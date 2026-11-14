आदिवासी संस्कृतीचे वैशिष्ट्य; मेळघाटातील "भोंगडू हाटी"
हातात भली मोठी बासरी, अंगावर पारंपरिक वेशभूषा, पायात घुंगरू आणि बासरीच्या सुरांवर थिरकणारी पावलं. गुराख्यांच्या या नृत्याने बाजारपेठ दुमदुमून जाते. या परंपरेला भोंगडू हाटी म्हणतात.
Published : November 14, 2026 at 4:28 PM IST
अमरावती - आदिवासी संस्कृतीचे वैशिष्ट्य केवळ त्यांच्या नृत्यात, वाद्यात किंवा पारंपरिक वेशभूषेत नाही, तर समाजातील प्रत्येक घटकाला दिल्या जाणाऱ्या मान सन्मानातही दडलेले आहे. याचीच अनोखी प्रचिती सध्या मेळघाटातील आठवडी बाजारांमध्ये येत आहे. दिवाळीनंतर गाई गोंदण उत्सव पार पडला की मेळघाटातील काही गावांमध्ये भरणाऱ्या आठवडी बाजारांना अचानक जत्रेचं स्वरूप प्राप्त होतं. हातात भली मोठी बासरी, अंगावर पारंपरिक वेशभूषा, पायात घुंगरू आणि बासरीच्या सुरांवर थिरकणारी पावलं. गुराख्यांच्या या नृत्याने बाजारपेठ दुमदुमून जाते. या अनोख्या परंपरेला भोंगडू हाटी असं म्हणतात. आजवर अनेकदा घुंगरू बाजार म्हणून ओळखल्या गेलेल्या ह्या परंपरेचं खरं नाव आणि त्यामागचा सांस्कृतिक अर्थ मात्र अतिशय वेगळा आहे. या भोंगडू हाटी संदर्भात "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
गुराख्यांच्या सन्मानासाठी भरते खास हाटी - मेळघाटातील आदिवासी समाज जीवनात गुराख्यांना विशेष महत्त्व आहे. गाई, म्हशी आणि बकऱ्यांना वर्षभर जंगलात चरायला घेऊन जाणाऱ्या आणि त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या गुराख्यांना स्थानिक बोलीत थाट्या असं संबोधलं जातं. गावातील पशुधनाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या ह्या थाट्यांचा गाई गोंदणानंतर विशेष सन्मान करण्याची परंपरा आहे. दिवाळीनंतर गावात भरणाऱ्या पहिल्या आठवडी बाजाराच्या दिवशी त्यांना नवीन टोपी, घोंगडी, काठी, आणि दुपट्टा देऊन गौरवलं जातं. त्यानंतर चार-पाच जणांच्या समूहात हे थाटे पारंपरिक वेशभूषा करून हातात मोठ्या बासऱ्या घेत बाजारात दाखल होतात. बासरीच्या सुरांवर इतर पारंपरिक वाद्यांच्या साथीने ते नृत्य सादर करतात. विशेष म्हणजे हा केवळ मनोरंजनाचा कार्यक्रम नसून वर्षभर पशुधनाची सेवा करणाऱ्या गुराख्यांप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा सामूहिक सोहळा असतो.
प्रत्येक दुकानदाराकडून थाट्यांचा मान - भोंगडू हाटीचे सर्वात वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे बाजारातील प्रत्येक दुकानदाराकडून थाट्यांचा राखला जाणारा मान. नृत्य सादर करणाऱ्या थाट्यांना दुकानदार स्वेच्छेनं पैसे देतात, तर काहीजण आपल्या दुकानातील भाजीपाला किंवा अन्य वस्तू भेट म्हणून देतात. दिवाळीनंतर भरणाऱ्या पहिल्या बाजारात थाट्यांना पैसे किंवा वस्तू देण्यास कोणीही नकार देत नाही, ही या परंपरेतील सामूहिक आदर भावनेची खास बाब आहे. मुख्य बाजाराच्या गावासोबतच आजूबाजूच्या लहान गावांमधील थाट्यांचे समूहही या सोहळ्यात सहभागी होतात. प्रत्येक समूह आपापल्या पद्धतीनं नृत्य सादर करतो आणि त्यांना बाजारपेठेतून सन्मानपूर्वक भेटवस्तू दिल्या जातात. त्यामुळे हा बाजार केवळ खरेदी विक्री पुरता मर्यादित राहत नाही. तर गुराख्यांच्या कर्तृत्वाचा गौरव करणारा सांस्कृतिक उत्सव बनतो.
