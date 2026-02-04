मुंबई पुणे महामार्ग की 'पार्कींग प्लेस' : 25-26 तासानंतरही कोंडी कायम! द्रुतगती मार्गावर प्रवाशांची घुसमट
मुंबई पुणे महामार्गावर टँकर पलटी होऊन त्यातून गॅस लिकेज होत असल्यानं मोठी वाहतूक कोंडी झाली. यामुळे तब्बल 25 ते 26 तासापासून महामार्ग जाम झाला आहे.
Published : February 4, 2026 at 11:00 PM IST
पुणे : मुंबई - पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गावर मंगळवारी सायंकाळी घडलेल्या भीषण अपघातानंतर तब्बल 25 तास उलटून गेले तरीही परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आलेली नाही. आडोशी बोगद्याजवळ गॅस टँकर पलटी झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या या संकटानं संपूर्ण महामार्गावरील वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीनं प्रशासनानं तत्काळ दोन्ही बाजूंची वाहतूक थांबवली. परिणामी पुणे आणि मुंबई या दोन्ही दिशांना वाहनांच्या 15 ते 20 किलोमीटरपर्यंत लांबच लांब रांगा लागल्या असून हजारो प्रवासी या कोंडीत अडकून पडले आहेत.
अपघातानंतर टँकरमधून गॅस लिकेज : अपघातानंतर टँकरमधून सतत गॅस लिकेज सुरू असल्यामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. अग्निशमन दल, महामार्ग पोलीस, स्थानिक पोलीस, आपत्ती व्यवस्थापन पथके तसेच संबंधित कंपनीचे तांत्रिक कर्मचारी घटनास्थळी तातडीने दाखल झाले आहेत. गॅस लिकेज थांबवणे, टँकर सुरक्षित ठिकाणी हलवणे आणि परिसर निर्जंतुक करणे यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, प्रशासनाच्या वतीने पलटी झालेला गॅस टँकर अत्यंत ज्वलनशील असल्यानं त्यातील गॅसची तीव्रता कमी करून तो दुसऱ्या टँकरमध्ये शिफ्ट करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याची माहिती प्रवासी आणि प्रशासनाकडून मिळत आहे. मंगळवारी संध्याकाळी साडे सहाच्या सुमारास अग्निशमन दलाकडून पाण्याच्या फवारणीद्वारे गॅस गळतीची तीव्रता काही प्रमाणात कमी करण्यात आली होती. सध्या देखील प्रशासनाकडून जमेल तेवढे शक्य ते सर्व प्रयत्न करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे काम सुरू आहे.
पुण्याहून मुंबईच्या दिशेने जाणारी लेन मोकळी : मावळ तालुक्यातील उर्से टोल नाक्याजवळ पुण्याहून मुंबईच्या दिशेने जाणारी लेन मोकळी करण्यात आल्यानं वाहनचालकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. आज सकाळी सात वाजल्यापासून येथे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती आणि शेकडो वाहने तासन्तास अडकून पडली. लेन सुरू होताच हळूहळू वाहतूक सुरळीत होऊ लागली असून वाहनचालकांनी मोकळा श्वास घेतला आहे. आज दुपारी प्रशासनानं काही प्रमाणात दिलासा देत पुण्याहून मुंबईच्या दिशेनं एक लेन आणि मुंबईहून पुण्याच्या दिशेनं दोन लेन वाहतुकीसाठी खुल्या केल्या आहेत. त्यामुळे काही वाहनांची हालचाल सुरू झाली असली तरीही कोंडी पूर्णपणे सुटलेली नाही. अनेक ठिकाणी अजूनही वाहनांच्या रांगा असून प्रवाशांना तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांना सर्वाधिक फटका : या वाहतूक कोंडीचा सर्वाधिक फटका लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांना, खासगी बसेस, मालवाहतूक वाहनांना तसेच अत्यावश्यक सेवांशी संबंधित वाहनांना बसत आहे. अनेक प्रवासी पाणी, अन्न आणि शौचालयाच्या सुविधांशिवाय अडकून पडल्याने नाराजी व्यक्त करत आहेत. काही ठिकाणी नागरिकांनी एकमेकांना मदतीचा हात देत पाणी व अन्न वाटप केल्याचेही चित्र दिसत आहे. प्रशासनाकडून वाहनचालकांना अजूनही पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. तसेच परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आल्यानंतरच महामार्गावरील सर्व लेन खुल्या करण्यात येतील, असं स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे द्रुतगती मार्गावरील आपत्ती व्यवस्थापन आणि सुरक्षाव्यवस्थेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
वाहतूक कोंडीची उपमुख्यमंत्र्यांकडून गंभीर दखल : मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गावर बोरघाटात गॅस टँकरच्या अपघातामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होऊन वाहन चालकांना झालेल्या त्रासाची गंभीर दखल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली. या पुढील काळात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही यासाठी विशेष आपत्कालीन वाहतूक आराखडा मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गासाठी तयार करण्याचे निर्देश एमएसआरडीसी त्याचप्रमाणे पोलिसांना त्यांनी दिले आहेत. गॅस टँकर उलटल्यामुळे ज्वलनशील प्रोपोलीन गॅसची गळती सुरू झाली होती. या गळतीमुळे धोका आणखी वाढून मोठे नुकसान झाले असते, त्यामुळे वाहतुकीचे नियोजन करण्याशिवाय पर्यायच नव्हता. द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक जुन्या महामार्गाकडे वळवावी लागली. शिवाय एमएसआरडीसी आणि पोलिसांनी अथक २० तास प्रयत्न करून गॅस गळती सुद्धा रोखली आहे. प्रवाशांना झालेला त्रास दुर्देवी आहे. त्यांना झालेल्या मनस्तापाची पूर्ण कल्पना आहे, पण एमएसआरडीसीने सुद्धा तातडीने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाची कुमक मागवली. त्यांनीही प्रयत्न केले. मात्र हे काम खूप आव्हानात्मक होते. जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. त्यामुळे भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि रिलायन्स कंपनीच्या तज्ज्ञांना बोलवण्यात आलं. या पथकांनी गॅस गळतीवर नियंत्रण मिळवलं. दरम्यान प्रवाशांना एमएसआरडीसी कडून मोठ्या प्रमाणावर पिण्याचे पाणी, बिस्किट्स देण्यात आले. सर्व अधिकारी कर्मचारी रस्त्यावर होते. एवढेच नाही तर पथकर वसुली करू नये म्हणून देखील निर्देश मी दिले असल्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले. वाहतूक व्यवस्था पूर्वपदावर येईपर्यंत या महामार्गावरील टोल वसूली थांबविण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
