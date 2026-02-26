निसर्ग भ्रमंतीतून समाजसेवेचा संकल्प; दोन डॉक्टरांची मेळघाटात आरोग्य सेवेची अनोखी वाटचाल
अमरावती : सातपुड्याच्या कुशीत वसलेल्या मेळघाटातील घनदाट जंगल, समृद्ध जैवविविधता आणि पक्षांचा किलबिलाट पाहण्यासाठी आणि अनुभवण्यासाठी वर्षातून दोन-तीनदा येणाऱ्या दोन डॉक्टरांच्या मनात मात्र या निसर्गसौंदर्यासोबतच एक वेगळी वेदना घर करू लागली. ती म्हणजे, मेळघाटातील दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासींना आरोग्याच्या नेमक्या काय समस्या आहेत? तर, याबाबतचे वास्तव अगदी जवळून पाहिल्यानंतर आपणही काहीतरी करायला हवं, या भावनेतून या डॉक्टरांनी वर्षातून दोन-तीन दिवस तरी मेळघाटातील दुर्गम भागात मोफत आरोग्य सेवा देण्याचा संकल्प केला. त्यानुसार, गेल्या तीन-चार वर्षांपासून हे डॉक्टर मेळघाटातील 'ऑर्गनायझेशन फॉर कुला' या संस्थेच्या माध्यमातून आपला संकल्प सातत्यानं कृतीत उतरवत आहेत. दरम्यान, या दोन डॉक्टरांचे निसर्गप्रेम आणि समाजसेवा यासंदर्भातील "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट...
अशी झाली समाजसेवेची सुरुवात : नाशिकमधील व्यावसायिक प्रसाद समर्थ हे दरवर्षी चिखलदरा इथं पर्यटनासाठी येत असत. पूर्वी चिखलदरा इथं पर्यटन क्षेत्रात कार्यरत असणारे राकेश महल्ले यांच्याशी प्रसाद समर्थ यांची ओळख झाली. त्यानंतर अकोल्याचे स्त्रीरोगतज्ञ डॉ. अतुल मुंदडा हेही पक्षी निरीक्षणासाठी येताना राकेश महल्ले यांच्या संपर्कात आले. मेळघाटातील जंगल आणि वन्य प्राण्यांच्या संवर्धनाच्या उद्देशानं राकेश महल्ले यांनी 2019 मध्ये स्थापन केलेल्या 'ऑर्गनायझेशन फॉर कुला' या संस्थेमुळं या निसर्गप्रेमी पर्यटकांना एका वेगळ्या उपक्रमासाठी व्यासपीठ मिळालं. मेळघाटात वन्यजीवांसाठी काम करत असतानाच राकेश महल्ले यांना अतिदुर्गम भागात वसलेल्या गावातील आदिवासी बांधवांना योग्य आरोग्य सेवा मिळावी, यासाठी आपल्या संस्थेच्या माध्यमातून काही करता येईल का? असं वाटत होतं. याबाबत त्यांनी प्रसाद समर्थ आणि डॉ. अतुल मुंदडा यांच्याशी चर्चा केली. यानंतर डॉ. अतुल मुंदडा यांनी मेळघाटातील आदिवासी गावांमध्ये आपली सेवा देण्याची तयारी आहे, असं जाहीर केलं. त्यानुसार, गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून मेळघाटात अतिदुर्गम भागात वसलेल्या गावांमध्ये 'ऑर्गनायझेशन फॉर कुला'च्या वतीनं खास आरोग्य सेवेला सुरुवात झाली. डॉ. अतुल मुंदडा यांनी आरोग्य सेवेसोबतच स्वतः जवळची औषधं देखील आदिवासी बांधवांकरिता आणली. तसंच नाशिक येथून प्रसाद समर्थ हे देखील दरवेळी औषधांची व्यवस्था करून देतात. नाशिकवरून प्रत्येक शिबिराकरिता चाळीस-पन्नास हजार रुपयांची औषधं मेळघाटात आणली जातात.
महिलांच्या आरोग्यावर विशेष लक्ष : मेळघाटातील महिलांना भेडसावणाऱ्या स्त्रीरोग समस्यांची तीव्रता पाहून डॉ. अतुल मुंदडा यांनी विशेष लक्ष केंद्रित केलंय. गंभीर रुग्णांना अचलपूर किंवा अमरावती इथं उपचारासाठी पाठवण्यात येतं. काही अत्यंत गंभीर रुग्णांवर अकोल्यातील आपल्या रुग्णालयात डॉ. अतुल मुंदडा हे स्वतः उपचार करतात. चौराकुंड या गावातील एक महिला स्तनांच्या कर्करोगानं ग्रस्त होती, तिला अकोल्याला स्वतःच्या घरी ठेवून तिच्यावर उपचार करून विशेष लक्ष देखील डॉ. अतुल मुंदडा यांनी दिलं आहे. विशेष म्हणजे, ही संपूर्ण सेवा डॉ. अतुल मुंदडा हे मोफत देतात.
