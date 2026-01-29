सूर्याचे अंतरंग उलगडणारी दुर्बीण; सौर डाग आणि हालचाली पाहता येणार!
सूर्यावरील हालचाली टिपणाऱ्या या दुर्बीण संदर्भातील "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : January 29, 2026 at 7:45 PM IST
अमरावती : आपण दररोज पाहत असलेला सूर्य प्रत्यक्षात नेमका कसा दिसतो? सूर्यावर कोणत्या घडामोडी सुरू असतात आणि त्याद्वारे पृथ्वीला ऊर्जा कशी मिळते? हे प्रश्न बहुतेक वेळा केवळ पाठ्यपुस्तकापुरतेच मर्यादित राहतात. मात्र, अमरावतीत आता हे ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवता येणार आहे. मराठी विज्ञान परिषद अमरावती विभागाचे अध्यक्ष प्रा. प्रवीण गुल्हाने यांनी सूर्यावरील हालचाली सुरक्षितपणे निरीक्षण करता याव्यात, यासाठी विशेष सौर दुर्बीण विकसित केली आहे. या दुर्बिणीच्या माध्यमातून सूर्यावरील डाग आणि प्रकाश मंडळाचे प्रत्यक्ष दर्शन विद्यार्थ्यांना व नागरिकांना घडवलं जातंय. सूर्यावरील हालचाली टिपणाऱ्या या दुर्बीण संदर्भातील "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
26 वर्षांपासून वैज्ञानिक जनजागृती : "मराठी विज्ञान परिषद अमरावती विभाग गेल्या 26 वर्षांपासून वैज्ञानिक जनजागृतीसाठी कार्यरत आहे. खगोलशास्त्र हा त्यातील एक महत्त्वाचा विषय असून शालेय अभ्यासक्रमात सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण व ग्रह तारे यांची माहिती असली तरी प्रत्यक्ष निरीक्षणाची संधी विद्यार्थ्यांना फारशी मिळत नाही. ही उणीव भरून काढण्यासाठी 2009 मध्ये 'स्टारगॅझर्स वर्ल्ड' या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली, " अशी माहिती प्रा. प्रवीण गुल्हाने यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना दिली. तसंच "या उपक्रमांतर्गत शाळा महाविद्यालय आणि सामाजिक संस्थांमध्ये रात्रीच्या वेळी ग्रह-ताऱ्यांचे निरीक्षण, चंद्राचे विवर, शनीची कडा आदींचे प्रात्यक्षिक दाखवले जाते," असं देखील प्रा. प्रवीण गुल्हाने यांनी सांगितलं.
सूर्याच्या निरीक्षणाकरिताच दुर्बीण : "आजवर दिवसा सूर्य निरीक्षण करणं सुरक्षित नव्हतं. मात्र आता विकसित करण्यात आलेल्या या सौर दुर्बिणीमुळं हे शक्य झालं आहे. पीयूसी पाईपच्या समोरच्या भागाला विशेष सोलर फिल्टर बसवण्यात आलं आहे. हे सोलर फिल्टर सूर्यप्रकाशातील सुमारे 99.99 टक्के प्रकाश किरणे अडवतात. त्यामुळं केवळ अत्यल्प आणि सुरक्षित प्रमाणातील प्रकाश दुर्बिणीच्या आत प्रवेश करतो आणि डोळ्यांना कोणताही धोका न होता सूर्याचे निरीक्षण करता येतं. या दुर्बिणीतून सूर्यावरील सौर डाग स्पष्टपणे दिसतात. हे डाग आकारानं अत्यंत मोठे असून काही डागांमध्ये सहजपणे पृथ्वी एवढा आकार समावू शकतो. तसंच ही दुर्बीण सांभाळणं आणि या दुर्बिणीद्वारे विद्यार्थ्यांना माहिती देण्याकरिता महत्त्वाची जबाबदारी मराठी विज्ञान परिषदेचे टेक्निकल एक्सपर्ट वैभव अनासाने आणि सुशांत गवई करतात," असं प्रा. प्रवीण गुल्हाने यांनी सांगितलं.
