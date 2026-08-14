स्वातंत्र्य दिन 2026 : ३ हजारहून अधिक पानांपासून साकारला राष्ट्रीय एकात्मतेचा वटवृक्ष : लंडन बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद
विविध जाती धर्मात जातीय तेढ तसेच विविध समाजसमाजात देखील विविध कारणांनी दुरावा वाढत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
Published : August 14, 2026 at 11:01 PM IST
पुणे : सध्या देशभरात अनेक ठिकाणी विविध जाती धर्मात जातीय तेढ तसेच विविध समाजसमाजात देखील विविध कारणांनी दुरावा वाढत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. असं असताना पुण्यातील कलाविष्कार आर्ट अकादमी तर्फे सामाजिक संदेश देत स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ३ हजारहून अधिक पानांपासून ४५ फूट उंच ‘राष्ट्रीय एकात्मतेचा वटवृक्ष’ साकारला असून याची लंडन बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली आहे.
लंडन बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद : या कलाकृतीच्या माध्यमातून भारतातील विविध धर्म, संस्कृती आणि परंपरांमधील एकात्मता, ‘विविधतेत एकता’, देशप्रेम आणि सामाजिक बांधिलकीचा संदेश देण्यात आलं असून या उपक्रमात जवळपास १०० हून अधिक विद्यार्थी आणि कर्णबधिर विद्यार्थ्यांच्या सहभागातून ३,००० हून अधिक पानांचा वापर करून ४५ फूट उंच ‘राष्ट्रीय एकात्मतेचा वटवृक्ष’ रुपी तिरंग्याची भव्य प्रतिकृती साकारण्यात आली.
राष्ट्रीय एकात्मतेचा वटवृक्ष : यावेळी कलाविष्कार आर्ट अकादमीच्या अध्यक्षा गिरिजा कोंडे देशमुख म्हणाल्या की "राष्ट्रीय एकात्मतेचा वटवृक्ष जो साकारण्यात आलं आहे त्यासाठी काल रात्रीपासून विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून ही पाने जोडण्यात आली आहे. विविधेतून एकता हा आमचा संदेश असून एक आगळ्यावेगळ्या नात्याने आम्ही भारत मातेला नमन केलं आहे. आमच्या कलाअकादमी मध्ये विविध विद्यार्थी हे विविध जातीचे असून या विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून भारत मातेला नमन केलं जात आहे.वटवृक्ष म्हणजे सावली देणारा असून भारत मातेने अनेक कुळांना जन्म दिला असून यांना एकत्रित करण्याचं काम या कलेच्या माध्यमातून करण्यात आलं आहे. हे वटवृक्ष बनविताना जवळपास सहा हजार पानांचा समावेश असून आज भारतमातेला पुढे न्यायचं असेल तर सर्व जाती धर्मातील लोकांनी एकत्रित येत भारत मातेला पुढे नेऊन जायला हवं आणि हेच संदेश देण्याचं काम आम्ही केलं आहे," असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
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