नवरा-बायकोच्या भांडणात मध्यस्थी केल्याच्या रागातून नातेवाईकाची चाकूने भोसकून हत्या, तिघांना अटक

याप्रकरणी शांतीनगर पोलीस ठाण्यात हत्येचा गुन्हा दाखल करत तीन आरोपींना अटक केल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विनायक गायकवाड यांनी दिली आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 27, 2026 at 3:57 PM IST

1 Min Read
ठाणे : मावस बहीण आणि तिच्या पतीच्या भांडणात नातेवाईक मावस भावानं मध्यस्थी केली. त्यामुळं या रागातून पतीच्या 3 भावांनी आपसात संगनमतानं मध्यस्थी करणाऱ्याच्या भावाला चाकूने भोसकून जीवे ठार मारल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. ही घटना भिवंडीतील शांतीनगर येथील न्यू आझाद नगरमधील निजामिया हॉटेलजवळ 26 जानेवारीला घडली. या घटनेनं परिसरात शोककळा पसरली असून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. याप्रकरणी शांतीनगर पोलीस ठाण्यात हत्येचा गुन्हा दाखल करत तीन आरोपींना अटक केल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विनायक गायकवाड यांनी दिली आहे. दिलशाद मकबूल अहमद शहा (23) असं मृतकाचं नाव आहे. तर या हत्येप्रकरणी आसिफ अब्दुलहकीम शहा, अलीहसन अब्दुलहकीम शहा, मुझफ्फर अब्दुलहकीम शहा अशी गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपी भावांची नावे आहेत.

मध्यस्थी करून भांडण सोडवल्याचा राग : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी गुलजार मकबूल अहमद शहा (25) याचा कपडा विक्रीचा व्यवसाय असून मयत दिलशाद आणि गुलजार हे दोघे सख्खे भाऊ आहेत. दरम्यान, गुलजारनं त्याची मावस बहीण व तिच्या पतीमध्ये 25 जानेवारी रोजी झालेल्या भांडणात मध्यस्थी करून भांडण सोडवलं होतं. त्यामुळं वरील तिघा आरोपींनी आपसात संगनमतानं गुलजारनं भांडण सोडवल्याचा राग मनात धरून याचा काटा गुलजारचा भाऊ दिलशादवर काढला. आसिफनं त्याच्याकडील चाकूने भोसकून दिलशादची निर्घृण हत्या केल्याचं तक्रारदार गुलजारनं फिर्यादीत म्हटलं आहे. तसंच दिलशादला मारहाण होत असतानाच गुलजार हा भांडण सोडवण्यासाठी गेला असता त्यालाही मुझफ्फरनं लोखंडी पाईपनं मारहाण करून जखमी केलं आहे.

तिघांविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल : दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच शांतीनगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत दिलशादला उपचारासाठी येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र डॉक्टरांनी त्यास उपचारापूर्वीच मयत घोषित केलं असून त्याचा मृतदेह शवविच्छेदना करिता पाठवण्यात आला आहे. त्यानंतर फॉरेन्सिक टीमनं घटनास्थळी दाखल होत हत्येतील नमुने जमा करून तपास सुरू केला आहे. या हत्येप्रकरणी शांतीनगर पोलिसांनी तिघांविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करून तिघांनाही ताब्यात घेतलं आहे. या तिघांना आज न्यायालयात हजर करणार असल्याची माहिती शांतीनगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विनायक गायकवाड यांनी दिली आहे.

