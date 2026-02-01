केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 : भविष्याच्या दृष्टिकोनातून दूरगामी परिणाम करणारा अर्थसंकल्प; अभ्यासकांनी व्यक्त केलं मत
आज अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावर विवध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे.
Published : February 1, 2026 at 6:04 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : यंदा सादर झालेला केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 व्यवसायाच्या दृष्टीनं चांगला असला तरी सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर कुठलाही परिणाम न करणारा आहे, असं मत अभ्यासक महेश कदम यांनी व्यक्त केलं. कर प्रणालीमध्ये कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही. व्यावसायिकांच्या दृष्टीनं दूरगामी परिणाम करणारा असा अर्थसंकल्प असल्यानं देशाची आर्थिक बाजू भक्कम करण्यास मदत त्यानिमित्तानं करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. असं असलं तरी शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना दिलासा त्यामध्ये देण्यात आलेला नाही. शिवाय सिक्युरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज अडीच पट करण्यात आला ही फक्त कमकुवत बाजू आहे, असंही महेश कदम यांनी सांगितलं.
दूरगामी परिणाम करणारा अर्थसंकल्प : "अर्थसंकल्प सादर होणार, त्यावेळी सर्वसामान्यांसह, व्यावसायिक, कारखानदार यांच्यासाठी नवीन काय मिळणार याकडं सर्वांचं लक्ष केंद्रित होते. दूरगामी परिणाम असणाऱ्या गोष्टींवर तरतूद करण्यात आली, त्यामध्ये भारत विस्तार नावाची संकल्पना समोर आणली. ए आय तंत्रज्ञानात मोठी गुंतवणूक करण्यात येणार असल्यानं भविष्याच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचा निर्णय असणार आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये, युवकांच्या, व्यावसायिकांच्या आणि कारखानदारांच्या दृष्टीनं नियोजन करण्यात आल्यानं अर्थसंकल्पाला 10 पैकी 8 गुण दिले पाहिजे," असं मत अभ्यासक महेश कदम यांनी व्यक्त केलं. बँकेच्या अनुषंगानं कर्ज घेताना नवीन प्रणाली देखील भविष्यात अस्तित्वात येणार असल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं.
दोन गोष्टी होणं गरजेचं होतं : या अर्थसंकल्पात सर्व सामन्यांच्या आयुष्यावर कुठलाही परिणाम होणार नाही, कारण कर प्रणालीमध्ये कुठलाही बदल झालेला नाही. इलेक्ट्रॉनिक निर्मिती क्षेत्रात कर प्रणालीमध्ये सकारात्मक बदल झाला आहे. असं असलं तरी शेअर मार्केट गुंतवणुकीत असलेला लाँग टर्म कॅपिटल गेन कर सव्वा लाखांच्या वरील गुंतवणुकीवर 12.5 टक्के इतका कर लावण्यात येतो, तो रद्द करण्यात येईल अशी अपेक्षा होती. त्याचबरोबर सिक्युरिटी चार्ज अडीच पट करण्यात आला. या नकारात्मक बाबी असल्यानं अर्थसंकल्पाला दोन गुण कमी दिले असल्याचं मत अभ्यासक महेश कदम यांनी व्यक्त केलं.
