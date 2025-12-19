माळेगाव याञेत सव्वा कोटीचा बोकड दाखल; टर्की कोंबडा, गावरान कोंबड्यालाही मोठा भाव
यंदाच्या माळेगाव यात्रेत सव्वा कोटी रुपये किंमत असलेला उस्मानाबादी जातीचा बोकड विशेष आकर्षण ठरलाय.
नांदेड - करोडो रुपयांच्या कार आपण अनेकदा पाहिल्या असतील. तसंच करोडो रुपयांचे घोडे देखील आपण अनेकदा पाहतो किंवा ऐकतो. मात्र, कोटभर रुपये किंमतीचा बोकड तुम्ही कधी पाहिलाय का? माळेगाव यात्रेत दरवर्षी विविध पशु-पक्षी स्पर्धा तसंच खरेदी-विक्री मोठ्या प्रमाणात होत असते. याच पार्श्वभूमीवर यंदाच्या यात्रेत सव्वा कोटी रुपये किंमत असलेला उस्मानाबादी जातीचा बोकड विशेष आकर्षण ठरलाय. यवतमाळ जिल्ह्यातील अंबाळी येथील रमाकांत यादवकळे यांनी हा बोकड विक्रीसाठी माळेगाव यात्रेत आणलाय.
सव्वा कोटीचा बोकड - हा बोकड आकर्षक काळ्या रंगाचा आहे. या वैशिष्ट्यामुळं यात्रेत आलेल्या अनेक ग्राहकांची या बोकडावर नजर खिळली असून, आतापर्यंत 25 लाख रुपयांपर्यंत मागणी आलीय. मात्र, मालक रमाकांत यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, "सव्वा कोटी रुपये किंमत मिळाल्याशिवाय बोकड विकला जाणार नाही."
बोकडाच्या संवर्धनासाठी विशेष काळजी - माळेगाव यात्रा पशुव्यापारासाठी प्रसिद्ध असली तरी, इतक्या किमतीचा बोकड पहिल्यांदाच यात्रेत दाखल झाल्याने भाविक व व्यापाऱ्यांमध्ये मोठी चर्चा सुरू आहे. बोकडाच्या संवर्धनासाठी विशेष काळजी घेतली जात असून, त्याला शेंगदाणा पेंड, सोयाबीन, गहू यांसारखे पोषक खाद्य दिले जाते. या बोकडाच्या विक्रीसाठी बॅनरद्वारे जाहिरात करण्यात येणार असून, त्याच्या आकर्षक रूपामुळे तो यात्रेतील पाहुण्यांसाठी खास आकर्षण ठरत आहे. बोकड पाहण्यासाठी यात्रास्थळी मोठी गर्दी होत असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.
परंपरेचा वारसा जपणारा माळेगावचा घोडेबाजार - दक्षिण भारतात प्रसिद्ध असलेल्या श्रीक्षेत्र माळेगाव येथील खंडोबा यात्रेला अनेक वैशिष्ट्यांची परंपरा लाभलेली आहे. देवदर्शनासोबतच घोड्याचे माळेगाव म्हणून ओळख मिळवून देणारा येथील भव्य घोडेबाजार हे यात्रेचं प्रमुख आकर्षण ठरतं. दरवर्षीप्रमाणं याही वर्षी माळेगाव यात्रेत देशभरातून विविध जातींचे घोडे दाखल झाले असून, घोडेबाजारात लाखो रुपयांची उलाढाल होत आहे.
देशभरातील घोडे दाखल - राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, सारंगखेडा मंडी यासह महाराष्ट्रातील विविध भागांतून तसेच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड येथून घोडे व्यापारी व अश्वप्रेमी मोठ्या संख्येने माळेगावात दाखल झाले आहेत. घोडेबाजारासाठी प्रसिद्ध असलेल्या या यात्रेत सिंध, काठेवाड, मारवाड, पंजाब, नुकरा, स्टॅलियन, बॉडा आदी जातींचे आकर्षक अश्व पाहायला मिळत आहेत.
पांढऱ्या रंगाच्या घोड्यांना मागणी - घोडे खरेदी-विक्री करताना खरेदीदारांकडून सखोल चाचणी घेतली जाते. घोड्यांची चाल, ताकद, उंची, सौंदर्य, शिस्त व प्रशिक्षण यांची प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकांद्वारे पाहणी केली जाते. अनेक विक्रेते घोड्यावर स्वार होऊन विविध कवायती सादर करत असून घोड्यांची शिस्तबद्ध हालचाल व वेग प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. विशेष बाब म्हणजे, पांढऱ्या रंगाच्या घोड्यांना यंदाही अधिक मागणी दिसून येत आहे.
