ठाणे महानगरपालिकेच्या सेवानिवृत्त 'दबंग' अधिकाऱ्याला भररस्त्यात मारहाण

ठाणे महानगरपालिकेचे सेवानिवृत्त अधिकारी महेश अहेर यांना अनोळखी व्यक्तींनी मारहाण केल्याची माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी चितळसर पोलीस ठाण्यात एनसी नोंदवण्यात अली आहे.

MAHESH AHER BEATEN
सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याला मारहाण (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 23, 2025 at 2:27 PM IST

1 Min Read
ठाणे : ठाणे महानगरपालिकेचे दबंग अधिकारी अशी ओळख असलेल्या सेवानिवृत्त अधिकारी महेश अहेर यांना तीन अनोळखी व्यक्तींनी मारहाण केल्याची माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी चितळसर पोलीस ठाण्यात एनसी नोंदवण्यात अली आहे. ही घटना शनिवारी (ता. 22) रात्री घडली आहे. रस्त्यावर वाहन चालवताना झालेल्या वादातून ही मारहाण झाल्याचं महेश अहेर यांनी दिलेल्या तक्रारीमध्ये नमूद केले आहे.

पोलिसात तक्रार दाखल : महेश अहेर हे पत्नीसह राहत असलेल्या परिसरातील एका हॉटेलमध्ये शनिवारी सायंकाळी नाष्टा करण्यासाठी गेले होते. याचदरम्यान तीन अनोळखी इसम तिथं आले. त्यांनी तक्रारदार यांना लावलेली गाडी तुमची आहे का? अशी विचारणा केली. त्यावेळी नाही म्हटल्यावर तक्रारदाराला त्यांनी लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करत शिवीगाळ केली, असं महेश अहेर यांनी पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या एनसीमध्ये नमूद केलं आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास चितळसर पोलीस करत आहेत.

पालिका सेवेत असताना दरारा : सेवानिवृत्त महेश अहेर सेवेत असताना बेकायदा कामं करणाऱ्यांमध्ये त्यांची दहशत मोठ्या प्रमाणात होती. काही महिन्यांपूर्वी ते सेवानिवृत्त झालेत. त्यानंतर त्यांची सुरक्षा काढण्यात आली. यानंतर अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्ते त्यांच्या मागे लागले असून, त्यांनी केलेल्या कामावर अनेकांनी आक्षेप नोंदवले आहेत. यातूनच हा मारहाणीचा प्रकार आहे का? याचा शोध ठाणे पोलीस घेत आहेत.

आव्हाडांच्या कार्यकर्त्यांनी केली होती मारहाण : महेश अहेर यांना महापालिकेच्या मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर जितेंद्र आव्हाड यांच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केली होती, असा आरोप आहे. जितेंद्र आव्हाड यांच्या मुलीबाबत केलेल्या चुकीच्या वक्तव्यामुळं नाराज झालेल्या कार्यकर्त्यांनी महेश अहेर यांना गंभीर मारहाण केली होती. त्यानंतर या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी तडीपार केलं होतं.

प्रकरणाचा तपास सुरू : "या प्रकाराची अदखल तक्रार आम्ही नोंदवली असून आम्ही मारहाण करणाऱ्या लोकांचा शोध घेत आहोत. हा ठरवून केलेला हल्ला आहे का? याचा शोध घेतला जाणार आहे. तपासानंतर आम्ही याबाबत अधिक माहिती देऊ शकतो. प्राथमिक तपासात किरकोळ भांडण असल्याचं समोर येत आहे," अशी माहिती पोलीस उपायुक्त प्रशांत कदम यांनी दिली.

