सांगली जिल्हा बँकेच्या सहा जागांसाठी झालेल्या चुरशीच्या निवडणुकीत 94 टक्के मतदानाची नोंद; काय आहेत राजकीय समीकरणे?
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सहा जागांसाठी 94 टक्के मतदानाची नोंद आहे. वाचा, सविस्तर बातमी
Published : November 2, 2026 at 10:57 AM IST
सांगली - जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सहा जागांसाठी अत्यंत चुरशीनं रविवारी मतदान झालं आहे. त्यामध्ये 94 टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे. सहा जागांसाठी 13 उमेदवार हे रिंगणात होते. यामध्ये सगळ्यात लक्षवेधी निवडणूक ही भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या जत सोसायटी गटाची आहे. त्यामुळे संपूर्ण सांगली जिल्ह्यासह राज्याचं लक्ष पडळकरांच्या निवडणुकीच्या मतदानाकडे लागून राहिलं होतं.
अर्ज माघारीच्या दिवशी निवडणूक सर्वपक्षीय म्हणून लढवण्याचा निर्धार झाला. यातून 21 जागांपैकी 15 जागा बिनविरोध झाल्या होत्या. जयंत पाटलांच्या नेतृत्वाखाली दोन्ही राष्ट्रवादी, काँग्रेस, भाजपा आणि शिवसेना अशा सर्वांनी एकत्रित जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय पॅनलच्या माध्यमातून जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध करत असल्याचं जाहीर केलं होतं.
- राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष - 4
- भाजपा -4
- काँग्रेस - 4
- शिवसेना शिंदे पक्ष - 3
15 जागा बिनविरोध- 15 जागा बिनविरोध झाल्या आहेत. पण, सहा जागा बिनविरोध होऊ शकल्या नाहीत. त्या ठिकाणी असणारे स्थानिक राजकारण आणि अंतर्गत धुसफूस यामुळे निवडणूक लागल्या आहेत. भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या जत सोसायटी गटाची निवडणूक लक्षवेधी आहे. तसेच तासगाव सोसायटी गटासाठी माजी खासदार संजय काका पाटील आणि राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या माजी आमदार सुमनताई पाटील आणि कवठेमहांकाळ सोसायटी गटातून माजी मंत्री राष्ट्रवादीचे नेते अजित घोरपडे आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार व्ही.टी.पवार यांची लढतदेखील लक्षवेधी ठरल्या आहेत.
94 टक्के मतदानाची नोंद - सहा जागांसाठी एकूण 13 उमेदवार, निवडणुकीच्या रिंगणात होते. रविवारी सहा जागांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली. जिल्ह्यामध्ये मतदानासाठी 12 मतदान केंद्र नियुक्त करण्यात आले होते. जिल्ह्यातील 2 हजार 446 मतदार निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावणार होते. अत्यंत अटीतटीनं आणि चुरशीने झालेल्या मतदानामध्ये 94 टक्के मतदानाची नोंद झाली. 2 हजार 277 मतदारांनी प्रत्यक्ष मतदानाचा हक्क बाजवला.
कवठेमहांकाळ - 90.38%
खानापूर विटा - 93.02%
जत - 91.32 %
तासगाव - 86.02 %
मिरज - 91.42 %
इस्लामपूर - 98.04 %
कडेगाव/वाळवा - 94 %
शिराळा - 95.63 %
पलूस - 95.34 %
सांगली - 84.58 %
सगळ्यात लक्षवेधी ठरलेल्या जत सोसायटी गटामध्ये अत्यंत चुरशीनं मतदान झाल्याचा पाहायला मिळालं आहे. जत सोसायटी गटामध्ये भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर विरुद्ध काँग्रेसचे विनोद पवार यांच्यामध्ये थेट लढत झाली आहे ही निवडणूक गोपीचंद पडळकर यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचेदेखील आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यावर गोपीचंद पडळकर यांच्या उमेदवारी अर्जावर जतचे काँग्रेस माजी आमदार विक्रम सावंत यांनी आक्षेप घेतला होता. यातून उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठानं पडळकरांचा अर्ज अवैध ठरवला. मात्र, परळीकरांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर पडळकरांचा अर्ज वैध ठरला. त्यामुळे जिल्हा बँकेची निवडणूक लढवण्यासाठी गोपीचंद पडळकर यांचा मार्ग मोकळा झाला होता.
