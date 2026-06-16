मुंबईतील सरकारी रुग्णालयांबाहेर माणुसकीचा हात; गरजू रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी दररोज मोफत अन्नदान
रुग्णालयाच्या आत डॉक्टर रुग्णांचे प्राण वाचविण्यासाठी प्रयत्नशील असताना बाहेर ‘विथ आर्या’ आणि ‘रोटी बँक’सारख्या संस्था रुग्णांच्या नातेवाईकांची भूक भागवून त्यांना आधार देत आहेत.
Published : June 16, 2026 at 3:25 PM IST
मुंबई : राज्यासह देशाच्या विविध भागांतून उपचारासाठी दररोज हजारो रुग्ण मुंबईतील सरकारी रुग्णालयांमध्ये दाखल होतात. उपचार, औषधं आणि इतर खर्चांमुळे अनेक कुटुंबांवर आर्थिक ताण निर्माण होतो. त्यातच मुंबईसारख्या महागड्या शहरात रुग्णांसोबत आलेल्या नातेवाईकांसाठी राहण्याची आणि जेवणाची व्यवस्था करणे मोठं आव्हान ठरतं. अनेक कुटुंबांना दोन वेळच्या जेवणाचीही चिंता सतावते. काही जण रुग्णालय परिसरात किंवा फूटपाथवरच तात्पुरता मुक्काम करून अन्न शिजवण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. अशा कठीण परिस्थितीत अनेक सामाजिक संस्था आणि स्वयंसेवी संघटना गरजूंसाठी आधारवड ठरत आहेत.
मुंबईतील विविध सरकारी रुग्णालयांच्या परिसरात या संस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून मोफत अन्नदान सेवा राबवत आहेत. दररोज हजारो गरजू रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना पौष्टिक व स्वच्छ भोजन उपलब्ध करून दिलं जातं. या उपक्रमामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळत असून, संकटाच्या काळात माणुसकीचं अनोखं दर्शन घडत आहे.
दुःखातून जन्माला आलेली ‘विथ आर्या’ : रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी मोफत भोजनाची व्यवस्था करणाऱ्या ‘विथ आर्या’ संस्थेची कथा अत्यंत भावनिक आहे. 2010 मध्ये शीतल भाटकर यांचा लहान मुलगा आर्या गंभीर आजारानं ग्रस्त होता. त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू असताना शीतल भाटकर यांना तिथं येणाऱ्या गरीब आणि गरजू रुग्णांच्या नातेवाईकांच्या हालअपेष्टा जवळून पाहायला मिळाल्या.
दरम्यान, आर्याचं निधन झालं. या दुःखद प्रसंगानंतर शीतल भाटकर यांनी अशा गरजू कुटुंबांसाठी काहीतरी करण्याचा निर्धार केला. त्यांच्या या सामाजिक कार्यात पती विक्रांत भाटकर यांनीही खंबीर साथ दिली. अखेर 2015 मध्ये ‘विथ आर्या’ या उपक्रमाची अधिकृतपणे सुरुवात करण्यात आली.
आज ‘विथ आर्या’ संस्था केईएम आणि टाटा रुग्णालयाबाहेर नियमितपणे अन्नवाटप करते. दररोज सकाळी 11:30 वाजता सुमारे 550 ते 600 रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना मोफत भोजन दिलं जातं. प्रत्येक लाभार्थीला अन्नाचं पाकीट आणि पाण्याची बाटली उपलब्ध करून दिली जाते. शीतल भाटकर यांच्यासोबत केतकी महिमकर, राज जैन, संकेत तारी, केदार लेले यांच्यासह 8 जणांची टीम हे कार्य सातत्यानं आणि निःस्वार्थपणे पार पाडत आहे. एका वैयक्तिक दुःखातून सुरू झालेला हा उपक्रम आज शेकडो गरजूंसाठी आधारवड ठरत असून माणुसकीचं प्रेरणादायी उदाहरण बनलं आहे.
डबेवाल्यांची ‘रोटी बँक’ही गरजूंना आधार : रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी मदतीचा हात पुढे करणाऱ्या उपक्रमांमध्ये मुंबई डबेवाल्यांच्या ‘रोटी बँक’चं नाव विशेष उल्लेखनीय आहे. मुंबईकरांचे डबे वेळेवर पोहोचवण्याची जबाबदारी सांभाळतानाच डबेवाल्यांनी 2015 मध्ये हा सामाजिक उपक्रम सुरू केला.
