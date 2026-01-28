ETV Bharat / state

अजितदादांचे सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव राहात असलेल्या सोसायटीवर शोककळा, मनमिळावू शेजारी गेल्याची भावनिक प्रतिक्रिया

उपमुख्यमंत्री अजितदादांचे सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव यांचाही त्यांच्याबरोबर मृत्यू झाला. त्यांच्या शेजाऱ्यांनी यावर भावनिक प्रतिक्रिया दिल्यात.

अजित पवार आणि सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव
अजित पवार आणि सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव (संग्रहित)
ठाणे - बुधवारी सकाळी झालेल्या विमान दुर्घटनेत अजितदादांसह पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. या दुर्घटनेत अजितदादांचे सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव यांचाही दुर्घटनेत मृत्यू झाला. जाधव हे कळव्याच्या विटावा परिसरातील सूर्यनगर येथील कृष्ण विहार चाळीत राहात होते. यामुळे कळवा परिसरातही शोककळा पसरलेली आहे. त्यांच्या पार्थिव देहावर त्यांच्या मूळगावी फलटण जवळ अंत्यसंस्कार करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. त्यांच्या कळव्यातील घराला कुलुप होतं. त्यांचा परिवार मूळगावी नेण्यासाठी प्रशासनानं वाहन उपलब्ध करून दिलं आहे.



विटावा सूर्यनगर येथील कृष्ण विहार या चाळीत राहणारे विदीप जाधव हे अत्यंत साधे आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत सुरक्षा अधिकारी म्हणून काम करतात हे काही लोकांनाच माहिती होतं. बुधवारी त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या मागे पत्नी, वृद्ध आई-वडील, ९ वर्षांचा मुलगा आणि १३ वर्षांची मुलगी असा परिवार आहे. शांत स्वभाव, मृदू बोलणे आणि नेहमी हसतमुख राहणारी व्यक्ती म्हणून त्यांची ओळख होती. अनेक शेजाऱ्यांनी त्यांना उपमुख्यमंत्र्यांची “सावली” असं नाव दिलेलं होतं. विदीप जाधव हे दीर्घकाळ अजित पवार यांचे सुरक्षा अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. मात्र याचा कधीही गर्व त्यांना नव्हता अगदी सध्या माणसाप्रमाणे परिसरातील लोकांशी भेटणे आणि बोलणे तसंच अभिवादन करणे हा त्यांचा दिनक्रम होता अशी माहिती त्यांच्या चाळीत राहणाऱ्या रहिवाशांनी दिली.


कळवा सूर्यनगर चाळीत शोककळा आणि हळहळ - पोलीस खात्याशी संबंधित असूनही विदीत जाधव यांचा स्वभाव अत्यंत प्रेमळ आणि मृदू होता, असं शेजाऱ्यांनी सांगितलं. गेल्या २२ वर्षांपासून त्यांना ओळखणाऱ्या शेजारी श्रुती वाडेकर म्हणाल्या की, त्या त्यांना प्रेमानं “दादा” म्हणत. “नेहमीप्रमाणे ते सकाळी साडेसहाच्या सुमारास कामावर निघाले. अवघ्या दोन तासांत इतकी वाईट बातमी ऐकायला मिळेल, यावर अजूनही विश्वास बसत नाही,” अशी भावनिक प्रतिक्रिया व्यक्त केली. तर विदीप जाधव यांच्या शेजारीच राहणाऱ्या रहिवाशाने सांगितलं की, ते विदीप जाधव याना जवळपास २७ वर्षांपासून ओळखत होते. रोज कामावर निघाल्यानंतर हात हलवून कामावर जाणाऱ्या जाधव यांची अभिवादनाची सवय ही त्या दिवसानंतर शेवटची ठरेल असं वाटलं नव्हतं, अशी भावनिक प्रतिक्रिया देताना त्यांचे डोळे पाणावले.



दोन दशकांहून अधिक काळ या परिसरात वास्तव्यास असलेले विदीत जाधव समाजात घट्ट रुजले होते. ते नेहमी आदरयुक्त आणि जबाबदारी शांतपणे पार पाडणारे व्यक्तिमत्त्व होते, असं स्थानिकांनी सांगितलं. त्यांच्या अकाली निधनाची बातमी पसरताच परिसरातील नागरिक स्तब्ध झाले. रोजच्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनलेला परिचित चेहरा अचानक हरपल्याची जाणीव प्रत्येकाच्या मनात खोलवर उमटत होती.



पहाटेच घर सोडलं - आपलं कर्तव्य बजावण्यासाठी जाधव हे रात्री अपरात्री कर्तव्यावर जात होते त्याचप्रमाणे आज पहाटे देखील ते कामावर जाण्यासाठी निघाले. निघाल्यावर शेजाऱ्यांना कामावर जातोय अस सांगत निरोप घेतला तो शेवटचाच. घटनेची माहिती मिळताच त्यांचे कुटुंबीय बारामतीला रवाना झाले असल्याचं शेजाऱ्यांनी सांगितलं.