बासरीच्या सुरांना जंगलातही विशेष महत्त्व - थाट्यांच्या हातातल्या मोठ्या बासरीला स्थानिक सांस्कृतिक परंपरेत विशेष महत्त्व आहे. कोरकू भाषेत या बासरीला भोंगडू असं म्हणतात. जंगलात गाई-म्हशी आणि बकऱ्या चरायला घेऊन गेल्यानंतर गुराखी ही बासरी वाजवतात. तिच्या परिचित सुरांमुळे पशुधनाला गुराख्यांच्या उपस्थितीची जाणीव राहते. तसंच बासरीच्या आवाजामुळे वन्यजीव किंवा हिंस्र प्राणी दूर राहण्यास मदत होते, अशी स्थानिक धारणा आहे. त्यामुळे गुराख्यांना दैनंदिन जीवनात या वाद्याला केवळ मनोरंजनाचे नव्हे तर पशुधनाच्या सुरक्षेशी जोडलेले स्थान आहे. जंगलात गुराख्यांच्या सोबतीला असणारी हीच बासरी बाजारात आल्यावर नृत्य आणि सन्मानाचे प्रतीक बनते. जंगलाशी आणि पशुधनाशी जोडलेल्या ह्या जीवन पद्धतीचे प्रतिबिंब "भोंगडू हाटी" मध्ये पाहायला मिळते.
गोंड जमातीतून कोरकू जमातीपर्यंत पोहोचली परंपरा - थाट्यांच्या सन्मानाची ही परंपरा सुरुवातीला गोंड समाजात प्रचलित होती. कालांतराने ती कोरकू समाजातही रुजली. गेल्या तीनचारशे वर्षांपासून कोरकू समाजानेही या परंपरेला महत्त्व दिलं असून आज ती त्यांच्या सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहे. गाई गोंदणानंतर भरणाऱ्या आठवडी बाजारात थाट्यांचा गौरव त्यांचे पारंपरिक नृत्य आणि त्यांना दिल्या जाणाऱ्या भेटवस्तू या माध्यमातून समाजातील प्रत्येक घटकाचा मान राखण्याची शिकवण पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवली जाते. आदिवासी समाजातील परस्परावलंबित्व आणि कृतज्ञतेची भावना या परंपरेमुळे ठळकपणे दिसून येते असं आदिवासी संस्कृतीचे अभ्यासक आणि जाणकार प्रा डॉ एकनाथ तट्टे यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना सांगितलं.
घुंगरू बाजार नव्हे भोंगडू हाटीचं - मेळघाटातील या परंपरेबाबत सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे तिच्या नावाबाबत झालेला गैरसमज. मेळघाट बाहेरील लोकांना स्थानिक आदिवासी भाषा आणि संस्कृतीची पुरेशी माहिती नसल्याने "भोंगडू हाटी" या नावाचा अपभ्रंश होत गेला. काहींनी त्यांना घुंगरू बाजार असं संबोधन्यास सुरुवात केली. थाटे नृत्य करताना पायात घुंगरू बांधतात यावरून या बाजाराला घुंगरू बाजार म्हटले जात असल्याचा तर्कही प्रचलित झाला. वृत्तपत्रे आणि प्रसार माध्यमांमधूनही अनेकवर्षे याच नावाचा उल्लेख होत राहिला. मात्र घुंगरू आणि या बाजाराच्या मूळ नावाचा तसा काही एक संबंध नाही. कोरकू भाषेतील भोंगडू आणि हाटी या स्थानिक शब्दांच्या संदर्भातून या परंपरेचं नाव समजून घेणं आवश्यक आहे. त्यामुळे या सांस्कृतिक सोहळ्याचा उल्लेख भोंगडू हाटी असाच करणे योग्य आहे असं प्रा.डॉ. एकनाथ तट्टे यांनी स्पष्ट केलं.
