ओडिशातील भाविकाने शिर्डीच्या साईबाबांना अर्पण केला 10 लाखांचा सुवर्ण ब्रोच
साईबाबांना दिलेली वस्तू परिधान करण्यात येते. त्यावेळी असं वाटतं की साईबाबा आमच्यासोबतच आहेत, असा अनुभव आम्हाला येतो असं देणगीदार साईभक्त संजूक्ता स्वान यांनी सांगितलं.
Published : May 16, 2026 at 11:16 AM IST
शिर्डी - साईबाबा यांच्या दरबारात जगभरातून भाविक आपली श्रद्धा व्यक्त करण्यासाठी येत असतात. नुकतेच ओडिशातील भुवनेश्वर येथील एका महिला भाविकाने साईबाबांच्या चरणी 10 लाख रुपये किमतीचा अत्यंत सुंदर आणि कलाकुसर केलेला सोन्याचा ब्रोच अर्पण केला आहे.
ओडिशातील भुवनेश्वर येथील संजूक्ता स्वान या साईभक्त महिला आणि त्यांचा परिवार गेल्या 17 वर्षांपासून नियमितपणे शिर्डीला साईबाबांच्या दर्शनासाठी येत आहेत. वर्षातून किमान दोन वेळा त्या आवर्जून बाबांच्या दरबारी हजेरी लावतात. साईबाबांनी आम्हाला सर्व काही दिलं आहे. आम्ही कोणताही नवस किंवा काहीही साईबाबांकडे मागितलं नव्हतं. साईबाबांच्या आशीर्वादानं आमच्याकडे सर्व काही आहे. आज दिलेली सोन्याची वस्तू केवळ श्रद्धेपोटी आम्ही साईबाबांना दिली आहे. साईबाबांना जेव्हा आम्ही दिलेली वस्तू परिधान करण्यात येते. त्यावेळी आम्हाला असं वाटतं की साईबाबा आमच्यासोबतच आहेत असा अनुभव आम्हाला येतो असंही यावेळी देणगीदार साईभक्त संजूक्ता स्वान यांनी सांगितलं.
शुद्ध सोने वापरून अत्यंत सुंदर कारागिरी करण्यात आली असून आकर्षक डिझाइनचा हा सोन्याचा ब्रोच कुंदन कामाच्या साहाय्याने तयार करण्यात आला आहे. हा ब्रोच दक्षिण भारतीय शैलीमध्ये साकारण्यात आला आहे. हा विशेष ब्रोच संजूक्ता स्वान यांच्या एका जव्हेरी मित्रानं तयार केला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून ते त्यांच्यासाठी अशा प्रकारच्या वस्तू तयार करत आहेत.
देणगीदार भाविकांनी आणलेला सोन्याचा ब्रोच साईबाबांच्या चरणावर काही काळ ठेवून साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. यानंतर हा ब्रोच साईबाबा संस्थानचे उपकार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.
यावेळी या साईभक्त परिवाराचा साईबाबांची मूर्ती आणि शाल देऊन संस्थानच्या वतीनं सत्कार करण्यात आला. साईभक्त परिवारानं साईबाबांच्या चरणी अर्पण केलेला हा ब्रोच आरतीवेळी साईबाबांना परिधान करण्यात येणार असल्याचं साईबाबा संस्थानचे उपकार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांनी सांगितलं.
हेही वाचा...