सामाजिक कार्याला दंतचिकित्सकांचीही जोड : डॉ. अतुल मुंदडा यांचे निसर्गप्रेमी मित्र असणारे अचलपूर येथील दंतचिकित्सक डॉ. रणजीत चित्रकार हे देखील गेल्या दीड वर्षांपासून या सेवा कार्यात सहभागी झाले आहेत. वैद्यकीय अधिकारी असणाऱ्या त्यांच्या पत्नी डॉ. वृंदा चित्रकार या देखील या उपक्रमात अगदी आनंदानं सहभागी होत असतात. वर्षातून दोन-तीन वेळा होणाऱ्या या शिबिरामध्ये डॉ. रणजीत चित्रकार हे मेळघाटातील आदिवासी बांधवांच्या दातांच्या समस्यांवर उपचार करतात. दरम्यान, "मेळघाटातील ही आदिवासी मंडळी शहरात येऊ शकत नाहीत आणि डॉक्टरही इतक्या दुर्गम ठिकाणी पोहोचत नाहीत. त्यामुळं आम्हीच इथं येतो आणि निसर्गाच्या सानिध्यात सेवा करण्याचा आनंद व समाधान दोन्ही मिळतं," असं डॉ. रणजीत चित्रकार "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना सांगितलं.
दुर्गम गावांपर्यंत आरोग्यसेवा : सेमाडोह, माडीझडप, माखला, चौराकुंड, रायपूर अशा अतिदुर्गम गावात या शिबिरांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. तसंच होळीपूर्वी आयोजित करण्यात आलेलं रायपूर येथील शिबीर विशेष ठरलं होतं. यावेळी आदिवासी बांधवांसोबतच जंगलात कार्यरत वन अधिकारी व वन कर्मचाऱ्यांसाठीही आरोग्य तपासणी करण्यात आली.
आरोग्य जनजागृतीवर भर : "मेळघाटातील आदिवासी समाजात स्वच्छतेबाबत जागरूकतेचा अभाव असल्यानं संसर्गजन्य आजार विशेषतः श्वसनाचे विकार लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत आढळतात," असं डॉ. अतुल मुंदडा "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं. तसंच "पाणी उकळून प्यायला हवं, स्वच्छता राखावी योग्य आहार याबाबत आम्ही या शिबिराच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करतो. आश्चर्याची बाब म्हणजे हायपर टेन्शन आणि मधुमेहासारखे शहरी आजार देखील मेळघाटात आढळले आहेत. अशा रुग्णांना पुढील उपचारासाठी योग्य ठिकाणी जाण्याचं मार्गदर्शन आणि मदत देण्याचा आमचा प्रयत्न असतो," असं देखील डॉ. अतुल मुंदडा यांनी सांगितलं.
उपक्रमाचे वैशिष्ट्य
- निसर्ग भ्रमंतीतून समाजसेवेची प्रेरणा.
- पक्षी निरीक्षणाच्या छंदातून सुरू झालेली ओळख आज आदिवासी बांधवांसाठी जीवनदायी ठरत आहे.
- औषधं, तपासण्या, सल्ला सर्व सेवा निशुल्क आणि गरजूंना पुढील उपचाराचीही व्यवस्था.
- महिला व बालकांवर विशेष लक्ष.
- स्त्री रोग श्वसनाचे विकार, कुपोषण व संसर्ग यावर लक्ष केंद्रित करून जनजागृती.
- दुर्गम गावांपर्यंत डॉक्टर स्वतः पोहोचतात रुग्ण शहरात येऊ शकत नसल्यानं डॉक्टरांचं जंगलाच्या वाटा तुडवत सेवेसाठी पोहोचतात.
सेवा आणि समाधानाचा संगम : "निसर्ग सौंदर्यानं समृद्ध मेळघाटात पक्षांचा किलबिलाट आणि आदिवासींच्या निरागस हास्यात, या डॉक्टरांना सेवेतून समाधान सापडतं. धावपळीच्या शहरी जीवनातून काही दिवस दूर जाऊन निसर्गाच्या सानिध्यात मानवतेची सेवा करण्याचा हा अनोखा उपक्रम आमच्या ऑर्गनायझेशन फॉर कुलाच्या माध्यमातून राबविला जातो. निसर्गप्रेम संवेदनशीलता आणि सामाजिक बांधिलकी याचा सुंदर संगम म्हणजे मेळघाटातील ही आरोग्यसेवा आहे, " असं ऑर्गनायझेशन फॉर कुलाचे अध्यक्ष राकेश महाले यांनी "ईटीव्ही भारत"ला सांंगितलं.