गवळी समाजातही गुराख्यांचा सन्मान - मेळघाटातील आदिवासी समाजासोबतच मोठ्या संख्येनं वास्तव्यास असलेल्या गवळी समाजातही थाट्यांना सन्मान देण्याची परंपरा आहे. मात्र, गवळी समाजात गाई गोंंदणाच्या दिवशीच थाट्यांना नवीन टोपी, घोंगडी आणि दुपट्टे देऊन त्यांचा गौरव केला जातो. या समाजात गाई म्हशींबद्दल असलेली आत्मियता ही वेगळी आहे. गाई गोंदणाच्या दिवशी गाई म्हशींना दूध आणि ताकाने स्नान घालण्याची प्रथा आहे. पशुधन आणि त्याची वर्षभर काळजी घेणारे गुराखी यांच्या प्रति असलेली कृतज्ञता अशा विविध परंपरांमधून व्यक्त होते असं देखील प्रा. डॉ. एकनाथ तट्टे यांनी सांगितलं.
होळीच्या मेघनाथ पूजेशी सांस्कृतिक नाते - मेळघाटातील प्रत्येक भागात "भोंगडू हाटी"ची परंपरा सारख्याच प्रमाणात आढळत नाही. हरिसाल, काटकुंभ, हतरु, जारीदा, परिसरात ती विशेषत्वाने पाहायला मिळते. विशेषतः होळीच्या पर्वावर मेघनाथाची पूजा ज्या भागात केली जाते, त्या भागांमध्ये भोंगडू हाटीची परंपरा अधिक प्रचलित असल्याचे दिसून येते. दिवाळीनंतर गावोगावी वेगवेगळ्या दिवशी आठवडी बाजार भरत असल्याने या सोहळ्याची रंगत ही वेगवेगळ्या ठिकाणी अनुभवायला मिळते. लगतच्या गावांमधून मोठ्या संख्येने नागरिक बाजारात येतात. खरेदी विक्री सोबतच थाटांचे नृत्य, पारंपारिक वाद्यांचे सूर आणि भेट वस्तूंची देवाण-घेवाण यामुळे बाजाराचे रूपांतर एखाद्या जत्रेत होते. तरुणांचा उत्साह या या बाजाराचे विशेष आकर्षण आहे.
एका दिवसाची जत्रा, व्यापारांनाही चांगली कमाई - भोंगडू हाटीमुळे बाजारात नागरिकांची मोठी गर्दी होत असल्याने मेळघाटात परतवाडा आणि लगतच्या मध्य प्रदेशातील भैसदेही तालुक्यातील व्यापारी मेळघाटातील गावांमध्ये भरणाऱ्या आठवडी बाजारात येतात. दिवाळीनंतरच्या या भोंगडू हाटीमध्ये या व्यापाऱ्यांना चांगला फायदा होतो. वेगवेगळ्या गावांमध्ये वेगवेगळ्या दिवशी आठवडी बाजार भरत असल्याने व्यापाऱ्यांना प्रत्येक बाजारात व्यवसाय करण्याची संधी मिळते. या बाजारातील गर्दी आणि उलाढालीमुळे चांगली कमाई होत असल्याचे व्यापारी सतीश मोडसे यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं. या बाजारात साधारण तीन ते चार हजार रुपयांपर्यंत कमाई होते असं देखील सतीश मोडसे यांनी सांगितलं. एकूणच भोंगडू हाटी ही केवळ आदिवासी सांस्कृतिक परंपरा न राहता ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना देणारी ठरते.
भोंगडू हाटीची वैशिष्ट्ये
दिवाळी आणि गाई गोंदणनंतर भरणाऱ्या आठवडी बाजारातील पारंपरिक सांस्कृतिक सोहळा.
वर्षभर पशुधनाची देखभाल करणाऱ्या गुराख्यांना टोपी दुपट्टे आणि भेट वस्तू देऊन गौरव.
जंगलातील गुराख्यांच्या जीवनाशी जोडलेले बासरी अर्थात भोंगडू हे पारंपरिक वाद्य आणि नृत्य हे बाजारात प्रमुख आकर्षण.
गोंड समाजातून कोरकू समाजात रुजलेली गुराख्यांच्या सन्मानाची प्रथा.
प्रचलित नावा मागील गैरसमज दूर करून मूळ सांस्कृतिक ओळख "भोंगडू हाटी" जपण्याची गरज.