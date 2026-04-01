पारंपरिक भारतीय हस्तकलेचा आविष्कार; कोल्हापुरातील कणेरी मठात 'कारागीर महाकुंभ'!

भारताच्या 17 राज्यातील कलाकारांनी घडवलेल्या कलाकृतींचा आविष्कार कोल्हापुरातील कणेरी मठ इथं भरलेल्या 'कारागीर महाकुंभ' पाहायला मिळत आहे.

A Showcase of Traditional Indian Handicrafts : 'Karagir Mahakumbh' at Kaneri Math in Kolhapur
पारंपरिक भारतीय हस्तकलेचा आविष्कार; कोल्हापुरातील कणेरी मठात 'कारागीर महाकुंभ'!
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 1, 2026 at 7:59 PM IST

Updated : April 1, 2026 at 8:55 PM IST

कोल्हापूर : लोप पावत चाललेली भारतीय हस्तकला देशभरातील काही मोजक्या कलाकारांनी जिवंत ठेवली आहे. याच कलेच्या बळावर देश-विदेशात नाव कमावलेल्या आणि अनेक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेल्या भारताच्या 17 राज्यातील कलाकारांनी घडवलेल्या कलाकृतींचा आविष्कार कोल्हापुरातील कणेरी मठ इथं भरलेल्या 'कारागीर महाकुंभ' पाहायला मिळत आहे. हा महाकुंभ 4 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. टेराकोटा, मातीचे दागिने, पारंपारिक खेळणी, टाकाऊ लाकडांपासून बनवलेल्या आकर्षक वस्तू, नारळापासून बनवलेले घरगुती सजावटीचे साहित्य, मका कणसाच्या सालापासून बनवलेले शोपीस आणि मेघालयच्या जंगलातील बांबूच्या शेतीतून मिळणाऱ्या बांबूच्या काट्यांपासून बनवलेले घरगुती सजावटीच्या कलाकृती सध्या कोल्हापूरकरांचं लक्ष वेधत आहेत.

आकर्षक कलाकृतींचा आविष्कार : राज्याचा पर्यटन विभाग आणि कणेरी मठ सिद्धगिरी महासंस्थांनच्या वतीनं आयोजित कारागिरांचा महाकुंभमध्ये देशातील 17 राज्यात आपल्या कलाकृतीनं देशभर प्रसिद्ध झालेले कलाकार एकाच छताखाली आले आहेत. आदिवासी लोकसमूहाची पिंगुळी आणि भिल्ल चित्रकलेतून साकारलेली आकर्षक पेंटिंग्स या 'कारागीर महाकुंभ'मध्ये पाहायला मिळतात. तर कर्नाटक राज्यातील हम्पी येथून आलेल्या पार्वती तलवार यांनी मका कणसाच्या सालापासून बनवलेले आकर्षक शिल्प, घरगुती सजावटीचे फ्लावर पॉट, तसंच मका कणसाच्या सालापासून बनवलेली फुल हस्तकलेचा उत्कृष्ट नमुना ठरत आहेत. तर यासाठी स्वतःच्या तीन एकर शेतीत मका पीक घेतलं असल्याचं हस्तकलाकार पार्वती तलवार यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं.

नारळासह टाकाऊ केसरमधून साकारले गणपती बाप्पा : राज्याला लागून असलेल्या गोवा राज्यातून मोठ्या प्रमाणात नारळ व्यवसाय चालतो. याच नारळाच्या केसर आणि करवंट्यापासून नारळात साकारलेले गणपती बाप्पा, कोरीव प्राणी आणि व्यक्तिचित्र, फुलांच्या आकाराचे दीप, नारळात कोरलेली कोरीव माकड, या हस्तकला पाहून कोल्हापूरकरांची पाऊले कणेरी मठ इथं भरलेल्या कारागीर महाकुंभकडे वळत आहेत. गेली 10 वर्ष ही कला जोपासणाऱ्या माया नाईक यांनी आतापर्यंत नारळात विविध प्रकारच्या वस्तू साकारल्या आहेत. त्यांनी साकारलेल्या या वस्तूंना श्रीलंका, भूतान, म्यानमार येथून चांगली मागणी आहे. तर देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये त्यांची कला पोहोचली असल्याचं माया नाईक यांनी सांगितलं.



स्थानिकांना देणार हस्तकलेचं प्रशिक्षण : देशभरातील विविध हस्तकलाकारांना एकाच छताखाली बोलावून त्यांच्या कला कोल्हापुरातील होतकरू कलाकारांपर्यंत पोहोचाव्यात हा या कारागीर महाकुंभचा मुख्य उद्देश असल्याचं सिद्धगिरी महासंस्थांचे मताधिपती अदृश्य काडसिद्धेश्वर महाराज यांनी सांगितलं. तसंच महाकुंभ कालावधीत या कलाकारांकडून स्थानिकांना देखील हस्तकलेचे प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे. त्यामुळं स्थानिकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असं आवाहनही मठाधिपती अदृश्य काडसिद्धेश्वर महाराज यांनी केलं आहे.

हेही वाचा :

  1. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीला मंत्री नरहरी झिरवळांची दांडी, राजकीय चर्चांना उधाण
  2. मुंबई महापालिकेची उल्लेखनीय कामगिरी, वर्षभरात वसूल केला 7 हजार 700 कोटी रुपयांचा कर
  3. 'दख्खनचा राजा' जोतिबाच्या चैत्र यात्रेचा भव्य सोहळा; लाखो भाविकांनी न्हाऊन निघाला 'जोतिबा डोंगर'
