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ऐतिहासिक! देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी सुरू झालेली परंपरा आजही कायम; मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर गांधी टोपी, हृदयात गांधी विचार!

आजही देशात अशाही संस्था कार्यरत आहेत, ज्यांनी गांधी टोपीचा मान कमी होऊ दिला नाही. त्यापैकी एक म्हणजे नागपूर जिल्ह्यातील एम. एम. रब्बानी ही शाळा.

MM Rabbani School Kamptee
मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर गांधी टोपी आणि हृदयात गांधी विचार! (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2026 at 4:49 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 5:10 PM IST

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धनंजय टिपले

नागपूर : स्वातंत्र्य लढ्यात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि त्यांच्या गांधी टोपीचं महत्त्व कुणीही नाकारूच शकणार नाही. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात काही वस्तू केवळ वस्तू राहिल्या नाहीत, तर स्वातंत्र्य आंदोलनाची ओळख बनल्या. गांधी टोपी त्यापैकीच एक. मात्र, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गांधी टोपी हळूहळू विस्मरणात जात असल्याची परिस्थिती आहे. काही पुढाऱ्यांनी गांधी टोपीचा उपयोग केला खरा मात्र, कालांतरानं गांधी टोपी आणि महात्मा गांधी यांच्या विचारांचा विसर पडायला लागला आहे. आज भारताच्या गाव खेड्यात (ग्रामीण भागात) राहणाऱ्या वयोवृद्ध आणि जेष्ठ नागरिकांचा डोक्यावरच तेवढी गांधी टोपी दिसते. हे जरी 100 टक्के खरं असेल, तरी पूर्ण सत्य नाही. कारण नागपूर जिल्ह्यातील कामठी येथील एम. एम. रब्बानी या शाळेनं गांधी टोपीची परंपरा मागील 94 वर्षांपासून जपलेली आहे. शाळेत प्रत्येक विद्यार्थी डोक्यावर गांधी टोपी आणि हृदयात महात्मा गांधींचे अजरामर झालेले विचार घेऊनच घराबाहेर पडतो. संपूर्ण दिवसभरात एकदाही गांधी टोपी डोक्यावरून काढली जात नाही. ज्यावेळी ते विद्यार्थी शाळा संपवून घरी जातात तेव्हाच गांधी टोपी काढली जाते. या गांधी टोपीकडे फॅशन म्हणून बघू नका, तर आपल्या स्वाभिमान आत्मसन्मान रुपात बघा, असं गर्वानं या शाळेचे विद्यार्थी सांगतात. महत्त्वाचं म्हणजे या शाळेत 470 पेक्षा अधिक विद्यार्थीनी शिक्षण घेतायत.

एम. एम. रब्बानी यांनी 1932 साली मुस्लिम समाजातील मुलांसाठी शाळा सुरू केली होती. तो काळ स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये आपल्या प्राणाची आहुती देणाऱ्या स्वातंत्र्यवीरांचा होता. देशात सर्वत्र महात्मा गांधींनी सुरू केलेल्या आंदोलनांची धग पेटलेली होती. त्याकाळी एम. एम. रब्बानी यांनी या शाळेचा पाया रचलेला होता, कालांतरानं या शाळेत माध्यमिक नंतर ज्युनिअर कॉलेज सुद्धा सुरू झालं. मात्र, त्यानंतर देखील गांधी टोपीची परंपरा कायम राहिली ती आजही तेवढ्याच गर्वानं पालन केली जाते हे विशेष. आज शाळेत दोन हजार मुस्लिम विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थी गांधी टोपी घालूनच येतो, तसा गणवेशच या शाळेचा आहे.

मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर गांधी टोपी आणि हृदयात गांधी विचार! (ETV Bharat)

कुठे गेली गांधी टोपी? : जेव्हा महात्मा गांधींच्या टोपीचा उल्लेख होतो, त्यावेळी सर्वांच्याच डोळ्यासमोर स्वातंत्र्य सैनिक, सत्याग्रह, आंदोलन, जुन्या काळातील राजकीय नेत्यांची प्रतिमा उभी राहतेच. स्वदेशी खादी पोशाख देखील इंग्रजांच्या सत्तेविरोधात असहकारची भावना व्यक्त करणारं एक प्रभावी माध्यम झालं होतं. त्याचप्रमाणे गांधी टोपीही स्वातंत्र्य लढ्यातील कार्यकर्त्यांच्या पोशाखाचा एक भाग बनलेली होती. खादी पोशाख व गांधी टोपी असेल तर ती व्यक्ती गांधी विचारांचा एक पाईक असल्याची जनभावना त्यावेळी निर्माण झाली होती, आजही ती भावना कायम असली तरी खादी वस्त्र परिधान करून डोक्यावर गांधी टोपी घातलेले विशेषतः गांधीवादी लोक जवळ-जवळ दिसत नाहीत, ही शोकांतिका आहे.

