जंक फूड विरोधात मोहीम, इंडियन मेडिकल असोसिएशनतर्फे 'योग्य आहार सशक्त पिढी' उपक्रम
इंडियन मेडिकल असोसिएशनतर्फे शहरातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी "स्वस्थ आहार अभियान" अंतर्गत "योग्य आहार सशक्त पिढी" हा उपक्रम सुरू करण्यात आलेला आहे.
Published : February 5, 2026 at 5:57 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : धकाधकीच्या जीवनात जंकफूड संस्कृती वाढत चालली आहे. त्याचे दुष्परिणाम त्याचप्रमाणात वाढत आहेत. त्यामुळं जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या संकल्पनेतून इंडियन मेडिकल असोसिएशनतर्फे शहरातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी "स्वस्थ आहार अभियान" अंतर्गत "योग्य आहार सशक्त पिढी" हा उपक्रम सुरू करण्यात आलेला आहे. यामध्ये संघटनेत असलेले डॉक्टर सदस्य एकाच दिवशी पन्नासहून अधिक शाळेत जाऊन विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती करण्याचं काम करत आहे. जंक फूड खाल्यानं काय परिणाम होतात?, कोण-कोणते आजार जडतात? याबाबत माहिती देऊन पौष्टिक अन्न ग्रहण करण्याची शपथ देत आहेत. भावी पिढीला सुदृढ करण्याच्या दृष्टीनं डॉक्टर संघटना कार्यरत राहील, असं आश्वासन छत्रपती संभाजीनगरमधील इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. अनुपम टाकळकर यांनी दिले.
शहरात राबवला जात आहे उपक्रम : गतिमान झालेल्या आयुष्यात प्रत्येकजण आहाराकडे दुर्लक्ष करत असल्याचं नेहमीच समोर येते. अनेकवेळा त्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी शासन प्रशासन स्तरावर काम केलं जातं. मात्र, त्याचा परिणाम होताना दिसत नाही. त्यामुळं इंडियन मेडिकल असोसिएशन तर्फे जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या संकल्पनेतून एक तास विद्यार्थ्यांसाठी विशेष उपक्रम राबवून उपक्रमांतर्गत डॉक्टर शाळा-शाळांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधत आहेत. विद्यार्थ्यांना योग्य आहाराचे महत्त्व, जंक फूडचे दुष्परिणाम, पोषणमूल्यांची ओळख आणि आरोग्यदायी जीवनशैली याबाबत मार्गदर्शन केलं जात आहे. पॉवरपॉईंट सादरीकरण, प्रेरणादायी संवाद आणि आरोग्यविषयक प्रतिज्ञा यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण केली जात असल्याची माहिती डॉ. अनुपम टाकळकर यांनी दिली.
आहार सवयी बदलण्यासाठी उपक्रम : हा उपक्रम राबवण्यामागील मुख्य उद्देश म्हणजे लहान वयातच चुकीच्या आहार सवयी रोखणे, जंक फूडच्या वाढत्या परिणामांपासून विद्यार्थ्यांचे संरक्षण करणे आणि भविष्यातील पिढीला निरोगी जीवनशैलीकडे वळवणे हा आहे. त्यामुळं एकाच दिवशी एकाचवेळी पन्नास पेक्षा अधिक शाळांमध्ये जाऊन जनजागृतीचा कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत. या मोहिमेत इंडियन मेडिकल असोसिएशन छत्रपती संभाजीनगर, शिक्षक विभाग, महानगरपालिका आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यांनी एकत्र येऊन सहभाग घेतला आहे. सुरू झालेला हा उपक्रम भविष्यातील पिढीसाठी आरोग्यदायी सवयी निर्माण करणारी आणि दीर्घकालीन सार्वजनिक आरोग्य बदल घडवणारी एक महत्त्वपूर्ण चळवळ ठरत असल्याचं मनोगत डॉ. अनुपम टाकळकर यांनी व्यक्त केलं.
विद्यार्थ्यांनी केला आनंद व्यक्त : जनजागृती करत असताना जंक फूडचे दुष्परिणाम डॉक्टरांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले. यावेळी पिझ्झा, बर्गर, मॅगी सारखे पदार्थांच्या अतिसेवनामुळं अवेळी केस पांढरे होणे, थोडेसे काम केल्यावर थकवा लागणे, त्वचेचे आजार होणे, यासारखे आरोग्याविषयी प्रश्न निर्माण होत आहेत. याबाबत विद्यार्थ्यांना अवगत करण्यात आले. "आम्हाला आधी याचे गांभीर्य नव्हते. मात्र डॉक्टरांनी घेतलेल्या उपक्रमामुळं चांगली माहिती मिळाली, आता आम्ही जंक फूड खाणार नाही," असं मत विद्यार्थी अनुष्का बामले आणि अनुश्री पाटील यांनी व्यक्त केलं.
