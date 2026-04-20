आम्हाला खेळू द्या; छत्रपती संभाजीनगरात उभारलं बर्लिन स्टाईल पार्क, देशातील पहिलाच प्रकल्प असल्याचा दावा
छत्रपती संभाजीनगर इथं अत्याधुनिक पद्धतीचं उद्यान उभारण्यात आलंय. बर्लिनच्या धर्तीवर ज्योतीनगर प्ले पार्क या लहान मुलांसाठीच्या पार्कची निर्मिती करण्यात आलीय.
Published : April 20, 2026 at 2:03 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील उद्यानांची उभारणी आता आधुनिक आणि विदेशी धर्तीवर करण्यात येत आहे. जर्मनीची राजधानी बर्लिनच्या संकल्पनेवर आधारित ज्योतीनगर इथं लहान मुलांसाठी विशेष उद्यान तयार करण्यात आलं असून, हे देशातील पहिलंच अशा पद्धतीचं उद्यान असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. महानगरपालिका आणि सीएसएन फर्स्ट यांच्या पुढाकारातून आणि औद्योगिक संस्थांच्या सहकार्यानं 'आम्हाला खेळू द्या' या उपक्रमांतर्गत 12 वर्षांखालील मुलांसाठी अत्याधुनिक पार्क निर्माण करण्यात आलंय. मुलांना मोबाईलपासून दूर ठेवून त्यांना साहसी खेळांकडे वळवण्याच्या उद्देशानं या उद्यानाची रचना करण्यात आलीय. खेळताना मुलांना इजा होऊ नये, यासाठी सुरक्षित आणि मऊ साहित्याचा वापर करण्यात आल्याची माहिती उद्योजक मुकुंद भोगले यांनी दिलीय.
उद्यान उभारणीचा खर्च कोणी केला? : या उद्यानासाठी महानगर पालिका आणि शहरातील उद्योजकांनी आपलं सहकार्य दिलंय. या प्रकल्पासाठी तब्बल 1 कोटी रुपयांपर्यंत खर्च आला असून, त्यामध्ये जागा आणि बांधकामाचा खर्च महापालिकेच्या माध्यमातून करण्यात आला असून, महापालिकेनं तब्बल 60 टक्के वाटा उचलला आहे, तर खेळणी आणि इतर साहित्यांचा खर्च उद्योजकांनी केल्याची माहिती आहे. त्याचबरोबर पुढील 5 वर्षांची देखभाल दुरुस्ती एआयटीसी कंपनीतर्फे करण्यात येणार आहे. तसेच शहरात अशा आणखी तीन उद्यानांची उभारणी करण्यात येणार असून, त्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती औद्योगिक व्यावसायिकांकडून केली जाणार असल्याची माहिती सीएसएन फर्स्टतर्फे देण्यात आली.
उद्यान उभारण्याची संकल्पना कोणाची? : छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका आणि ‘सीएसएन फर्स्ट’ यांच्या पुढाकारातून तसेच एआयटीजी ग्रुपच्या सहकार्यानं ज्योतीनगर इथं ‘ज्योतीनगर प्ले पार्क’ या अनोख्या पीपीपी (पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप) प्रकल्पाची सुरुवात करण्यात आलीय. हा प्रकल्प मनपाच्या 'आम्हाला खेळू द्या' या उपक्रमाचा भाग असून, तो बर्लिनमधील प्ले पार्क्सच्या संकल्पनेवर आधारित असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
शहरातही खेळाची ठिकाणे विकसित करणार : या उपक्रमाची संकल्पना सीएसएन फर्स्टचे माजी अध्यक्ष मुकुंद भोगले यांनी मांडली असून, या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश म्हणजे निसर्गाशी सुसंवाद साधणारी, मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक विकासाला पूरक आणि सर्वसमावेशक अशी खेळण्याची जागा शहराच्या मध्यवर्ती भागात निर्माण करणं हा आहे. हे पार्क केवळ खेळाचं ठिकाण नसून मुलांच्या सर्जनशीलतेचा आणि सामाजिक संवादाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. आजच्या काळात मुलं मोबाईलकडे अधिक आकर्षित होत असल्यानं त्यांना प्रत्यक्ष खेळाकडे वळवण्यासाठी ही संकल्पना पुढे आणण्यात आल्याचं उद्योजक मुकुंद भोगलेंनी सांगितलंय. शहरातील पारंपरिक उद्यानांमध्ये साधारणतः लोखंडी किंवा फायबरची खेळणी असतात आणि त्यांची रचना केवळ मनोरंजनासाठी केलेली असते. मात्र बर्लिनमधील प्ले पार्क्स मुलांमध्ये धाडसी वृत्ती आणि आत्मविश्वास वाढवणारी रचना असलेली असतात. त्याच धर्तीवर शहरातही अशी खेळाची ठिकाणे विकसित करण्यात येत आहेत.
