफोडे यांनी सांगितलं की, "पती विजय डोईफोडे यांनी 2016 मध्ये ही संकल्पना चालू केल्यानंतर जसजशी पुढे चालत राहिली तसे वाचक देखील वाढू लागले. त्यामुळं माझा हातभार देण्याच्या अनुषंगाने 2021 मध्ये मी शिक्षिका या नोकरीचा राजीनामा दिला. त्यानंतर पूर्णवेळ याच ग्रंथालयासाठी देत आहे. पुण्याच्या विविध भागामधून वाचक वर्ग वाढत असल्यानं प्रत्येक आठवड्यामध्ये वेगवेगळ्या भागाची निवड केली आहे. त्यानुसार आठवड्याचा पुस्तकी दिनक्रम केला जातो. शिवाय कोणी पुस्तक विकत घ्यायचे म्हणतं तर दूरचा पल्ला असल्यानं विकत घेणं शक्य होत नाही. त्यामुळं आम्ही भाडेतत्वाच्या संकल्पनेवर भर देऊन वाचकांपर्यंत सोयीस्कररित्या पुस्तके पोहचवण्याचं काम करतो. अश्यातच एखाद्या घरी जर लहान मूल असेल तर एक पुस्तक आमच्या माध्यमातून वाचनासाठी मोफत दिलं जातं. त्यामुळं वाचनाची आवड निर्माण होण्यासाठी खूप मदत होते."
पुस्तकं वाचण्याची सवय परत आली : या उपक्रमाला स्थानिक नागरिकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. वाचकांची भावना एकाच सुरात व्यक्त होते की, “घरपोच पुस्तकं मिळणं म्हणजे वाचनाचा सणासारखं क्षण!” अनेक वाचक सांगतात की, या ग्रंथालयामुळं त्यांच्या घरात पुन्हा पुस्तकं वाचण्याची सवय परत आली आहे. मुलांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांना पुस्तकांचा आनंद मिळतो."
वाचनसंस्कृतीला दिली नवी उभारी : वाचक म्हणून स्थानिक वाचक शिल्पा आर्ते यांनी सांगितलं, "आजच्या काळात अशा उपक्रमांची खूप गरज आहे. मोबाईलवर वेळ घालवण्यापेक्षा एखादं चांगलं पुस्तक हातात घेणं ही खरी शांती आहे. डोईफोडे कुटुंबाचा हा उपक्रम केवळ वाचनापुरता मर्यादित नाही. त्यांनी 'वाचकच ग्रंथालयाचा भाग' ही संकल्पना रुजवली आहे. पुस्तक घ्यायचं, वाचायचं आणि पुढे दुसऱ्याला द्यायचं अशा साखळीमुळं समाजात नवा वाचन संवाद तयार होत आहे. त्यांचा उद्देश स्पष्ट आहे, प्रत्येक घरात पुस्तक असावं, प्रत्येक मनात वाचन असावं. अशा या अनोख्या विनया चल ग्रंथालयानं वाचनसंस्कृतीला नवी उभारी दिली आहे."
पुस्तकांच्या माध्यमातून व्यक्तिमत्त्व घडते : पुणे येथील वाचन तज्ज्ञ, उत्कृष्ट लेखक तथा सामाजिक उपक्रमात वक्ते म्हणून प्रसिद्ध असलेले प्राचार्य राजेंद्र कुंभार सर यांनी देखील वाचनाचं महत्व पटवून डोईफोडे कुटुंबाचे विशेष आभार व्यक्त केले आहेत. त्यांनी सांगितलं, "गेल्या दहा वर्षापासून मी या ग्रंथालयाचा सभासद आहे. यांच्याकडून पुस्तके घरपोच मिळणे म्हणजे सोयीस्कर भाग आहे. हा उपक्रम अतिशय स्तुत्य आहे. डोईफोडे कुटुंबाचा हा उपक्रम म्हणजे समाजात वाचनसंस्कृती रुजवण्याचं प्रभावी उदाहरण आहे. आजच्या डिजिटल युगात पुस्तकांच्या माध्यमातून विचार, संस्कार आणि सकारात्मकता घराघरात पोहोचवणं ही मोठी गोष्ट आहे. पुस्तकं केवळ माहिती देत नाहीत, तर व्यक्तिमत्त्व घडवतात, विचारशक्ती वाढवतात आणि मनाला स्थैर्य देतात. अशा घरपोच ग्रंथालयांमुळं मुलांमध्ये वाचनाची सवय रुजते आणि समाज अधिक जाणता, संवेदनशील बनतो. म्हणून हा प्रयत्न प्रत्येक समाजात आदर्श ठरावा.”