सूर्याबाबत वैज्ञानिक माहिती : "या सौर दुर्बिणीच्या माध्यमातून सूर्यावरील डागांचे निरीक्षण करता येतं. या निरीक्षणादरम्यान सूर्याबाबतची वैज्ञानिक माहिती आम्ही विद्यार्थ्यांना देतो. अनेकांचा असा समाज आहे की, सूर्य जळत आहे. मात्र प्रत्यक्षात सूर्याच्या केंद्रभागात न्यूक्लिअर फ्युजन प्रक्रिया सुरू असते. हायड्रोजन अणूंचे हेलिनियममध्ये रूपांतर होत असताना प्रचंड प्रमाणात ऊर्जा निर्माण होते. ही ऊर्जा प्रकाश व उष्णतेच्या स्वरूपात पृथ्वीपर्यंत पोहोचते. ही ऊर्जा ठराविक प्रमाणात असल्यामुळं पृथ्वीवर जीवन शक्य झालंय, " असंही प्रवीण गुल्हाने यांनी सांगितलं.
सूर्याचे आहेत तीन थर : "पृथ्वीपासून सूर्याचं अंतर सुमारे 15 कोटी किलोमीटर असून त्याला एक खगोलीय एकक म्हणतात," अशी माहिती खगोलशास्त्राचे अभ्यासक आणि स्टारगेझर क्लबचे विभाग प्रमुख विजय गिरुळकर यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना दिली. पुढं ते म्हणाले, "सूर्याचे मुख्य तीन थर आहेत. फोटोस्पियर, क्रोमोस्फियर आणि करोना, असे हे तीन थर आहेत. फोटो स्पिअरमधूनच आपल्याला दिसणारा प्रकाश तयार होतो. सूर्याच्या केंद्र भागात दर सेकंदाला सुमारे 60 कोटी टन हायड्रोजनचे हेलियममध्ये रूपांतर होत असून कमी झालेल्या वस्तुमानाचे ऊर्जेत रूपांतर होतं. सूर्यावरील डागांचा शोध 1843 मध्ये श्वाबे या रशियन वैज्ञानिकानं लावला. तसंच या डागांचा परिणाम कधीकधी पृथ्वीवरील उपग्रह आणि दळणवळण यंत्रणांवर होऊ शकतो, " असं देखील विजय गिरुळकर यांनी म्हटलं आहे.
सूर्याकडे थेट पाहू नये : "सूर्याकडे कधीही थेट नुसत्या डोळ्यांनी किंवा फिल्टरशिवाय दुर्बिणीतून पाहू नये. असं केल्यास डोळ्यांवर गंभीर परिणाम होऊन डोळ्यांचं नुकसान होऊ शकतं. त्यामुळेच मराठी विज्ञान परिषदेनं पूर्णपणे सुरक्षित प्रमाणित फिल्टर वापरून ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. भविष्यात आम्ही अधिक प्रगत फिल्टरच्या साह्यानं सूर्यावरील सौरज्वाला आणि इतर नैसर्गिक क्रिया प्रत्यक्ष पाहण्याची व्यवस्था करण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे," असं देखील प्रवीण गुल्हाने यांनी स्पष्ट केलंय.
सूर्याबद्दल वैज्ञानिक माहिती
- पृथ्वीपासून सूर्याचा अंतर 15 कोटी किलोमीटर इतकं आहे.
- सूर्यावर दर सेकंदाला सुमारे 60 कोटी टन हायड्रोजन अणूंचे हेलियममध्ये रूपांतर होतं.
- सूर्यावरील डागाचा शोध 1843 मध्ये श्वाबे या रशियन वैज्ञानिकानं लावला.
- सूर्याचे एकूण आयुष्य 10 अब्ज वर्ष असून त्यापैकी पाच अब्ज वर्ष पूर्ण झाली आहेत.
- सूर्याचं आयुष्य संपल्यावर तो श्वेत तारा बनेल आणि लांब आकार घेऊन त्यामध्ये पृथ्वीला देखील सामावून घेईल.
