कोकणच्या विकासाला हवाई भरारी, नवी मुंबई ते चिपी सिंधुदुर्ग विमानसेवा सुरू
कोकणच्या विकासाला गती देण्यासाठी आता नवी मुंबई ते चिपी विमानसेवा सुरू झालीय. आता मुंबईतून अवघ्या 70 मिनिटांत तळकोकण गाठता येणाराय.
Published : November 16, 2026 at 12:16 PM IST
मुंबई - नवी मुंबई विमानतळ ते सिंधुदुर्गातील चिपी विमानतळादरम्यान नियमित विमानसेवेला आजपासून सुरुवात झाली असून मुंबई आणि तळकोकणादरम्यानचा प्रवास आता अधिक वेगवान होणार आहे. आठवड्याचे सातही दिवस उपलब्ध असलेल्या या सेवेमुळे अवघ्या एक तास दहा मिनिटात सिंधुदुर्ग गाठणे शक्य होणार आहे. राज्याचे मंत्री नितेश राणे आणि दीपक केसरकर हे विमानसेवेच्या उद्घाटनप्रसंगी उपस्थित होते. त्यांनी पहिल्याच विमानातून प्रवास करून या सेवेचा प्रारंभ केला.
रेल्वेतील गर्दी आणि रस्त्याने प्रवास करताना लागणारा दीर्घवेळ यामुळे कोकणवासीयांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. विशेषतः सण उत्सवांच्या काळात कोकण रेल्वेतील गर्दी आणि महामार्गावरील वाहतूक कोंडीमुळे प्रवास अधिक त्रासदायक होतो. अशा परिस्थितीत नवी मुंबई ते चिपी विमानसेवा हा प्रवाशांसाठी महत्त्वाचा पर्याय ठरणार आहे.
'फ्लाय 91' या विमान कंपनीकडून ही सेवा चालवली जाणार आहे. आठवड्याचे सातही दिवस विमान उपलब्ध असल्याने कोकणवासीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसंच नोकरी, व्यवसाय, वैद्यकीय आणि कौटुंबिक कामांसाठी मुंबईत येणाऱ्या नागरिकांचा प्रवासाचा वेळ वाचणार आहे. पर्यटकांनाही सिंधुदुर्गातील समुद्रकिनारे, किल्ले आणि निसर्गरम्य पर्यटनस्थळे कमी वेळेत गाठता येतील. जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. पर्यटन व्यवसाय, हॉटेल उद्योग, स्थानिक वाहतूक आणि अन्य पूरक व्यवसायांमध्ये रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होणार आहेत.
यापूर्वीही चिपी विमानतळावरून विमानसेवा सुरू झाली होती. मात्र ती काही काळानंतर बंद पडली. त्यामुळे नव्याने सुरू झालेली सेवा अखंडितपणे सुरू राहावी, अशी कोकणवासीयांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री तथा मंत्री नितेश राणे यांनी या विमानसेवेचं स्वागत केलं आहे. ही सेवा सुरू झाल्यामुळे जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाला आणि आर्थिक समृद्धीला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. विमानसेवेमुळे हॉटेल व्यवसाय, स्थानिक वाहतूक, पर्यटन मार्गदर्शक आणि अन्य व्यावसायिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. विमानतळ कायमस्वरूपी सुरू राहण्यासाठी राज्य सरकारकडून आवश्यक सहकार्य आणि व्हायबिलिटी गॅप फंडिंगची व्यवस्था करण्यात आल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
प्रवास, वेळापत्रक आणि तिकीटदर
नवी मुंबई ते चिपी (सिंधुदुर्ग)
7.55 सकाळी उड्डाण
नवी मुंबई १ तास १० मिनिटे
9.05 सकाळी आगमन
चिपी
चिपी ते नवी मुंबई
9.25 सकाळी उड्डाण
10.35 सकाळी आगमन नवी मुंबई
तिकीटदर
3,500 रुपये पासून 12,000 पर्यंत असणार आहेत. मात्र, प्रवासाची तारीख आणि उपलब्ध आसनांनुसार दर बदलणार असून या व्यतिरिक्त सुविधा शुल्क आकारले जातील.
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