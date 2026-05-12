गेल्या 10 महिन्यांत बुधवार पेठेतून 94 बांगलादेशी पोलिसांच्या जाळ्यात
गेल्या 10 महिन्यांत पुणे पोलिसांनी बुधवार पेठेत बेकायदेशीर राहणारे 94 बांगलादेशी यांना अटक केलीय. याबाबत आज पोलीस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांनी माहिती दिलीय.
Published : May 12, 2026 at 11:36 AM IST
पुणे: गेल्या काही महिन्यांपासून पुणे पोलिसांकडून पुण्यातील बुधवार पेठेत कोम्बिंग ऑपरेशन राबविलं जात असून, बेकायदेशीररीत्या राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांच्या विरोधात कारवाई करण्यात येत आहे. गेल्या 10 महिन्यांत पुणे पोलिसांनी बुधवार पेठेत बेकायदेशीर राहणारे 94 बांगलादेशी नागरिक पकडले असल्याची माहिती पोलीस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांनी दिली. फरासखाना पोलिसांनी काल बुधवार पेठेत राबविलेल्या कोम्बिंग ऑपरेशन दरम्यान 5 बांगलादेशी महिलांना अटक केली असून, गेल्या 10 महिन्यांत पुणे पोलिसांनी बुधवार पेठेत बेकायदेशीर राहणारे 94 बांगलादेशी यांना अटक केलीय. याबाबत आज पोलीस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांनी माहिती दिलीय.
बांगलादेशी बुधवार पेठ परिसरात लपून राहत होते : यावेळी पोलीस उपायुक्त कृषिकेश रावले म्हणाले की, पुणे पोलिसांनी शहरातील अवैध घुसखोरांविरुद्ध कॉम्बिंग ऑपरेशन सुरू केलं असून, बुधवार पेठ परिसरात काल रात्री राबविण्यात आलेल्या मोहिमेत 5 बांगलादेशी नागरिकांना अटक करण्यात आलीय. हे सर्व कोणत्याही वैध कागदपत्रांशिवाय भारतात राहत होते. पुणे शहर पोलिसांनी अवैधरीत्या राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांविरुद्ध कडक पावले उचललीत. गेल्या दहा महिन्यांत बुधवार पेठ परिसरात राबवण्यात आलेल्या कोम्बिंग ऑपरेशनमध्ये आतापर्यंत 94 बांगलादेशी नागरिकांना पकडण्यात आलं असून, 60 हून अधिक जणांची कायदेशीर प्रक्रिया राबवून या लोकांना परत पाठवण्यात आलंय. हे अवैध मार्गाने भारतात शिरले होते, तिथून ते पुण्यात आले आणि बुधवार पेठ परिसरात लपून राहत होते. पोलिसांनी त्यांच्या घराची झडती घेतली असता त्यांचे बांगलादेशी नागरिकत्व स्पष्ट झालंय, असं यावेळी त्यांनी सांगितलंय.
राहणीमान वेगळे वाटल्यास त्वरित पोलिसांना कळवावे : ते पुढे म्हणाले की, यामागे मोठे रॅकेट असण्याची शक्यता असून, पोलीस त्याचा सखोल तपास करीत आहेत. नागरिकांना आवाहन आहे की, आपल्या परिसरात संशयास्पद हालचाली दिसल्यास किंवा कोणाची भाषा, राहणीमान वेगळे वाटल्यास त्वरित पोलिसांना कळवावे. नागरिकांच्या सतर्कतेमुळेच यापूर्वी अनेक घुसखोरांना पकडणे शक्य झाले आहे. पुणे पोलिसांची ही मोहीम यापुढेही सुरू राहणार असून, शहरातील अवैध धंदे आणि घुसखोरांविरुद्ध कडक कारवाई केली जाणार आहे, असा इशारा यावेळी त्यांनी दिला.
