ETV Bharat / state

श्रीवर्धन किनारपट्टीवर बोयाचा कसा आला? कारण समजताच नागरिकांनी सोडला सुटकेचा निश्वास

श्रीवर्धन समुद्र किनारी बोया वाहत आल्यानं नागरिकांमध्ये काही काळ घाबरट पसरली होती. मात्र हा बोया खाडी पुलाच्या पिलरच्या कामासाठी वापरला जात होता, असं स्पष्ट झालं.

SHRIVARDHAN BUOY NEWS
श्रीवर्धन किनारपट्टीवर आलेल्या बोयाचा उलगडा (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 26, 2025 at 6:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगड : श्रीवर्धन समुद्र किनारी रविवारी एक भलामोठा काळ्या रंगाचा बोया आढळून आला. हा बोया पाहताच परिसरातील नागरिकांमध्ये काही काळ भीती आणि कुतूहलाचं वातावरण निर्माण झालं. समुद्र किनाऱ्यावर असा मोठा धातूचा बोया कसा काय आला? याबाबत सुरुवातीला विविध चर्चांना उधाण आलं. काहींनी त्यात संशयास्पद वस्तू असण्याची शक्यताही व्यक्त केली. यानतंर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपासणी केली. यावेळी हा बोया खाडीमधील पुलाच्या पिलरच्या कामासाठी वापरला जात असल्याचं लक्षात येताच सर्वांनी सुटकेचा निश्वास सोडला.

पोलिसांनी राबवली शोध मोहीम : घटनेची माहिती मिळताच श्रीवर्धन पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. डॉग स्कॉड आणि बाँबशोधक पथकालादेखील बोलावण्यात आलं. जीवना बंदर परिसरात सापडलेल्या बोयाची तपासणी श्वान दलातील 'ब्रुनो' या प्रशिक्षित श्वानामार्फत करण्यात आली. पोलिसांनी आणि पथकानं संपूर्ण परिसराची पाहणी करून कोणताही स्फोटक किंवा संशयास्पद साहित्य नसल्याची खात्री केली. तपासानंतर बोया सुरक्षित असल्याचं स्पष्ट झालं.

श्रीवर्धन किनारपट्टीवर आलेल्या बोयाचा उलगडा (ETV Bharat Reporter)

नेमका बोया इथं कसा आला? : या भलामोठ्या बोयाचा उलगडा झाला आहे. बाणकोट ते बागमंडला खाडी पुलाच्या कामासाठी वापरला जाणारा हा बोया असल्याचं समोर आलं आहे. पुलाच्या कामादरम्यान समुद्रातील दिशादर्शन आणि बोटी थांबवण्यासाठी असे बोया वापरले जातात. मात्र, एका कामादरम्यान या बोयाचा दोर तुटल्यानं तो समुद्राच्या भरतीच्या लाटांमुळं वाहत श्रीवर्धन किनाऱ्यावर येऊन पोहोचला.

समुद्रात अनेक कामांसाठी होतो बोयाचा वापर : स्थानिक मत्स्य व्यवसायिकांच्या म्हणण्यानुसार, अशा प्रकारचे बोया खोल समुद्रात उपकरणं स्थिर ठेवण्यासाठी, किंवा बोटीला ठराविक ठिकाणी थांबवण्यासाठी वापरले जातात. त्यामुळं हा बोया सापडल्यानं संशयास्पद काही नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. सध्या श्रीवर्धन पोलीस आणि समुद्र किनारी सुरक्षा यंत्रणा याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळवून अधिकृत अहवाल तयार करत आहेत. लवकरच अधिकृत माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं देण्यात येणार आहे.

हेही वाचा :

  1. अमरावती जिल्ह्यात सर्वदूर पाऊस; काही भागात रिमझिम तर कुठं मुसळधार
  2. जैन बोर्डिंग जमीन प्रकरण : केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी घेतली जैन मुनींची भेट: नागरिकांची जोरदार घोषणाबाजी
  3. जैन बोर्डिंग प्रकरण; मुरलीधर मोहोळांनी राजीनामा द्यावा, सोमवारपासून माजी आमदार रवींद्र धंगेकर करणार 'धरणे आंदोलन'

TAGGED:

श्रीवर्धन किनारपट्टी
SHRIVARDHAN BUOY
श्रीवर्धन बोया
श्रीवर्धन समुद्र किनारा
SHRIVARDHAN BUOY NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.