गोपीचंद पडळकर विरुद्ध विनोद पवार यांच्यातील लढत रंगतदार-गोपीचंद पडळकर यांच्या विरोधात निवडणूक लढवणारे विनोद पवार हे सोन्या चांदीचे व्यापारी आहेत. तसेच सनमडी जिल्हा परिषद सदस्य सुनील पवार यांचे बंधू आहे. सुनील पवार हे गोपीचंद पडळकर यांचे कट्टर समर्थक मानले जात होते. जयंत पाटलांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय आघाडी बनत असताना बिनविरोधाच्या राजकारणात गोपीचंद पडळकर यांचा जत सोसायटी गट हा बिनविरोध होऊ शकला नाही. या ठिकाणी बिनविरोधाच्या राजकारणात माजी आमदार विक्रम सावंत, सुजय शिंदे, प्रकाश जमदाडे अशा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी अर्ज माघारीच्या दिवशी अर्ज माघार घेतला. पण विनोद पवार यांचा अर्ज कायम राहिला. त्यामुळे विनोद पवार यांना महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी पाठिंबा देत पडळकर यांच्या विरोधात पाठबळ दिलं. त्यामुळे गोपीचंद पडळकर विरुद्ध विनोद पवार यांच्यातील लढत रंगतदार झाली.
हस्तक्षेप केल्यानंतर मतदान प्रक्रिया सुरू- जत सोसायटी गटातल्या मतदानादरम्यान मतदान केंद्रावर मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला. मतदान प्रक्रिया सुरू होताच या ठिकाणी मतदान गोपनीयतेचा भंग होत असल्याचा आक्षेप माजी आमदार विक्रम सावंत आणि बाजार समितीचे सभापती सुजय शिंदे यांनी घेतला. यावरून सावंत आणि शिंदे यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. काही काळ मतदान प्रक्रिया थांबली होती. मात्र, पोलिसांचा हस्तक्षेप केल्यानंतर मतदान प्रक्रिया सुरू झाली.
फेर मतदान झालं पाहिजे- या प्रकरणावरून माजी आमदार विक्रम सावंत म्हणाले की, लोकशाही पद्धतीने निवडणूक झाली पाहिजे. पण या ठिकाणी लोकशाही पद्धतीने निवडणूक होताना दिसत नाही. दबावातून मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. मतदारांच्यावर दबाव टाकण्यात येत आहे. मतदान झाल्यावर मत दाखवण्याचा प्रकार झाला आहे. त्यामुळे हा मतदान गोपनीयतेचा भंग आहे. याशिवाय मतदान प्रक्रियेदरम्यान कवठेमहांकाळ गटातल्या दोन मतपत्रिकादेखील आढळून आल्या आहेत. त्या याठिकाणी कश्या आल्या, हे संशयास्पद आहे. त्यामुळे फेर मतदान झालं पाहिजे,अशी आमची मागणी आहे. संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडेदेखील आम्ही फेर मतदान घेण्याची मागणी करणार असल्याचं विक्रम सावंत यांनी सांगितलं आहे.
विरोधकांकडून गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न- आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, दत्त सोसायटी गटामध्ये अत्यंत उत्साहात मतदान झालं आहे. कोणत्याही प्रकारचा दबाव मतदारांवर नव्हता. लोकशाही पद्धतीनंच ही सर्व मतदान प्रक्रिया पार पडली आहे. मात्र, गोपनीयतेचा भंग झाला म्हणून विरोधकांकडून गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रकार लोकशाहीला धरून नाही. त्याचबरोबर कवठेमंकाळ सोसायटी गटातील दोन मतपत्रिका सापडल्या आहेत. त्यावर आमचादेखील आक्षेप आहे. त्या मतपत्रिका या ठिकाणी कशा आल्या, याची चौकशी झाली पाहिजे. त्याबाबतची तक्रार दाखल केली असून या घटनेचा पंचनामादेखील झाला आहे. ज्यांच्याकडून हा प्रकार झाला आहे, त्यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे, अशी आपली मागणी असल्याचं पडळकर यांनी स्पष्ट केलं आहे.
जत सोसायटी गटासाठी आमदार गोपीचंद पडळकर विरुद्ध काँग्रेसचे विनोद पवार यांच्यात काट्याची लढत झाली आहे. तर तासगाव सोसायटी गटामध्ये खासदार संजयकाका पाटील आणि माजी आमदार सुमनताई पाटील यांच्यात चुरस पाहायला मिळाली आहे. तसेच कवठेमंकाळ सोसायटी गटात माजी मंत्री अजित घोरपडे विरुद्ध राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे विटी पवार यांच्यातदेखील काटा लढत झाली आहे. या सर्वच उमेदवारांचं भवितव्य मतपेटीत बंद झालं असून उद्या 3 नोव्हेंबर रोजी मतदानाची मतमोजणी पार पडणार आहे.