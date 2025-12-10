26 प्रशासकीय विभागांत एकूण 11 हजार 497 हरकती व सूचना प्राप्त, महानगरपालिका प्रशासनाची माहिती
Published : December 10, 2025 at 8:28 PM IST
मुंबई : निवडणूक आयोगानं दुबार मतदारांची यादी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला पाठवली आहे. ही यादी पडताळण्याचं काम सध्या पालिका प्रशासन करत असून, पालिकेच्या प्रत्येक विभागात 250 कर्मचारी घरोघरी जाऊन मतदारांची पडताळणी करत असल्याची माहिती आज (10 डिसेंबर) सहआयुक्त अश्विनी जोशी यांनी दिली आहे. कर्मचाऱ्यांनी प्रत्येक वॉर्डमध्ये जाऊन तपासणी केली. या तपासणीत दोन लाख पंधरा हजार दुबार मतदार आढळून आले. या मतदारांची फेर तपासणी करण्यात आली. यात 41 हजार दुबार मतदार आढळून आले. सध्या दुबार मतदार तपासण्याचे 50 टक्के काम झालं असून, उर्वरित पन्नास टक्के काम बाकी असल्याचं फालिका प्रशासनानं म्हटलं आहे.
10 हजार 668 हरकती व सूचनांवर निर्णय : मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक-2025 च्या प्रभाग प्रारुप मतदार यादीबाबत एकूण 11 हजार 497 हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी 10 हजार 668 हरकती व सूचनांवर निर्णय देण्यात आला आहे. तर, उर्वरित 829 हरकती व सूचना दुबार मतदारांबाबत आहेत, अशी माहिती अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी दिली. मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्या बोलत होत्या. यावेळी अश्विनी जोशी म्हणाल्या की, "प्रभाग प्रारुप मतदार यादीवर प्राप्त हरकती व सूचनांवर निर्णय देण्याकरिता पालिकेच्या प्रशासकीय विभागांचे सहायक आयुक्त यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या 26 प्रशासकीय विभागांत एकूण 11 हजार 497 हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या. यापैकी 10 हजार 668 हरकती व सूचनांवर प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी निर्णय दिला. तर, उर्वरित 829 हरकती दुबार मतदारांबाबत आहेत," असं अश्विनी जोशी यांनी सांगितलं.
कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावं : प्रारुप मतदार यादीवर प्राप्त हरकती व सूचनांवर प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार, अंतिम मतदार यादीच्या अनुषंगानं 'कंट्रोल चार्ट' तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दरम्यान, हरकतींबाबतच्या कंट्रोल चार्टमध्ये ज्या प्रभागांतील स्थलांतरित मतदारांची संख्या 100 हून अधिक आहे, अशा सर्व प्रकरणांत गूगल मॅपमध्ये दर्शविण्यात आलेल्या प्रभागनिहाय सीमांनुसार घर, इमारत, चाळ, वसाहत आदींची पडताळणी तातडीनं करुन तसंच खातरजमा करुन याबाबत प्रमाणपत्र व छायाचित्र सादर करण्याचे निर्देश सर्व परिमंडळीय सहआयुक्त / उपायुक्तांना दिल्याचं अश्विनी जोशी यांनी नमूद केलं आहे. याचबरोबर, दुबार नावांबाबत गृहभेटीकरीता अवलंबवायची कार्यपद्धती जारी करण्यात आली असून, गृहभेटीकरीता मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी तसंच प्रशासकीय विभागातील निवडणूकविषयक कर्मचारी, अधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. सदर कर्मचारी गृहभेट देऊन मतदाराकडून परिशिष्ट-1 भरुन घेतील. एखादा मतदारस्थळ निरीक्षण अंती घरी उपलब्ध नसल्यास त्यांच्या घरावर सूचना चिकटवण्यात येईल. त्यामध्ये त्यांनी संबंधित प्रशासकीय विभाग कार्यालयात संपर्क साधण्याबाबत आवाहन असेल. मतदारांनी निवडणूक कर्तव्यार्थ नियुक्त सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावं, असं आवाहन देखील अश्विनी जोशी यांनी महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीनं केलं आहे.