दुपारपर्यंत डबे वितरणाचं काम पूर्ण झाल्यानंतर दुपारी 2 ते सायंकाळी 6 या वेळेत विविध ठिकाणांहून मिळालेल्या माहितीनुसार उरलेलं, पण ताजं आणि सुरक्षित अन्न गोळा केलं जातं. हे अन्न केईएम आणि टाटा रुग्णालयातील रुग्णांच्या नातेवाईकांपर्यंत पोहोचवलं जातं. मुंबईतील वाढती वाहतूक कोंडी आणि वेळेच्या मर्यादा यामुळे प्रत्येक ठिकाणाहून येणाऱ्या विनंत्यांना प्रतिसाद देणं शक्य होत नसल्याचं रोटी बँकेचे संस्थापक तथा मुंबई डबेवाला असोसिएशनचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी सांगितलं.
अन्न वाया जाण्याविरोधातील लढा : अन्न ही माणसाची सर्वात मूलभूत गरज असताना देशात मोठ्या प्रमाणावर अन्न वाया जात असल्याची खंत सुभाष तळेकरांनी व्यक्त केली. त्यांच्या मते, दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचं अन्न वाया जातं. हेच अन्न योग्य नियोजनाद्वारे गरजूंपर्यंत पोहोचविलं तर अनेकांची भूक भागू शकते.
एका बाजूला विवाहसोहळे, कार्यक्रम आणि पार्ट्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अन्न वाया जातं, तर दुसऱ्या बाजूला अनेक गरीब, अनाथ आणि गरजू लोक उपाशी झोपतात. समाजातील ही विषमता कमी करण्याच्या उद्देशानं सुभाष तळेकर, कैलास शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ‘रोटी बँक’ची स्थापना केली. आज हा उपक्रम अन्न वाया जाण्यापासून रोखण्यासोबतच गरजूंना अन्नाचा आधार देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करत आहे.
11 वर्षांत 45 कोटी रुपयांचे अन्न वाचवलं : ‘रोटी बँक’च्या माध्यमातून मुंबईकरांना उरलेलं अन्न फेकून न देता संस्थेला कळविण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. त्यानंतर स्वयंसेवक सायकल किंवा पर्यावरणपूरक वाहनांच्या साहाय्यानं ते अन्न गोळा करून गरजूंंपर्यंत पोहोचवतात. या उपक्रमाला मुंबईकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून संस्थेला दररोज अनेक फोन येतात. गेल्या 11 वर्षांत ‘रोटी बँक’ने तब्बल 45 कोटी रुपयांचे अन्न वाया जाण्यापासून वाचवल्याचंही त्यांनी सांगितलं. विशेषतः लग्नसमारंभ, सामाजिक कार्यक्रम आणि मोठ्या पार्ट्यांमधून उरलेले 50 ते 100 जणांचे अन्न गोळा करून ते गरजूंपर्यंत पोहोचविलं जातं.
उरलेले अन्न दान करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांनी ‘रोटी बँक’च्या हेल्पलाईन क्रमांक 9867221310 वर संपर्क साधावा, असं आवाहन संस्थेकडून करण्यात आलं आहे. मात्र डबेवाल्यांचं नियमित काम आणि मुंबईतील वाहतूक कोंडी लक्षात घेता सध्या ही सेवा दक्षिण मुंबईपुरती मर्यादित असून दुपारी 2 ते सायंकाळी 6 या वेळेत उपलब्ध आहे.
दरम्यान, रुग्णालयाच्या आत डॉक्टर रुग्णांचे प्राण वाचविण्यासाठी प्रयत्नशील असताना बाहेर ‘विथ आर्या’ आणि ‘रोटी बँक’सारख्या संस्था रुग्णांच्या नातेवाईकांची भूक भागवून त्यांना आधार देत आहेत. वैद्यकीय सेवेसोबतच माणुसकीची ही शिदोरी अनेक गरजू कुटुंबांसाठी आशेचा किरण ठरत आहे.
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