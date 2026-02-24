महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांत 93 हजारांहून अधिक महिला बेपत्ता; गृहमंत्रालयाची धक्कादायक माहिती
गृह विभागानं आज 2024 आणि 2025 या वर्षांतील बेपत्ता महिला व बालकांची सविस्तर आकडेवारी सभागृहात मांडली.
मुंबई : राज्यात गेल्या दोन वर्षांत तब्बल 93 हजार 940 महिला बेपत्ता झाल्याची धक्कादायक माहिती गृह विभागानं विधानसभेत दिली. यापैकी 67 हजार 458 महिलांचा शोध लावण्यात पोलिसांना यश आलं असून सुमारे 71.8 टक्के पुनर्प्राप्ती दर नोंदवण्यात आला आहे.
गृहविभागाची आकडेवारी : सर्वपक्षीय आमदारांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील गृह विभागानं 2024 आणि 2025 या वर्षांतील बेपत्ता महिला व बालकांची सविस्तर आकडेवारी सभागृहात मांडली. तसेच, 2015 पासून 'ऑपरेशन मुस्कान' अंतर्गत 41 हजार 193 अल्पवयीन मुला-मुलींचा शोध लावण्यात आल्याची माहिती लेखी उत्तरात देण्यात आली.
विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार,
- 2024 मध्ये राज्यात 45 हजार 662 महिला बेपत्ता झाल्या असून त्यापैकी 30 हजार 877 (सुमारे 67.6 टक्के) महिलांचा शोध लागला आहे.
- तर 2025 मध्ये 48 हजार 278 महिला बेपत्ता झाल्या असून त्यापैकी 36 हजार 581 (सुमारे 75.7 टक्के) महिलांना शोधण्यात यश आलं आहे.
एकूण दोन वर्षांत 93 हजार 940 महिला बेपत्ता झाल्या असून त्यापैकी 67 हजार 458 महिलांचा शोध लागल्याची माहिती सरकारनं दिली.
अल्पवयीन मुलींची चिंताजनक स्थिती : विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार,
- 2024 मध्ये राज्यात 11 हजार 313 अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्या. त्यापैकी 8 हजार 475 मुलींचा शोध लागला असून पुनर्प्राप्ती दर 74.9 टक्के आहे.
- 2025 मध्ये 12 हजार 113 अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्या. त्यापैकी 10 हजार 295 मुलींचा शोध लागला असून पुनर्प्राप्ती दर 84.9 टक्के आहे.
दोन वर्षांत एकूण 23 हजार 429 अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्या असून त्यापैकी 18 हजार 770 मुलींचा शोध लावण्यात आला आहे. एकूण पुनर्प्राप्ती दर 80.1 टक्के इतका आहे.
मुंबई, नवी मुंबई, रायगड, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या भागांत 2024-25 या कालावधीत 15 ते 18 वयोगटांतील 4 हजार 989 मुलं-मुली बेपत्ता झाली. त्यापैकी 4 हजार 813 जणांचा (सुमारे 96 टक्के) शोध लावण्यात पोलिसांना यश आलं आहे.
गृह विभागाच्या माहितीनुसार, जुलै 2015 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीत 13 टप्प्यांत 'ऑपरेशन मुस्कान' राबविण्यात आलं. या मोहिमेदरम्यान 41 हजार 193 अल्पवयीन मुला-मुलींचा शोध लावण्यात आला. सध्या 14 वं 'ऑपरेशन मुस्कान' सुरू असून 16 फेब्रुवारीपर्यंत 1 हजार 401 अल्पवयीन (454 मुले व 947 मुली) शोधण्यात आलं आहे.
‘ऑपरेशन मुस्कान’ काय आहे? : ‘ऑपरेशन मुस्कान’ ही भारताच्या गृह मंत्रालयाची देशव्यापी मोहीम आहे. बेपत्ता बालकांचा शोध घेणं, त्यांचं पुनर्वसन करणं आणि कुटुंबीयांसोबत पुनर्मिलन घडवून आणणं हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. वाढत्या बेपत्ता प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर शोध लागण्याचं प्रमाण वाढत असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. मात्र, महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची गरज अधोरेखित होत आहे.
