मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का; तेजस्वी घोसाळकर यांचा भाजपात प्रवेश

विनोद घोसाळकर यांच्या सुनने ठाकरेंच्या पक्षाला आधीच सोडचिठ्ठी दिलीय आणि आता त्यांनी भाजपात प्रवेश केलाय.

Tejasvi Ghosalkar joins BJP
तेजस्वी घोसाळकर यांचा भाजपात प्रवेश (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 15, 2025 at 11:02 AM IST

Updated : December 15, 2025 at 11:20 AM IST

मुंबई- मुंबई महापालिका निवडणुकीपूर्वीच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या जवळचे नेते असलेल्या विनोद घोसाळकर यांच्या सुनेने ठाकरेंच्या पक्षाला आधीच सोडचिठ्ठी दिलीय आणि आता त्यांनी भाजपात प्रवेश केलाय. मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम आणि प्रवीण दरेकर यांच्या उपस्थितीत तेजस्वी घोसाळकर यांनी भाजपात पक्ष प्रवेश झालाय. तत्पूर्वी त्यांनी ट्विट करत भाजपा प्रवेश करणार असल्याचे संकेत दिले होते. नाती बदलू शकतात, पण ऋणानुबंध नाहीत… वेदनेतून घेतलेला निर्णयही प्रामाणिकतेशी तडजोड करत नाही, असं ट्विट त्यांनी केलं होतं.

2024 मध्ये अभिषेक घोसाळकर यांची हत्या झाली होती - खरं तर दिवंगत अभिषेक घोसाळकर यांच्या पत्नी तेजस्वी घोसाळकर यांनी अनेकदा पक्षाच्या व्यासपीठांवर नाराजी व्यक्त केली होती. तरीही त्यांच्या नाराजीची कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नव्हती. परिणामी, त्यांनी पक्षातून राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला. तेजस्वी घोसाळकर या उद्धव ठाकरे यांचे जवळचे सहकारी विनोद घोसाळकर यांची सून आहेत. 2024 च्या सुरुवातीला तेजस्वी घोसाळकर यांचे पती अभिषेक घोसाळकर यांची मुंबईतील बोरिवली परिसरात गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. वैयक्तिक वैमनस्यातून फेसबुक लाईव्ह स्ट्रीमिंगदरम्यान त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. गोळीबार करणारा 47 वर्षीय मॉरिस नोरोन्हा याने नंतर आत्महत्या केली. आता मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर तेजस्वी घोसाळकर भाजपामध्ये सामील झाल्या आहेत.

तेजस्वी घोसाळकर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेवर नाराज होत्या?- तेजस्वी घोसाळकर यांनी त्यांच्या राजीनाम्यात स्थानिक नेतृत्वावर नाराज असल्याचे म्हटले होते. तेजस्वी घोसाळकर दहिसर विधानसभा मतदारसंघाच्या महिला शाखेच्या प्रभारी होत्या. त्यांनी व्हॉट्सअॅपद्वारे ब्लॉक प्रभारींना राजीनामा पाठवला होता. जून 2025 मध्ये तेजस्वी यांना राजीनामा मागे घेण्यास सांगण्यात आले होते, परंतु त्यांनी त्यासाठी नकार दिला. त्या काळात त्यांना मातोश्रीवरही बोलावण्यात आले होते, जिथे त्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला असता तो अयशस्वी ठरला.

तेजस्वी घोसाळकर आणि त्यांच्या सासऱ्यांमध्ये मतभेद- 2017 मध्ये पहिल्यांदाच नगरसेवक झालेल्या तेजस्वी यांचे सासरे विनोद घोसाळकर यांच्याशी राजकीय कारणांमुळे मतभेद असल्याची आता राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. 2024 मध्ये दहिसर विधानसभा निवडणूक लढवण्यावरून त्यांच्यात मतभेद झालेत. अखेर विनोद घोसाळकर यांनी स्वतःच या जागेवरून निवडणूक लढवली होती, परंतु भाजपाकडून त्यांचा पराभव झाला. यानंतर मुंबई महापालिका निवडणुकीत त्यांचे संबंध पुन्हा बिघडले. तेजस्वी यांना दहिसरमधील प्रभाग 1 मधून निवडणूक लढवायची आहे, परंतु विनोद यांना त्यांचा दुसरा मुलगा सौरभला तेथून निवडणूक लढवायला द्यायची असल्याचं बोललं जातंय. तेजस्वी यांना दुसऱ्या प्रभागातून निवडणूक लढवण्यासाठी राजी केले जात होते. या वादात जेव्हा तेजस्वी यांनी पक्षाच्या हाय कमांडच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली, तेव्हा त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. नाराजी व्यक्त करत त्यांनी शिवसेना यूबीटी सोडली आणि आता त्या भाजपात गेल्या आहेत.

