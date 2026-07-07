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यवतमाळमध्ये 999 शिक्षकांची कमतरता; विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर ठाकरेंच्या आमदाराचं आंदोलन

यवतमाळमध्ये शेकडो शाळांमधील विद्यार्थी शिक्षकांच्या अभावातून कसेबसे शिक्षण घेत आहेत. तब्बल 999 शिक्षकांची कमतरता तिथे आहे. यावर आ. संजय दरेकर यांनी आवाज उठवलाय.

आमदार संजय दरेकर
आमदार संजय दरेकर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 7, 2026 at 7:53 PM IST

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Updated : July 7, 2026 at 8:25 PM IST

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मुंबई - यवतमाळ जिल्हा हा भौगोलिक दृष्ट्या मोठा आहे. असं असतानाही जिल्ह्यातील एकूण सोळा तालुक्यांमध्ये 999 शिक्षक कमी असल्याचा दावा ई टीव्ही भारतशी बोलतानाशिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार संजय दरेकर यांनी केला.


यावेळी ते म्हणाले की, आज यवतमाळ जिल्ह्यासाठी शिक्षण मंत्र्यांना जागा करण्यासाठी आम्ही पायऱ्यांवर उपोषणाला बसलो होतो. शिक्षक नसल्यामुळे जिल्ह्यातील शाळांची अवस्था दयनीय झाली आहे. एकट्या वणी विधानसभा क्षेत्रामध्ये 300 शिक्षण कमी आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विषय गंभीर झाला आहे असे यावेळी ते म्हणाले.

माहिती देताना आमदार दरेकर (ETV Bharat)


पुढे बोलताना ते म्हणाले की, 20 ते 30 शाळा माझ्या मतदारसंघात अशा आहेत ज्या शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत. तर कित्येक शाळांमध्ये पहिली ते सातवी केवळ दोनच शिक्षक हे शिक्षण देत आहेत. मी आमच्या पालकमंत्र्यांना डीपीटीसीतून निधी द्यायला सांगितला होता मात्र तो दिला जात नाही.



गेल्या कित्येक महिन्यांपासून मी हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करत आहे, मात्र सरकार आमच्याकडे लक्ष देत नाही. शिक्षणाच्या मुद्द्यावरून लाखोचा खर्च केला जातो. मात्र प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षक मिळत नसल्याचंही यावेळी ते म्हणाले. शाळांच्या इमारती जरी गुणवत्तापूर्वक असल्या तरी शिक्षक नसल्यामुळे गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. जिल्हा परिषद पंचायत समितीतील विद्यार्थ्यांना शिक्षक नसल्यामुळे त्यांचा भविष्याचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय.

एकीकडे मेळघाटातील कोरकू भाषिक विद्यार्थ्यांना मराठी शिकताना भाषेची अडचण येऊ नये, वर्गातील शिक्षक विद्यार्थ्यांचा संवाद हिंदी ऐवजी थेट मराठीत व्हावा आणि त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या मातृभाषेचाच आधार घ्यावा या उद्देशानं चिखलदरा तालुक्यातील सलोना आणि भुलोरी येथील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये "अरीटे इठूबा" अर्थात आनंदानं शिकूया या बहुभाषिक शिक्षण केंद्राची सुरुवात करण्यात आली आहे. दुसरीकडे यवतमाळमध्ये शिक्षकच नाहीत अशी अवस्था आहे. याचा विचार करावा अशी मागणी जोर धरत आहे.

Last Updated : July 7, 2026 at 8:25 PM IST

TAGGED:

999 TEACHERS NOT AVAILABLE
SANJAY DAREKAR

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