देशातील पहिले उद्यान असल्याचा दावा : या उद्यानात उच्च दर्जाचे लाकूड आणि एसएस धातूंपासून बनवलेली साहसी खेळण्याचे साहित्य बसवण्यात आलंय. यामुळे मुलांचा आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होईल. विविध वयोगटातील मुलं एकत्र खेळल्यामुळे लहान मुलं मोठ्या मुलांचं निरीक्षण करून शिकतील आणि त्यातून त्यांचा सर्वांगीण विकास होईल. शारीरिक हालचाली वाढल्यानं आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. बर्लिनच्या धर्तीवर विकसित करण्यात आलेलं हे देशातील पहिलंच मॉडेल असल्याची शक्यता उद्योजक तथा सीएसएन फर्स्टचे माजी अध्यक्ष मुकुंद भोगले यांनी व्यक्त केलीय.
उद्यानाची प्रमुख वैशिष्ट्ये :
- सुमारे 35 हजार स्क्वेअर फूट क्षेत्रामध्ये निसर्गाशी एकरूप अशा संकल्पनेतून साकारलेला प्ले पार्क विकसित करण्यात आलं आहे.
- ग्रुप स्विंग, लॉग सी-सॉ, झिपलाइन, ट्रीहाऊस, क्लायम्बिंग वॉल आणि सांगीतिक खेळणी यांसह एकूण 12 प्रकारची आधुनिक खेळणी उपलब्ध आहेत.
- मुलांच्या सुरक्षितता, शारीरिक सक्रियता आणि सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन देणारी विशेष रचना करण्यात आली आहे.
- सुसज्ज पायवाट, फुलबागा, बसण्यासाठी बेंचेस आणि हिरवाईनं नटलेलं लँडस्केप विकसित करण्यात आलं आहे.
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी फिरण्यासाठी स्वतंत्र व सुरक्षित सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
वृद्धांसाठी देखील असेल व्यवस्था : लहान मुलांना उद्यानात घेऊन येणाऱ्या त्यांच्या आजी-आजोबांसाठीही या प्रकल्पात विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना आरामात फिरता यावं आणि बसून विश्रांती घेता यावी यासाठी स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
सीएसएन फर्स्टचे अध्यक्ष रितेश मिश्रा यांनी सांगितलं की, हा उपक्रम प्रशासन, उद्योग आणि नागरिक संस्था यांच्यातील यशस्वी समन्वयाचं प्रतीक आहे. भविष्यात अशा अनेक नागरिकाभिमुख उपक्रमांना चालना देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. हा प्ले पार्क प्रकल्प छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पहिल्यांदाच पीपीपी मॉडेलद्वारे साकारलं जात असून, तो शहरासाठी प्रेरणादायी ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
महापालिका पूर्ण सहकार्य करणार- महापौर : महानगरपालिका या उपक्रमांना पूर्ण सहकार्य करत आहे. शहरात सुरू करण्यात आलेल्या उद्यानांच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी उद्योजकांनी घेतली असून, सुरक्षारक्षक पुरवण्याची जबाबदारी महानगरपालिका पार पाडणार आहे. शहराच्या विकासासाठी आम्ही बांधील असून, सर्वांगीण प्रयत्न सुरू राहतील, अशी माहिती महापौर समीर राजुरकर यांनी दिली. त्याचप्रमाणे, मंत्री अतुल सावे यांनी अशा प्रकारच्या उद्यानांची गरज असल्याचं सांगत, पहिलं उद्यान त्यांच्या घराजवळ सुरू झाल्याचा आनंद व्यक्त केला.
