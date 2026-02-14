ETV Bharat / state

विशेष मुलांसाठी आव्हान पालक संघातर्फे मरिन ड्राईव्हवर साजरा झाला 'स्पेशल व्हॅलेंटाईन्स डे'

जगभर प्रेमी युगुल व्हॅलेंटाईन्स डे साजरा करत आहेत. दरम्यान मुंबईतील विशेष मुलांसाठी काम करणाऱ्या आव्हान पालक संघातर्फे वॉकेथॉनचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

valentine day special walkathon
वॉकेथॉनमध्ये सहभागी झालेली विशेष मुलं आणि भार्गवी चिरमुले (ETV Bharat Reporter)
Published : February 14, 2026 at 2:48 PM IST

मुंबई : 'व्हॅलेंटाईन्स डे'निमित्त मुंबईच्या मरिन ड्राईव्हवर एका अनोख्या वॉकेथॉनचं आयोजन करण्यात आलं होतं. विशेष मुलांसाठी कार्यरत असलेल्या 'आव्हान पालक संघ'च्या वतीनं आयोजित या वॉकेथॉनमध्ये नागरिकांनी मोठ्या उत्साहात आपला सहभाग नोंदवून प्रेमाचा हा दिवस अनोख्या पद्धतीनं साजरा केला.

मरिन ड्राईव्हवर आगळा वेगळा व्हॅलेंटाईन्स डे : 14 फेब्रुवारीचं औचित्य साधून आव्हान पालक संघातर्फे या विशेष वॉकेथॉनचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या वॉकेथॉनमध्ये जवळपास 400 जणांनी आपला सहभाग नोंदवला. नरिमन पॉईंटजवळील मरिन ड्राईव्हच्या प्रोमेनॉडवर एनसीपीए ते एअर इंडिया बिल्डिंगपर्यंत या विशेष वॉकेथॉनचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या वॉकेथॉनमध्ये सर्व वयोगटातील लोक सहभागी झाले होते. याशिवाय भार्गवी चिरमुले, शर्वरी पाटणकर, नुतन जोशी यांसारख्या मराठमोळ्या सेलिब्रिटिंनी आपली विशेष उपस्थिती लावत या मुलांचा उत्साह वाढवला. व्हॅलेटाईंन्स डे निमित्त प्रेम, आपुलकी आणि आरोग्य यांचा सुंदर मिलाफ साधत या वॉकेथॉननं समाजात एक संदेश दिला.

प्रतिक्रिया देताना भार्गवी चिरमुले आणि शर्वरी पाटणकर (ETV Bharat Reporter)

वंदना कर्वे यांच्या जिद्दीची कहाणी : जन्माला आलेलं प्रत्येक बाळ त्याच्या आईसाठी सर्वस्व असतं. आई कोणत्याही अवस्थेमध्ये आपल्या मुलाला स्वीकारते, त्याच्यासाठी संघर्ष करते. मुंबईतील वंदना कर्वे यांनी देखील आपल्या लेकीसाठी संघर्ष तर केलाच मात्र या संघर्षातून समाजातील इतर विशेष मुलांसाठीदखील संधी निर्माण केली. स्वतःच्या लेकीला उभं करताना त्यांनी केलेला संघर्ष अनेक पालक आणि मुलांसाठी प्रेरणादायी ठरलाय. वंदना कर्वे यांना लग्नानंतर पहिली मुलगी झाली. मुलीच्या जन्मानंतर काही महिन्यांतच तिला एन्सेफलायटीस हा मेंदूचा दुर्धर आजार झाल्याचं स्पष्ट झालं. वंदना यांच्यासाठी हा एक मोठा धक्काच होता. मात्र, यातून वंदना कर्वे यांनी आपल्या लेकीला स्वतःच्या हिमतीनं तिच्या पायावर उभं केलं. त्यांनी आपल्या लेकीला बाहुल्यांच्या आधारानं बसायला, रांगायला व चालायला शिकवलं. या अनोख्या पद्धतीनं त्यांनी मुलीला हळूहळू सावरवलं. योग्य वैद्यकीय उपचार आणि चिकाटीच्या जोरावर त्यांनी आपल्या लेकीला सक्षम बनवलं.

valentine day special walkathon
वॉकेथॉनमध्ये सहभागी झालेली विशेष मुलं (ETV Bharat Reporter)

आव्हान पालक संघ : लहान वयातील विशेष मुलांसाठी अनेक शाळा मिळतात. पण, 18 वर्षांनंतर त्यांच्यासाठी कोणताही पर्याय नसल्याचं वास्तव वंदना कर्वे यांच्या लक्षात आलं. त्यामुळं त्यांनी पुढाकार घेऊन त्यांच्यासारख्या इतर काही पालकांना हाताशी धरून 'आव्हान पालक संघ' या संस्थेची साल 1995 मध्ये स्थापना केली. दादरमधील 'आव्हान पालक संघ' ही संस्था गेल्या तीन दशकांपासून कार्यरत आहे. 18 वर्षांवरील विशेष मुलांना स्वयंरोजगाराची वाट दाखवण्यात ही संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावते. आता या संस्थेमार्फत अनेक विशेष मुलं विविध प्रकारचं व्यवसायिक शिकून स्वावलंबी बनलीत. काहीजण लहान उद्योग, हस्तकला, घरगुती व्यवसायाद्वारे स्वतःच्या पायावर उभं राहात आहेत. ही संस्था केवळ मुलांनाच नव्हे तर त्यांच्या पालकांनाही स्वयंरोजगार आणि संगोपनाचं प्रशिक्षण देऊन एक अनोख कार्य करत आहे.

valentine day special walkathon
वॉकेथॉनमध्ये सहभागी झालेली विशेष मुलं (ETV Bharat Reporter)

