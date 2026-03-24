धक्कादायक! नालासोपारा येथे रेबिजमुळे 9 वर्षीय मुलीचा मृत्यू
पुढील उपचारासाठी मुंबईच्या कस्तुरबा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र तिचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
Published : March 24, 2026 at 10:57 AM IST
पालघर- नालासोपाऱ्यात रेबिजचा संसर्ग झाल्याने नऊ वर्षीय मुलीचा उपचारादरम्यान दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आलीय. सोमवारी सकाळच्या सुमारास ही घटना घडलीय. कशिश सहानी असे मृत मुलीचं नाव आहे. कशिश सहानी ही मुलगी नालासोपारा पश्चिमेच्या सुबोध सागर इमारतीत आपल्या आई-वडिलांच्या सोबत राहत असून, ती मदर मेरी या शाळेत इयत्ता चौथीमध्ये शिकत होती. सहा महिन्यांपूर्वी कशिश ही आपल्या आजोबांच्या सोबत जात असताना एका श्वानांचे नख लागून तिला जखम झाली होती. त्यामुळे तिला दुसऱ्या दिवशी उपचारासाठी दवाखान्यात नेले होते. मात्र इंजेक्शनच्या भीतीने ती जोरात रडू लागल्याने तिला घरी आणले. याशिवाय दुसऱ्या दिवशी ती जखम ही सुकून गेल्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले.
रेबिज संसर्गाची लागण झाल्याने तिचा मृत्यू : मात्र तीन ते चार दिवसांपूर्वीच तिची प्रकृती अचानक बिघडली. तिने अन्न-पाणीही सोडले, तिचे डोळे ही लाल झाले होते. घरचे कशिशला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी घेऊन गेले असता डॉक्टरांनी सर्व रिपोर्ट काढण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर तिला पुढील उपचारासाठी मुंबईच्या कस्तुरबा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र तिचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. रेबिज संसर्गाची लागण झाल्याने तिचा झाला असल्याचे मृत्यूच्या अहवालात डॉक्टरांनी नमूद केल्याचे सुबोध सोसायटीच्या सेक्रेटरी श्रुती शेनॉय यांनी सांगितले. या घटनेमुळे मोठा धक्का बसला असल्याची प्रतिक्रिया येथील रहिवाशांनी दिलीय.
भटक्या श्वानांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी : या घडलेल्या घटनेमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण असून, भटक्या श्वानांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या घटनेची माहिती मिळताच विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी घटनास्थळी भेट दिली. महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील अत्यंत गंभीर घटना आहे. भटक्या श्वानांचा बंदोबस्त करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. याशिवाय महापालिकेच्या होणाऱ्या महासभेतही हा मुद्दा लावून धरला जाईल, असे पाटील यांनी सांगितलंय.
आरोग्य विभागाकडून तपासणी होणार : मुलीच्या रेबिज संसर्गामुळे झालेल्या मृत्यूनंतर नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरलंय. याच पार्श्वभूमीवर वसई-विरार महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. भक्ती चौधरी यांनीही घटनास्थळी भेट दिली. यावेळी त्या मुलीच्या संपर्कात आलेले आई-वडील, आजूबाजूची मुलं याशिवाय अन्य नागरिक यांची तपासणी केली जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितलंय. खेळताना किंवा रस्त्याने जाताना कधी श्वान किंवा मांजर चावल्यास किंवा तातडीने महापालिकेच्या रुग्णालयात आणि दवाखान्यात उपचारासाठी दाखल केले पाहिजे. लहान मुलांनी त्यांच्या घरच्यांना सांगितलं पाहिजे. अशा वेळी पालकांनीही सतर्क राहणे अत्यंत गरजेचे आहे. लहान मुलांना इंजेक्शनची भीती वाटते, त्यामुळे ते अनेकदा गोष्टी लपवतात. पण पालकांनी त्यांना विश्वासात घेऊन प्रेमाने संवाद साधावा, असे आवाहनही डॉ. भक्ती चौधरी यांनी केलंय.
