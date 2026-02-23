ETV Bharat / state

९३ हजार पुणेकरांची पोलिसांना साथ; वाहतूक नियमांचं उल्लंघन केल्याचे पाठवले फोटो, भरघोस बक्षीसं देऊन आयुक्तांनी केला सत्कार

वाहतूक सुधारणेसाठी ९३ हजार पुणेकरांची पोलिसांना साथ लाभली आहे. वाहतूक नियमांचं उल्लंघन केल्याचे फोटो त्यांनी पोलिसांना पाठवले. त्यांचा नुकताच सत्कार करण्यात आला.

भरघोस बक्षीस देऊन पोलिसांनी केला सत्कार
भरघोस बक्षीस देऊन पोलिसांनी केला सत्कार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 23, 2026 at 4:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे - शहरातील वाहतूक सुरळीत व्हावी तसंच पुणेकरांनी वाहतुकीचे नियम पाळावे यासाठी पुणे पोलिसांकडून विविध उपयोजना केली जात आहे. अशीच एक उपाय योजना म्हणजे पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय येथे पुणे शहर वाहतूक शाखेमार्फत एक पीटीपी ऍप तयार करण्यात आलं होतं. यावर वाहतूक नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या वाहन चालकाविरोधात तक्रारी नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. याला पुणेकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला असून तब्बल ९३ हजार पुणेकरांनी वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या पुणेकरांचे फोटो वाहतूक पोलिसांना पाठवले आहेत.



पुणे वाहतूक पोलिसांच्या वतीनं पीटीपी ऍपवर सर्वाधिक माहिती देणाऱ्या पहिल्या पाच विजेत्यांसाठी बक्षिसांची योजना घोषित करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार आज सर्वाधिक कारवाई करण्यासाठी उपयुक्त ठरलेल्या पुणेकरांना पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याहस्ते बक्षीसं देण्यात आली. त्यानुसार प्रथम पारितोषिक रुपये 50,000 आणि प्रमाणपत्र, तर अनुक्रमे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तसंच पंचम पारितोषिक रुपये 25,000, 15,000, 10,000 व 5,000 अशी बक्षीसं आज देण्यात आली.

भरघोस बक्षीस देऊन पोलिसांनी केला सत्कार
भरघोस बक्षीस देऊन पोलिसांनी केला सत्कार (ETV Bharat)



यावेळी पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार म्हणाले की, आम्ही जी पीटीपी ऍप तयार केलं आहे. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत असून पुणेकर वाहतुकीचं उल्लंघन करणाऱ्या लोकांचे फोटो ऍपवर लोक पाठवत आहेत. आतापर्यंत एकूण 93,190 नागरिकांनी ह्या ऍपचा वापर केला असून त्यावरुन एकूण 1,81,555 केसेस प्राप्त झाल्या आहेत. त्यांची पडताळणी करुन एकूण 1,32,485 केसेस करण्यात आल्या आहेत. तसंच एकूण 3,83,37,900 रकमेचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.

भरघोस बक्षीस देऊन पोलिसांनी केला सत्कार
भरघोस बक्षीस देऊन पोलिसांनी केला सत्कार (ETV Bharat)

जानेवारी महिन्यामध्ये पुणे शहर वाहतूक पोलिसांमार्फत 'पीटीपी' हे ऍप नागरिकांसाठी प्रसारित करण्यात आलं होतं. या ऍपद्वारे वाहतूक नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या वाहन चालकांविरोधात तक्रारी नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या योजनेनुसार जानेवारी महिन्यातील विजेते फेब्रुवारी महिन्यात म्हणजे आज घोषित करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, 'पीटीपी' ऍपद्वारे सर्वाधिक प्रभावी कारवाई नोंदविणाऱ्या ३ अंमलदार यांनाही पोलीस आयुक्तांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र देऊन गौरवण्यात आलं. सर्व नागरिकांनी 'पीटीपी' ऍप डाऊनलोड करून त्याचा अधिकाधिक वापर करावा, तसंच शहरातील वाहतूक नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या बेशिस्त वाहन चालकांची माहिती वाहतूक पोलिसांना देऊन शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यास सहकार्य करावे, असं आवाहन यावेळी आयुक्त अमितेश कुमार यांनी केलं.

भरघोस बक्षीस देऊन पोलिसांनी केला सत्कार
भरघोस बक्षीस देऊन पोलिसांनी केला सत्कार (ETV Bharat)

हेही वाचा..

  1. 21 पुणेकरांचा नवा रेकॉर्ड; 'पराक्रम' जाणून तुम्हीसुद्धा घालताल तोंडात बोटं - Pune Traffic Rules Fines
  2. वाहतूक नियम मोडणाऱ्या बेशिस्त वाहन चालकांना 'एआय सिग्नल' करणार दंड; राज्यातील पहिला प्रयोग

TAGGED:

VIOLATION OF TRAFFIC RULES
वाहतूक नियमांच उल्लंघन
पुणेकरांची पोलिसांना साथ
पीटीपी ऍप
VIOLATION OF TRAFFIC RULES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.