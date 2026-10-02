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11 किलो कापसापासून महात्मा गांधींचे 7.5 फूट उंच शिल्प साकारले! अनंत खैरनार यांची अनोखी कला

खैरनारांनी 11 किलो कापसापासून गांधींचे 7.5 फूट उंच, 3.5 फूट रुंद 22 किलो वजनाचे शिल्प साकारले. याचा आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी कपिल भास्कर यांनी.

A 7.5 foot tall sculpture of Mahatma Gandhi created from 11 kg of cotton
11 किलो कापसापासून 7.5 उंच साकारले महात्मा गांधींचे शिल्प (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2026 at 5:05 PM IST

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Updated : October 2, 2026 at 5:39 PM IST

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नाशिक- 11 किलो कापूस, अडीच वर्षांची मेहनत आणि त्यातून महात्मा गांधींचे तब्बल 7.5 फूट उंच आणि 3.5 फूट रुंद शिल्प नाशिकचे कापूस शिल्पकार अनंत खैरनार यांनी साकारले आहे, त्यांच्या शिल्पाची वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद झालीय. खरं तर कापसापासून वेगवेगळे शिल्प साकारणारे नाशिकचे कापूस शिल्पकार अनंत खैरनार यांची ओळख आहे. कापसापासून चेहरा बनवण्याची सवय असल्याने अडीच फुटांचा पहिला महात्मा गांधींचा पुतळा त्यांनी साकारला आणि वर्ल्ड रेकॉर्डसाठी लंडनला पाठवला.

11 किलो कापसापासून 7.5 उंच साकारले महात्मा गांधींचे शिल्प (Source- ETV Bharat)

गांधींचे तब्बल 7.5 फूट उंच आणि 3.5 फूट रुंद 22 किलो वजनाचे शिल्प : तेव्हा छोट्या मूर्तीचा विचार न झाल्यास त्यांनी मोठा पुतळा बनवण्याचा निश्चय केला, यासाठी त्यांनी दोन वर्ष बीएससी केमिस्ट्री शिल्पकलेचा अभ्यास केला आणि अडीच वर्षांच्या मेहनतीनंतर त्यांनी 11 किलो कापसापासून महात्मा गांधींचे तब्बल 7.5 फूट उंच आणि 3.5 फूट रुंद 22 किलो वजनाचे शिल्प साकारले आणि त्यानंतर त्याची वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली. कापसाच्या धाग्यातून साकारलेले बापू आणि त्यांचा स्वदेशीचा विचार हे या कलाकृतीचे वैशिष्ट्य आहे. कापूस, फेव्हिकॉल आणि विविध केमिकलच्या सहाय्याने साकारलेली ही कलाकृती सर्वांचेच लक्ष वेधून घेते.

A 7.5 foot tall sculpture of Mahatma Gandhi created from 11 kg of cotton
11 किलो कापसापासून 7.5 उंच साकारले महात्मा गांधींचे शिल्प (Source- ETV Bharat)

कापूस शिल्पकार अनंत खैरनार कोण आहेत? : अनंत खैरनार हे हस्तकला मंत्रालयाचे अधिकृत शिल्पकार आहे. त्यांनी आतापर्यंत कापसापासून अनेक शिल्प साकारली आहेत. मुंबई, पुणे, जळगाव, नाशिक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, कर्नाटकातील विविध प्रदर्शनांमध्ये त्यांनी आपल्या कलाकृतीचे सादरीकरण केलंय. माजी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी एका परिषदेसाठी त्यांच्याकडून अडीच फुटांच्या तब्बल 60 मूर्ती मागवल्या होत्या.

A 7.5 foot tall sculpture of Mahatma Gandhi created from 11 kg of cotton
11 किलो कापसापासून 7.5 उंच साकारले महात्मा गांधींचे शिल्प (Source- ETV Bharat)

स्वदेशीच्या विचारातून प्रेरित झालो : महात्मा गांधी हे चरख्यावर सूतकातून स्वदेशीचा संदेश देत होते, याच विचारातून मी प्रेरित झालो. कापसापासून गांधीजींचे शिल्प साकारण्याची संकल्पना मनात आली. अडीच वर्षांच्या मेहनतीनंतर कलाकृती प्रत्यक्षात साकारू शकलो, यासाठी मला 11 किलो कापूस तसेच विविध वस्तूंसाठी एकूण 15 हजार रुपयांचा खर्च आला. यात मला पत्नी मनीषा आणि मुलगा ऋषिकेश यांचे देखील सहकार्य लाभलं. मागील कुंभमेळ्यात राम-सीताचे शिल्पही आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरले होते, असं कापूस शिल्पकार अनंत खैरनार यांनी म्हटलंय.

A 7.5 foot tall sculpture of Mahatma Gandhi created from 11 kg of cotton
11 किलो कापसापासून 7.5 उंच साकारले महात्मा गांधींचे शिल्प (Source- ETV Bharat)

30 देशांत कला पोहोचली : कापसाच्या नाजूक धाग्यांना कलात्मक आकार देत नाशिकचे कापूस शिल्पकार अनंत खैरनार यांनी स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. गेल्या 40 वर्षांपासून ते शिल्प साधना करत आहेत. यंदाच्या गणपतीत त्यांनी साडेसात फूट उंचीच्या प्रकृती गणेशापासून अवघ्या अडीचशे ग्रॅम वजनाच्या गणेश मूर्ती साकारल्या आहेत. आतापर्यंत दोन हजारांहून अधिक कापूस शिल्प त्यांनी साकारली असून, त्यांची ही कला 30 देशांमध्ये पोहोचली आहे.

A 7.5 foot tall sculpture of Mahatma Gandhi created from 11 kg of cotton
11 किलो कापसापासून 7.5 उंच साकारले महात्मा गांधींचे शिल्प (Source- ETV Bharat)

जल प्रदूषण टाळले जाते : कापूस शिल्पकार अनंत खैरनार यांच्या कापूस मूर्तीचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्या वजनाने अत्यंत कमी, दीड फूट उंचीची मूर्ती अडीचशे ग्रॅम वजनाची आहे. एक ते दीड फूट उंचीची मूर्ती तयार करण्यासाठी त्यांना साधारण दोन दिवसांचा कालावधी लागतो. या मूर्तींला अन्नप्रक्रियेतील रंगांनी रंगवले जात असल्याने त्या जल प्रदूषण टाळले जाते, असं कापूस शिल्पकार अनंत खैरनार यांनी म्हटलं आहे.

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Last Updated : October 2, 2026 at 5:39 PM IST

TAGGED:

MAHATMA GANDHI
MAHATMA GANDHI FOOT TALL SCULPTURE
महात्मा गांधी
ANANT KHAIRNAR UNIQUE ART

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