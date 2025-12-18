शिर्डीत 17 वर्षीय तरुणावर चॉपरने जीवघेणा हल्ला; इन्स्टाग्रामवरील मैत्रीच्या वादातून रक्तरंजित प्रकार
भरदिवसा झालेल्या या हल्ल्यामुळे शिर्डी शहरात एकच खळबळ उडाली असून, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
Published : December 18, 2025 at 10:09 AM IST|
Updated : December 18, 2025 at 11:42 AM IST
शिर्डी- साईनगरी शिर्डीत बुधवारी दुपारी साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास एका 17 वर्षीय अल्पवयीन तरुणावर धारदार शस्त्राने जीवघेणा हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. भरदिवसा झालेल्या या हल्ल्यामुळे शिर्डी शहरात एकच खळबळ उडाली असून, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. इन्स्टाग्रामवरील मैत्री आणि त्यातून निर्माण झालेल्या वादातून हा प्रकार घडल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
आरोपींची नीरजला लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण : शिर्डीतील श्रीकृष्णनगर येथील नीरज संजू चौधरी वय 17 असे जखमी तरुणाचे नाव आहे. बुधवारी दुपारी नीरज हा संगमनेर येथील तीन मैत्रिणींना दुचाकीवरून घेऊन शिर्डीतील 200 रूम परिसरातील गार्डन शेजारील रस्त्याने जात होता. याचवेळी दोन दुचाकींवरून आलेल्या सुमित गुंजाळ, रोहित कोळगे आणि त्यांच्या दोन अनोळखी साथीदारांनी नीरजची दुचाकी अडवली. त्यानंतर याचा खूप माज वाढला आहे. याला संपवून टाका, असे म्हणत आरोपींनी नीरजला लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण करण्यास सुरुवात केली.
अचानक झालेल्या या हल्ल्यात नीरज रक्ताच्या थारोळ्यात : मारहाणीनंतर आरोपी सुमित गुंजाळ याने आपल्याजवळील चॉपर काढून नीरजच्या कमरेवर आणि किडनीच्या भागावर गंभीर वार केले. अचानक झालेल्या या हल्ल्यात नीरज रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. घटनास्थळी मोठी गर्दी जमू लागल्यानंतर आरोपींनी तातडीने पळ काढला. नागरिकांनी तत्काळ जखमी नीरजला साईबाबा संस्थानच्या सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याने प्राथमिक उपचारानंतर पुढील उपचारासाठी त्याला नाशिक येथील रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे.
शिर्डी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल : या प्रकरणी नीरजचे काका राजन लड्डू चौधरी यांनी शिर्डी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. पोलीस तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, नीरज आणि आरोपी यांची संगमनेर येथील काही अल्पवयीन मुलींशी इन्स्टाग्रामवरून ओळख झाली होती. या ओळखीवरून वाद निर्माण झाला असून, 15 दिवसांपूर्वी आरोपींनी नीरजला धमकी दिली होती. पोलीस निरीक्षक रणजीत गलांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना करण्यात आली असून, पुढील तपास सुरू आहे.
