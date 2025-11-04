ETV Bharat / state

95 टक्के लोकांचा हिंदी सक्तीला विरोध, 20 डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करणार, नरेंद्र जाधव यांची माहिती

हिंदीसक्तीबाबत राज ठाकरे यांचं मत देखील जाणून घेतल्याचं नरेंद्र जाधव यांनी सांगितलं.

Narendra Jadhav
नरेंद्र जाधव (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 4, 2025 at 7:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : तब्बल 20 वर्षांनंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे एकत्र आले आहेत. या दोन भावांना एकत्र आणणारा दुवा ठरली म्हणजे 'मराठी'. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारनं पहिली ते चौथीपर्यंतच्या शालेय शिक्षणात हिंदी हा विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळं याचे पडसाद राज्यभर उमटले होते. मनसेने रस्त्यावर उतरत याचा विरोध केला होता. शिवसेना (उबाठा) पक्षानं देखील सरकारच्या निर्णयाविरोधात मनसेच्या सुरात सूर मिसळला होता. त्यानंतर ठाकरे बंधू एकत्र आल्यानंतर वाढता विरोध लक्षात घेता राज्य सरकारनं हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेत, याबाबत अभ्यास करण्यासाठी एक त्रिभाषा समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या अध्यक्षपदी माजी राज्यसभा खासदार नरेंद्र जाधव यांची नेमणूक करण्यात आली होती. या समितीचं काम अद्याप सुरू आहे. अशातच नरेंद्र जाधव यांनी आज (4 नोव्हेंबर) राज ठाकरे यांची भेट घेतली आणि समितीच्या कामाचा आढावा दिला. सोबतच हिंदीसक्तीबाबत राज ठाकरे यांचं मत देखील जाणून घेतल्याचं नरेंद्र जाधव यांनी सांगितलं.

पाचवीपासून हिंदी एक पर्यायी भाषा असावी, अनेकांचा कल : राज ठाकरे यांच्या भेटीनंतर त्रिभाषा समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र जाधव यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी नरेंद्र जाधव यांनी समितीनं राज्यभरात हिंदी सक्तीबाबत लोकांचा मतप्रवाह काय आहे? हे तपासून घेण्यासाठी सर्व्हे करण्यास सुरुवात केल्याची माहिती दिली. तसंच आतापर्यंतच्या पाहणीनुसार, 95 टक्के लोकांचं मत हे पहिली ते चौथी हिंदी सक्तीला लोकांचा विरोध असल्याचं नरेंद्र जाधव यांनी सांगितलं. तर, पाचवीपासून हिंदी ही एक पर्यायी भाषा असावी, असा अनेकांचा कल असल्याचं देखील नरेंद्र जाधव यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की, "आमच्या त्रिभाषा धोरण समितीनं असं ठरविलं होतं की, महाराष्ट्रभर जायचे आहे. तिथून माहिती घ्यायची. आम्ही नागपूर, नाशिक आणि रत्नागिरीला जाऊन आलो. आम्ही जनमत समजून घेत आहोत. त्यासाठी आम्ही चार प्रश्न देखील तयार केले आहेत," असं नरेंद्र जाधव यांनी सांगितलं.

सर्व राजकीय नेते, आंदोलक यांनाही भेटणार : पुढं बोलताना नरेंद्र जाधव म्हणाले की, "आम्ही जी काही प्रश्नावली तयार केली आहे, त्यात आम्ही उत्तरांसाठी पर्याय दिले असून, जास्तीत जास्त लोकांनी ती भरावी. आम्ही सर्व राजकीय नेते, आंदोलक यांनाही भेटणार आहोत. राज ठाकरे यांनी आम्हाला आजची वेळ दिली होती. आमची भूमिका आम्ही त्यांच्यासमोर मांडली. त्यांनी त्यांची भूमिका आमच्यासमोर मांडली. समितीनं आजवर केलेलं काम आम्ही त्यांना सांगितलं. पहिली ते चौथी हिंदीची सक्ती असता कामा नये. आज पाचवीपासून हिंदी भाषा आहे. ती पहिली ते चौथीपर्यंत असू नये. पाचवीपासून जी हिंदी आहे, ती ऐच्छिक असावी," असं राज ठाकरे यांचे मत असल्याचं नरेंद्र जाधव यांनी सांगितलं.

20 डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करणार : याचबरोबर, "सरकारनं अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी आम्हाला 5 डिसेंबरपर्यंतचा कालावधी दिला आहे. पण तोवर हे काम संपणार नाही. आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र दौरा करणार आहोत. त्यामुळं 5 डिसेंबरपर्यंत आमचं काम उरकणार नाही. 20 डिसेंबरपर्यंत आम्ही सरकारला अहवाल देऊ. तो अहवाल पूर्व नियोजित किंवा दडपणातून आलेला नसेल. अत्यंत आपुलकीनं तयार केलेला असेल. विद्यार्थ्यांचे अंतिम हित लक्षात घेऊन अहवाल तयार होईल. तसंच शासनानं सांगितलं आहे की, जो अहवाल असेल तो आम्ही स्विकारू. त्यामुळं आमची जबाबदारी वाढते. 42 लाख बालक बालिकांच भविष्य हा अहवाल आहे. या सर्वेक्षणात लोकांनी आजवर सहभाग नोंदवला आहे. यात आमचे जे प्राथमिक निष्कर्ष असे आहेत, 95 टक्के लोकांचा आग्रह आहे की, हिंदी ही लादता कामा नये. ती पाचवीनंतर असावी. अर्थात अनेकांचा त्याला वेगवेगळा युक्तीवाद आहे," अशी माहिती देखील नरेंद्र जाधव यांनी दिली आहे.

हेही वाचा :

  1. राज्य निवडणूक आयोगाची आज पत्रकार परिषद; निवडणुकीचं वेळापत्रक जाहीर होण्याची शक्यता
  2. उद्योजक विजय सेठी यांचे दातृत्व; आर्थिक अडचणीत असलेल्या तनपुरे कारखान्याला दिली एक कोटींची मदत
  3. आता सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये वीजनिर्मिती होणार; फडणवीस सरकारचं हटके प्लॅनिंग

TAGGED:

मुंबई
राज ठाकरे
नरेंद्र जाधव
हिंदी सक्ती
NARENDRA JADHAV

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.