ETV Bharat / state

मोबाईलवर गेम खेळण्यावरून झाली होती एकाची हत्या, एक वर्षानंतर आंध्र प्रदेशातून आरोपी अटक!

मुंब्रा पोलीस ठाण्याच्या पोलीस पथकानं आरोपी शमशु‌द्दीन शरफुद्दीन सैय्यद (20) याला आंध्रप्रदेशातून अटक केली आहे.

A man was murdered for playing games on his mobile phone in Thane
मोबाईलवर गेम खेळण्यावरून झाली होती एकाची हत्या, एक वर्षानंतर आंध्र प्रदेशातून आरोपी अटक! (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 10, 2025 at 7:31 PM IST

|

Updated : December 10, 2025 at 8:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : मुंब्रा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एक वर्षापूर्वी मोबाईलवर गेम खेळण्यावरून झालेल्या वादात एकाची हत्या झाली होती. या प्रकरणात आरोपी आपल्या सहकाऱ्याची हत्या करून परराज्यात पळून जाण्यात यशस्वी झाला होता. अखेर या प्रकरणाचा पाठपुरावा करीत मुंब्रा पोलीस ठाण्याच्या पोलीस पथकानं आरोपी शमशु‌द्दीन शरफुद्दीन सैय्यद (20) याला आंध्रप्रदेशातून अटक केली आहे. त्याचा ट्रांझिस्ट रिमांड घेऊन ठाण्यात आणलं आहे. दरम्यान, या गुन्ह्यात मुंब्रा पोलिसांनी यापूर्वीच दोन आरोपींना अटक केली होती. तर मुख्य आरोपी फरार होता. त्याला एक वर्षानंतर मुंब्रा पोलिसांनी अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आल्याची माहिती मुंब्रा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अनिल शिंदे यांनी दिली.

मुख्य आरोपी गुन्हा घडल्यापासून झाला होता पसार : आंध्र प्रदेशातून अटक केलेला आरोपी शमशु‌द्दीन शरफुद्दीन सैय्यद याचा गेल्या वर्षी मुंब्रा येथील ज्यूबली पार्कमध्ये 14 जुलै 2024 रोजी रात्री अकरा वाजण्याच्या मोबाईलवर गेम खेळण्यावरून वाद झाला होता. त्या वादातून एका युवकाची शमशु‌द्दीन शरफुद्दीन सैय्यद यांच्यासह तिघांनी हत्या केली होती. याप्रकरणी 15 जुलै 2024 रोजी मुंब्रा पोलीस ठाण्यात हत्येचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी दोघांना अटक केली होती. त्या गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी शमशुद्दीन शरफुद्दीन सैय्यद हा मुख्य आरोपी गुन्हा घडल्यापासून पसार झाला होता. तो सातत्यानं ओळख लपवून राहत असल्यामुळं त्याची काही माहिती पोलिसांना मिळून येत नव्हती.

पोलीस निरीक्षक अनिल शिंदे यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

आरोपीला न्यायालयीन कोठडी : दरम्यान, गुन्हा घडल्याचा वर्षभरानंतर मुंब्रा पोलीस ठाण्याचे पोलीस शिपाई नितीन पाटोळे यांना गुप्त खबऱ्यांकडून आरोपी शमशु‌द्दीन शरफुद्दीन सैय्यद याच्याबद्दल माहिती मिळाली. या माहितीच्या आधारे मुंब्रा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अनिल शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक तेजस सावंत यांच्या पथकानं त्याला 4 डिसेंबरला अटक केली. सध्या त्याला न्यायालयीन कोठडी मिळाली असून पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक तेजस सावंत करत आहेत.

हेही वाचा :

  1. पारडी शिवारात बिबट्याचा धुमाकूळ ; सात नागरिकांवर हल्ला, वनविभागाकडून बिबट्या जेरबंद करण्याचे प्रयत्न सुरू
  2. सह्याद्री हॉस्पिटलची तोडफोड; डॉक्टरांच्या हालगर्जीपणामुळं रुग्णाचा मृत्यू झाल्याचा नातेवाईकांचा आरोप
  3. 'लाडकी बहीण योजने'तील लाभार्थ्यांनी टाकलं पुढचं पाऊल! अमरावतीत सुरू केली राज्यातील पहिली पतसंस्था
Last Updated : December 10, 2025 at 8:51 PM IST

TAGGED:

ठाणे
मुंब्रा पोलीस
मोबाईलवर गेम खेळण्यावरून वाद
न्यायालयीन कोठडी
CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.