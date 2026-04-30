आईमाता मंदिर येथे एका केमिकल कंपनीत मोठ्या प्रमाणात टाकीमधून गॅस गळती, 14 जणांना रुग्णालयात हलवलं

पुणे येथील मध्यरात्री गंगाधाम चौक, आईमाता मंदिर येथे एका केमिकल कंपनीत मोठ्या प्रमाणात टाकीमधून गॅस लिकेज झाला.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 30, 2026 at 10:43 AM IST

पुणे - मध्यरात्री गंगाधाम चौक, आईमाता मंदिर येथे एका केमिकल कंपनीत मोठ्या प्रमाणात टाकीमधून गॅस लिकेज झाला. त्यानंतर अग्निशमन दलाच्या जवानांनी बी ए सेट परिधान करून 17 नागरिकांना श्वसनास त्रास होत असल्यानं परिसरातून बाजूला काढलं. त्यामधील 14 नागरिकांना शासकीय रुग्णवाहिका क्रमांक 108 मधून रुग्णालयात नेल. अग्निशमन दलाचे एक अधिकारी एक जवान यांनादेखील उपचाराकरता रुग्णालयात दाखल केलं आहे. अग्निशमन दलाचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र पोटफोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाच अधिकारी आणि जवळपास तीस जवानांनी मोठा धोका टाळला. तसंच दलाकडील बी ए सेट वाहनासहित चार अग्निशमन वाहने दाखल होती.

बातमी अपडेट होत आहे...

