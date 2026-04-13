कुलंगणा गावात अद्भुत विहीर: पाण्याला जांभळासारखी गोडसर चव; उन्हाळ्यातही न आटणारा जलसाठा

मेळघाटातील चिखलदरा तालुक्यात कुलंगणा गावात एक अद्भुत विहीर आहे. विशेष म्हणजे, या विहिरीचं पाणी कधीच आटत नाही, असं गावकरी सांगतात.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 13, 2026 at 7:47 PM IST

अमरावती : मेळघाटातील चिखलदरा तालुक्यात कुलंगणा हे लहानसं आदिवासी गाव निसर्गाच्या सानिध्यात वसलेलं असलं तरी इथं पाण्याचा एक अनोखा चमत्कार पाहायला मिळतो. गावाच्या दुसऱ्या टोकावर असणारी एक जुनी चौकोनी आकाराची विहीर आजही ग्रामस्थांसाठी जीवनदायी ठरली आहे. डोंगराळ भूभागामुळं मेळघाटात पावसाचं पाणी टिकत नाही ते थेट खाली वाहून जातं, त्यामुळं या परिसरातील अनेक गावांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. मात्र कुलंगणा गावातील ही विहीर या परिस्थितीतही अपवाद ठरते.


उन्हाळ्यातही न आटणारा जलसाठा : ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, ही विहीर सहसा कधीच आटत नाही. भर उन्हाळ्यात जेव्हा इतर जलस्रोत कोरडेठाक पडतात, तेव्हाही या विहिरीत मुबलक पाणी उपलब्ध असतं. केवळ एखाद्या अपवादात्मक वर्षीच ही विहीर आटल्याची नोंद असल्याचं मेळघाटातील इतिहास अभ्यासक शिवा काळे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं. ही गोष्ट आश्चर्यकारक नाही तर ग्रामस्थांना दिलासा देणारी आहे, असं शिवा काळे म्हणाले.

जांभळाच्या झाडाची सावली आणि थंडगार पाणी : या विहिरीच्या आजूबाजूला जांभळाची तीन ते चार मोठी झाडं आहेत. दिवसभर या झाडांची सावली विहिरीत पडत असल्यामुळं पाणी नेहमीच थंडगार राहतं. उन्हाळ्याच्या कडक तापमानातही या विहिरीचं पाणी नैसर्गिकरित्या गार राहतं. जे पिणाऱ्याला ताज तवानं करून टाकतं.



पाण्याला जांभळासारखी चव : या विहिरीचं सर्वात अनोखं वैशिष्ट्य म्हणजे, तिच्या पाण्याला वेगळीच चव आहे. ग्रामस्थ सांगतात, या पाण्याला जांभळासारखी गोडसर आणि खास चव येते. ही चव इतकी वेगळी आणि आनंददायी आहे की पाणी प्यायल्यानंतर एक वेगळीच तृप्ती मनाला लागते. त्यामुळं गावात इतर पाण्याचे स्रोत उपलब्ध असले तरी पिण्यासाठी प्रत्येकजण याच विहिरीचं पाणी वापरतो.


गावकऱ्यांची लाइफलाईन : आज गावात नळ योजना, विहिरी, बोअरवेल असे अनेक पाण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत. असं असतानाही प्रत्येक घरात पिण्यासाठी याच विहिरीचं पाणी वापरलं जातं. ही विहीर केवळ पाण्याचा स्रोत नसून गावकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा एक अविभाज्य भाग आहे, असं तुळशीराम धिकार या ग्रामस्थानं 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.


निसर्ग आणि परंपरेचा अनोखा संगम : मेळघाटसारख्या दुर्गम आणि डोंगराळ भागात अशी जलसंपत्ती टिकून राहणं ही निसर्गाचीच देणगी मानली जाते. कुलंगडा गावातील ही विहीर म्हणजे निसर्ग, परंपरा आणि लोकविश्वास यांचा सुंदर संगम आहे. आजच्या आधुनिक युगातही ही विहीर गावकऱ्यांच्या जीवनात तितकीच महत्त्वाची आहे, जितकी ती अनेक वर्षांपूर्वी होती.