MM Rabbani School Kamptee
गांधी टोपी परिधान केलेले विद्यार्थी (ETV Bharat)

देश स्वतंत्र झाल्यानंतर बदलत्या काळासोबतच गांधी टोपीचा वापर कमी होत गेला. आज ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या डोक्यावर ही टोपी प्रामुख्याने दिसते. आजही आपल्या देशात काही अशाही संस्था कार्यरत आहेत, ज्यांनी या गांधी टोपीचा मान, सन्मान कमी होऊ दिलाच नाही. त्यापैकी एक शैक्षणिक संस्था आहे, ती म्हणजे नागपूर जिल्ह्यातील एम. एम. रब्बानी ही शाळा.

MM Rabbani School Kamptee
विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर गांधी टोपी (ETV Bharat)

मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर गांधी टोपी : मुस्लिम समाजात डोक्यावर टोपी घालण्याला धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे. इस्लाममधील प्रत्येक मुस्लिम व्यक्तीसाठी हे अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य मानलं जातं. नमाज पठणावेळी मुस्लिम बांधव डोक्यावर टोपी किंवा डोके झाकण्याची पद्धत पाळतात. या पद्धतीनं आदर, शिस्त याबरबरच धार्मिक भावनेशी जोडलं जातं. एम. एम. रब्बानी शाळेतील गांधी टोपीची परंपरा या निमित्तानं अधिक वेगळी ठरतेय. मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी डोक्यावर टोपी असणं धार्मिक-सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्वाची बाब असताना, त्या विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरती गांधी टोपी असणं, हे स्वातंत्र्यलढा, राष्ट्रीय एकात्मता आणि शाळेच्या ऐतिहासिक परंपरेशी जोडलेलं वेगळं प्रतीक आहे. शाळेत विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर असलेली टोपी केवळ धार्मिक ओळख नाही, तर गेली 94 वर्षांची गांधीवादी आणि राष्ट्रीय एकात्मतेची परंपरा जपणारी ओळख आहे.

MM Rabbani School Kamptee
मुख्याध्यापकांसोबत विद्यार्थी (ETV Bharat)

विद्यार्थ्यांना गांधी टोपीचा अभिमान : या शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थी गणवेशाचा भाग म्हणून नाही, तर गांधी विचारांचे पाईक म्हणून ही टोपी परिधान करतो. केवळ शाळेच्या आवारात नव्हे, तर कामठीच्या रस्त्यांवरही देखील विद्यार्थी गांधी टोपी घालून फिरताना दिसतात. त्यामुळे या टोपीची ओळख शाळेपुरती मर्यादित न राहता परिसराचाही एक भाग झालीय.

MM Rabbani School Kamptee
एम. एम. रब्बानी शाळा (ETV Bharat)

धार्मिक परंपरा, गांधी टोपीचा अनोखा संगम : गांधी टोपी परंपरेमागे शाळेचा धार्मिक आणि सांस्कृतिक संदर्भही असल्याचं मुख्याध्यापक इफ्तिकार अहमद म्हणाले. मुस्लिम समाजात धार्मिक प्रसंगी डोके झाकण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी डोके झाकायचेच असेल, तर त्यासाठी स्वातंत्र्य लढ्याशी जोडलेली गांधी टोपी का वापरू नये, या विचारातून ही परंपरा रुजल्याचं ते म्हणाले.

MM Rabbani School Kamptee
एम. एम. रब्बानी शाळा (ETV Bharat)

टोपीमागचा इतिहास थेट विद्यार्थ्यांपर्यंत : आजच्या डिजिटल आणि अत्याधुनिक युगात स्वातंत्र्यलढ्याशी संबंधित अनेक प्रतीके तरुण पिढीपासून फार दूर जातायत. गांधी टोपीही त्याला अपवाद नाही. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर अनेकांच्या डोक्यावरून गांधी टोपी उतरली. कामठीतील या शाळेनं 94 वर्षांपासून ती परंपरा जपलीय. आजच्या पिढीला गांधी टोपीचा इतिहास कदाचित पुस्तकातून शिकावा लागतो. मात्र, रब्बानी शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी हा इतिहास त्यांच्या गणवेशाचा आणि शालेय जीवनाचा रोजचा भाग आहे. गांधी टोपीचा संबंध केवळ महात्मा गांधींच्या व्यक्तिमत्त्वाशी जोडलेला नव्हता. ती अहिंसा, सत्य, स्वदेशी, साधेपणा आणि राष्ट्रभावनेचे प्रतीक म्हणूनही रूढ झाली.

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Last Updated : August 13, 2026 at 5:10 PM IST

TAGGED:

GANDHI TOPI TRADITION
MM RABBANI SCHOOL KAMPTEE
एम एम रब्बानी शाळा कामठी नागपूर
गांधी टोपी
GANDHI TOPI

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