'त्या' हॉटेलात 'एक झुरळ' अजूनही फिरतंय, 95 टक्के स्वच्छता झाल्याचा एफडीएचा कोर्टात दावा
नवी मुंबईतील एक नामांकित हॉटेलची हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर तिसऱ्यांदा एफडीएकडून पाहणी करण्यात आली असून, अस्वच्छतेच्या कारणावरून हॉटेलचा अन्न परवाना रद्द केलाय.
Published : July 28, 2026 at 8:17 PM IST
मुंबई : अन्न परवाना रद्द करण्यात आलेल्या नवी मुंबईतील एका पंचतारांकीत हॉटेलचं भवितव्य उद्या बुधवारी ठरण्याची शक्यता आहे. या याचिकेवर मंगळवारी वेळेअभावी सुनावणी होऊ शकली नाही. मात्र तिसऱ्या तपासणीत हॉटेल 95 टक्के स्वच्छ झाल्याची माहिती कोर्टापुढे देण्यात आली. पण याही वेळच्या तपसणीत हॉटेलच्या स्वयंपाकघरात एक झुरळ फिरताना आढल्याचं एफडीएच्या वतीनं हायकोर्टात सांगण्यात आलं. हायकोर्टाच्या निर्देशांनुसार या हॉटेलची अन्न आणि औषध प्रशासनानं तिसऱ्यांदा तपासणी केलीय.
अस्वच्छतेच्या कारणावरून एफडीएनं परवाना रद्द केला - नवी मुंबईतील एका हॉटेलवर एफडीएनं अचानक धाड टाकत स्वच्छता आणि अन्न नियमांचं योग्य पालन न केल्याचा ठपका ठेवत त्यांचा अन्न परवाना रद्द केलाय. त्याविरोधात या हॉटेलनं हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर तिथं दुसऱ्यांदा केलेल्या चाचणीतही अस्वच्छता कायम असल्याचं गेल्या सुनावणीत प्रशासनाच्या वतीनं हायकोर्टात सांगण्यात आलं होतं. त्यावर आम्ही नियमांची पूर्तता केलेली आहे, तेव्हा एफडीएनं पुन्हा एकदा नव्यानं तपासणी करावी, अशी विनंती हॉटेलनं हायकोर्टाकडे केली होती. त्यानुसार नव्यानं केलेल्या तपासणी अहवालात हॉटेलनं स्वच्छतेच्या नियमांची अद्यापही पूर्तता केलेली नसल्याचं स्पष्टपणे नमूद करत या हॉटेलचा अन्न परवाना रद्द करण्याची कारवाई मागे घेता येणार नाही, असं मुख्य सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
हॉटेल आणि एफडीएकडून जोरदार युक्तिवाद - आपल्याकडून सर्व नियमांचं पालन होत असल्याचा दावा करताना आमची बाजू ऐकून न घेता थेट परवाना निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप यावेळी हॉटेल व्यवस्थापनाकडून करण्यात आलाय. आम्हाला एफडीएच्या नियमावलीनुसार, 79 टक्के गुण देण्यात आले असून, त्याचा अर्थ सुधारणाकारक गुण आहे. खरं तर ही पद्धत एफडीएनंच राबवल्याचा दावाही त्यांनी केला. मात्र, एफडीएनं तपासणी करताना हॉटेलमधील किचन अत्यंत अस्वच्छ असून, तिथं कमालीची दुर्गंधी आढळून आल्याचं आपल्या अहवालात म्हटलंय. किचनमध्ये झुरळ फिरत होती, बुरशी लागलेलं अन्न तिथंच पडलेलं आढळून आलंय, तर काही फ्रीज बंद असल्यानं अन्नाच्या ताजेपणावरही संशय निर्माण होतो. याशिवाय तिथलं गटारही तुंबलेलं होतं. हे एक पंचतारांकित हॉटेल असून, तिथं परदेशी पर्यटकही राहायला येतात, त्यामुळे याचिकाकर्त्यांकडून एफडीएच्या कायद्यातील नियमावलींचं उल्लंघन अपेक्षित नसल्याचा दावा यावेळी सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी केला होता.
एफडीएनं कारवाई करताना थोडं भान राखायला हवं - दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून हायकोर्टानं एफडीएच्या अतिकठोर भूमिकेवर काही सवाल उपस्थित केले होते. एफडीएला अनियमिततेवर कारवाईचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र कारवाई करताना परवाना रद्द झालेल्या आस्थापनेला किमान तो परिसर रिकामा करण्यासाठी आणि आपली बाजू मांडायला अथवा व्यवस्थापनात झालेली चूक सुधारण्याचा किमान वेळ मिळायला हवा. थेट कारवाईनं अनेकांचं विविध पद्धतीचं नुकसान होऊ शकतं, याची जाणीवही एफडीएनं ठेवायला हवी. त्या आस्थापनेवर अनेकांचा उदरनिर्वाह सुरू असतो, तो असा रातोरात बंद झाला तर त्यांच्या कुटुंबीयांनी काय करायचं? या शब्दांत सध्या प्रचंड फॉर्मात असलेल्या एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचं नाव न घेता हायकोर्टानं समज दिलीय.
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