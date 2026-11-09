अनाथ नातीसाठी 90 वर्षीय आजीचा रस्त्यावर लाठीकाठी खेळ, गोळा करत आहे लग्नासाठी मदत
पुण्यातील प्रसिद्ध 90 वर्षाच्या आजींची आजही हिंमत कायम आहे. अनाथ नातीच्या लग्नासाठी या शांताबाई पवार आजी रस्त्यावर लाठीकाठी खेळ करत आहेत.
Published : November 9, 2026 at 6:25 PM IST
पुणे - दिवाळीचा सण... सर्वत्र आनंद, उत्साह आणि रोषणाईचे वातावरण... प्रत्येक घरात सणाचा गोडवा आणि कुटुंबीयांसोबत आनंदाचे क्षण अनुभवले जात असताना पुण्यातील रस्त्यांवर मात्र एक वेगळेच दृश्य पाहायला मिळत आहे. वयाची नव्वदी ओलांडलेल्या शांताबाई पवार या वृद्ध आजी हातात लाठीकाठी घेऊन रस्त्यावर कसरतीचे खेळ दाखवत आहेत. स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी नव्हे, तर आपण पोटच्या मुलांप्रमाणे सांभाळलेल्या अनाथ नातीच्या लग्नासाठी पैसे उभे करण्याची त्यांची ही धडपड सुरू आहे. शरीर थकले आहे, वयामुळे पूर्वीसारखी ताकद राहिलेली नाही; मात्र मनातील जिद्द आणि लेकरांप्रती असलेले प्रेम आजही तितकेच भक्कम आहे. कोणासमोर हात पसरायचा नाही, कोणाकडे पैसे मागायचे नाहीत, तर आपल्या कष्टातूनच नातीचे लग्न पार पाडायचे, या स्वाभिमानी विचाराने शांताबाई पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरल्या आहेत. मात्र लग्नासाठी पैसे जास्त लागणार असल्याने आता शांताबाईंनी दानशूर व्यक्तींकडे मदतीसाठी आवाहन केलं आहे.
हडपसर येथील गोसावी वस्ती येथे राहणाऱ्या शांताबाई पवार या वयाच्या 90व्या वर्षी नातीच्या लग्नासाठी 'डोंबारी खेळातील' कसरती करत पैसे गोळा करत आहेत. मात्र 90वर्षे वय असल्याने आता लाठीकाठीचा खेळ जास्त होत नसल्याने शांताबाई पवार यांनी नातीच्या लग्नासाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे.
याबाबत शांताबाई पवार म्हणाल्या की, माझ्या आई वडिलांपासून समाजसेवेचं बाळकडू मला मिळालं असून लग्नानंतर देखील मी अनाथ मुलं सांभाळत होते. अगदी जन्म झाल्यापासून ते दीड वर्षाच्या मुलं मुली यांना मी सांभाळत आहे. माझ्याजवळ 20मुलं मुली असून त्याचं राहण्याचा तसंच जेवण, शिक्षण याचा संपूर्ण खर्च मी याच लाठीकाठीचे खेळ करून केलं असून यात अनेक कलाकारांनी मला मदत देखील केली, तसंच अनेक दानशूर व्यक्तींनी मला मदत केली आणि मी यातून या मुलाचं शिक्षण तसंच 9 जणांची लग्नं केली. या 20 ही मुला मुलींना मी चांगलं शिक्षण दिलं असून काहींच ग्रॅज्युएशन झालं असून काही जण विविध कोर्स करत आहेत. आता माझ्याजवळ राहणाऱ्या मुलींपैकी एका नातीचं लग्न येत्या 20 नोव्हेंबरला असून यासाठी पैसे लागत असल्याने मी कोणाकडे मागू शकत नाही. तसंच हात देखील पसरू शकत नाही. या मुला मुलींच्या शिक्षणासाठी पैसे नसल्याने व्याजाने पैसे घेतलेले असल्याने ते एक कर्ज माझ्यावर असून आता मला या वयात तिच्या लग्नासाठी पैसे लागत असल्याने मी ठरवलं की, जोपर्यंत माझ्या शरीरात शक्ती आहे तोपर्यंत मी रस्त्यावर असे लाठीकाठीचे खेळ करून पैसे गोळा करेन आणि मी दररोज सकाळी मुलींच्या उठण्याच्या अगोदर रस्त्यावर जाते थेट रात्रीच परत घरी येते. रस्त्याच्या कडेला दुपारी थोडा आराम करून पुन्हा मी लाठीकाठी फिरवते आणि येणारे लोक काहीना काही मदत करत असतात. मात्र त्यांच्याकडून मिळणारी मदत छोटी असल्याने मला माझ्या या अनाथ नातीच्या लग्नासाठी कोणी मदत केली तर हे माझ्यासाठी खूपच चांगलं होईल असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
अनेकांकडून होत आहे फसवणूक - त्यापुढे म्हणाल्या की मी जोपर्यंत हयात आहे तोपर्यंत मी माझ्या या अनाथ नातू नातवांसाठी काम करणार असून मी ही समाजसेवा सोडणार नाही. मी रस्त्यावर लाठीकाठीचे खेळ दाखवत असताना अनेकजण माझे व्हिडिओ काढतात आणि मदतीचं आवाहन करतात पण ती मदत मला मिळत नाही. माझी अशी अनेकवेळा फसवणूक देखील झाली आहे. समाजात राहणाऱ्या दानशूर व्यक्तींना माझं आवाहन आहे की मला या वयात लाठीकाठी चालवायला काही लाज वाटत नाही पण शरीर साथ देत नाही यामुळे या अनाथ मुला मुलींच्या शिक्षणासाठी तसंच त्यांच्या लग्नासाठी पैसे गोळा होत नाहीयेत. आपण एक मदतीचा हात मला द्यावा असं आवाहन यावेळी या शांताबाई पवार यांनी केलं आहे.
आयुष्याची नव्वद वर्षे पूर्ण केलेल्या एका आजीची ही धडपड केवळ नातीच्या लग्नापुरती मर्यादित नाही; ती मातृत्वाची, माणुसकीची, स्वाभिमानाची आणि आयुष्यभर केलेल्या समाजसेवेची कहाणी आहे. स्वतःच्या आयुष्यात कितीही अडचणी आल्या, तरी अनाथ मुलांचे आयुष्य घडवण्याचे काम त्यांनी थांबवले नाही. आज शरीर साथ देत नसतानाही दुसऱ्यांसाठी जगण्याची त्यांची जिद्द कायम आहे. ज्या हातांनी अनेक अनाथ मुलांचे आयुष्य सावरले, त्याच हातांना आज नातीचा संसार उभा करण्यासाठी मदतीची गरज आहे. दिवाळीच्या प्रकाशात प्रत्येकाच्या घरात आनंद नांदत असताना शांताबाईंच्या या हाकेला समाजातील दानशूर व्यक्ती, संस्था आणि मदतीसाठी पुढे येणाऱ्या नागरिकांनी प्रतिसाद दिल्यास एका अनाथ मुलीच्या नव्या आयुष्याची सुरुवात अधिक आनंदाने होऊ शकेल.
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