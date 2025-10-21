ETV Bharat / state

म्युझिक मॅटर्सच्या माध्यमातून मिश्का असवानीकडून भारतातील विद्यार्थ्यांना सांगीतिक भेट!

म्युझिक मॅटर्सच्या माध्यमातून मिश्का असवानी भारतातील शाळांना संगीताची विविध वाद्यं भेट म्हणून देते.

Los Angeles' Mishka Aswani's musical gift to students in India
म्युझिक मॅटर्सच्या माध्यमातून मिश्का असवानीकडून भारतातील विद्यार्थ्यांना सांगीतिक भेट! (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 21, 2025 at 8:06 PM IST

मुंबई : आज भारतातील अनेक शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. काही शाळांमध्ये अगदी वीज सुद्धा नाही. अशा परिस्थिती शाळांमध्ये संगीत हा विषय शिकवणं लाबंच...जिथं मूलभूत सुविधाच नाहीत, तिथं संगीतसारख्या कला विषयाकडे दुर्लक्ष होणं साहजिकच आहे. पण संगीतवेड्या 19 वर्षांच्या मिश्का असवानी हिनं याच गोष्टीचा विचार करून भारतातील विद्यार्थी संगीत शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, या भावनेतून "म्युझिक मॅटर्स प्रोजेक्ट" ही स्वयंसेवी संस्था स्थापन केलीय.

75 हजार विद्यार्थ्यांना वाद्यांच्या अभ्यासाची संधी : या संस्थेच्या माध्यमातून मिश्का असवानी भारतातील शाळांना संगीताची विविध वाद्यं भेट म्हणून देते. या उपक्रमांतर्गत तिनं आजवर 75 हजार विद्यार्थ्यांना वाद्यांच्या अभ्यासाची संधी उपलब्ध करून दिलीय. विशेष म्हणजे लॉस एंजेलिस (अमेरिका) इथं राहणाऱ्या मिश्का असवानी हिनं 9 वीमध्ये असतानाच "म्युझिक मॅटर्स प्रोजेक्ट" या नावानं स्वयंसेवी संस्था स्थापन केली होती. ज्यांना संगीत शिक्षणाची संधी नाही, त्यांच्यापर्यंत वाद्य आणि संगीत पोहोचवणं हा या संस्थेचा उद्देश आहे.

कशी सुचली कल्पना? : मिश्का असवानी आपल्या आईच्या जुन्या प्राथमिक शाळेला भेट देण्यासाठी मुंबईला आली होती. त्या शाळेत संगीत शिकवण्यासाठी कोणतंही वाद्य, शिक्षक किंवा त्यासाठीचं नियोजन नव्हतं. हे पाहून ती शब्दशः हादरली. "मी लहानपणापासून पियानो शिकले, संगीत माझ्या आयुष्याचा भाग आहे. पण, या मुलांना ती संधी नाही, हे मला असह्य वाटले," असं मिश्का असवानी हिनं सांगितलं.

माझ्या आयुष्यातील सर्वात सुंदर अनुभव : मिश्का असवानी हिनं अमेरिकेला गेल्यानंतर भारतातील शाळांना वाद्यं देण्यासाठी निधी जमा केला. यानंतर तिनं आपल्या कुटुंबीय, विशेषतः आजी-आजोबांच्या मदतीनं भारतातील शाळांसाठी वाद्यं दिली. तसंच प्रत्येक भारत भेटीत ती वाद्यं दिलेल्या ळांमधील मुलांना वाद्य वाजवताना पाहत होती. "मुलांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहून मला जाणवलं की, हे काम किती महत्त्वाचं आहे. संगीताने मला खूप काही दिलं आहे. आता मी तेच जगभरातील मुलांपर्यंत पोहोचवते आहे. त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहणं, हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात सुंदर अनुभव आहे," असं मिश्का असवानी हिनं म्हटलंय.

लॉस एंजेलिसमधील आगींनंतर नवा उपक्रम : 2024 मध्ये लॉस एंजेलिस परिसरात लागलेल्या भीषण आगींमुळं अनेक शाळा आणि कुटुंबीयांकडे असणारी वाद्यं जळून गेली. त्यानंतर मिश्का असवानी हिनं लगेचच "स्थानिक पुनर्वितरण प्रणाली" सुरू केली. तिनं आतापर्यंत देशभरातील अनेक शाळांना वाद्यं भेट म्हणून दिली आहेत. म्युजिक मॅटर्सच्या प्रयत्नातून लोकांनी मोठ्या प्रमाणात वाद्यदान केली आहेत. त्यामुळं आता बऱ्याच शाळांचे संगीत वर्ग पुन्हा सुरू झालेत.

हजारो विद्यार्थ्यांना मिळतंय संगीत शिक्षण : आज "म्युझिक मॅटर्स प्रोजेक्ट" या संस्थेमार्फत 75000 हून अधिक विद्यार्थ्यांना जगभरात संगीत वाद्यं मिळाली आहेत. शिक्षकांच्या मते हा उपक्रम म्हणजे संगीत शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या पण कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा नसणाऱ्या विद्यार्थ्यांसासाठी आशेचा किरण आहे. या मुलांसाठी ही वाद्यं म्हणजे त्यांच्या स्वप्नांच्या दिशेनं उड्डाण घेण्याची एकमेव संधी आहे.

संगीत वाद्य सर्व शाळांना भेट म्हणून विनामूल्य : "मिश्का ओसवानी आपल्या मुंबईतल्या शाळेतल्या मुलांसाठी जवळजवळ 80 ते एक लाख रुपयांपर्यंतचे संगीत वाद्य सर्व शाळांना भेट म्हणून विनामूल्य उपलब्ध करून देत आहे. आतापर्यंत मुंबईतील जवळजवळ 50 अनुदानित व गरजू शाळांना ज्या शाळांमध्ये संगीत वाद्य उपलब्ध नव्हती. अशा शाळांना संगीताची वाद्य विनामूल्य उपलब्ध करून दिली आहेत," असं म्युझिक मॅटर या संस्थेचे मुंबई विभाग समन्वयक व बृहन्मुंबई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघटनेचे उपाध्यक्ष व प्रवक्ता सचिन गवळी यांनी सांगितलं. दरम्यान, म्युजिक मॅटर्स या सामाजिक संस्थेच्या नावानं आतापर्यंत ज्या शाळांना संगीत वाद्य भेट दिली आहेत. त्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी तिच्या या सामाजिक कार्याबद्दल तिचं मनापासून आभार व्यक्त केलं आहे.

