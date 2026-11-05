आधुनिकतेच्या युगात लोककला टिकवण्यासाठी संघर्ष; दिवाळीपूर्वी राहता शहरात पाहायला मिळाले 'नंदीबैल'चे पारंपरिक आगमन
आता कितीही ढोल वाजवला, तरी एकही व्यक्ती किंवा लेकरू नंदीबैलाला हळद-कुंकू लावण्यासाठी जवळ येत नाही अशी खंत कलाकार अशोक गोंडे यांनी व्यक्त केली.
Published : November 5, 2026 at 3:57 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) - सण-उत्सवांचे दिवस जवळ येऊ लागले की जुन्या संस्कृतीची आणि परंपरेची आठवण करून देणारी अनेक रूपं आपल्या अवतीभवती पाहायला मिळतात. काळ बदलला, लोकांची जीवनशैली बदलली, तरीही काही परंपरेचे शिलेदार आपली पिढीजात कला आणि संस्कृती जिवंत ठेवण्यासाठी आजही धडपड करताना दिसत आहेत. असाच एक पारंपरिक नजराणा दिवाळीच्या तोंडावर राहाता शहरात पाहायला मिळाला जेव्हा भल्या सकाळी एक नंदीबैल गावात दाखल झाला.
बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील आळवंडी येथील अशोक गोंडे हे कलाकार गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून नव्हे तर त्यांच्या पिढ्यानपिढ्या आजोबा, पणजोबा यांच्या काळापासून हाच वारसा चालवत आले आहेत. पूर्वी दिवाळीचा सण आला की लोकांना आणि मुलांना नंदीबैल येणार आणि खेळ बघायला मिळणार याची मोठी उत्सुकता आणि आपुलकी वाटायची. सकाळी 6.30 वाजेपासून ते 8 वाजेपर्यंत तब्बल 10 वेगवेगळ्या ठिकाणी खेळ करूनही आज मात्र परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे, असं गोंडे यांनी सांगितलं.
पूर्वी गावात खेळ झाला की लोक आनंदाने धान्यासोबत 5-10 रुपये सढळ हाताने देत असत आणि लोकांची गर्दी जमायची. परंतु आज लोकांची नियत आणि मानसिकता बदलली असून दानधर्म करण्याची प्रवृत्ती कमी होत चालली आहे. आता कितीही बतावणी केली आणि ढोल वाजवला, तरी एकही व्यक्ती किंवा लेकरू नंदीबैलाला हळद-कुंकू लावण्यासाठी किंवा खेळ पाहण्यासाठी जवळ येत नाही अशी खंत कलाकार अशोक गोंडे यांनी व्यक्त केली आहे.
हरवलेली आपुलकी टिकवून ठेवण्याचा निर्धार - आजच्या धावपळीच्या आणि आधुनिक युगात मनोरंजनाची अनेक साधने उपलब्ध झाली असली तरी आपल्या मातीशी आणि लोककलेशी जोडलेली ही माध्यमे आपल्या समृद्ध वारशाचा एक अविभाज्य भाग आहेत. लोकांचा विश्वास कमी होत चालला असला आणि म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नसला तरी ही पिढीजात कला आपण कधीही बुडू देणार नाही आणि ती अखंड चालूच ठेवणार असा ठाम निर्धार अशोक गोंडे या कलाकाराने ईटीव्ही भारतशी बोलताना व्यक्त केला आहे. लोकांचा विश्वास राहो वा ना राहो हे काम आम्हाला प्रामाणिकपणे करायचेच आहे अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.
लहानपणी आपण नंदीबैलाच्या संदर्भात सांग सांग भोलानाथ, पाऊस पडेल काय, शाळेभोवती तले साचून सुट्टी मिळेल काय... हे गाणं ऐकलेलं आणि आजच्या आधुनिक युगातील मुलांनी स्मार्टफोन किंवा लॅपटॉप-टॅबवर पाहिलेलंही असतं. मात्र प्रत्यक्षात दारावर आलेल्या भोलानाथला पाहायला हल्ली कुणीच मुलं बाहेर पडताना दिसत नाहीत. मात्र याच लोप पावत चाललेल्या लोककलेला जिवंत ठेवण्याची एक तीव्र हाक या कलाकाराने दिली आहे. समाजातील नागरिकांनी अशा पारंपरिक कलाकारांचे स्वागत करून त्यांच्या कलेचा आणि कष्टाचा सन्मान करणे गरजेचे आहे जेणेकरून हा अनमोल सांस्कृतिक ठेवा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचू शकेल.
हेही वाचा...