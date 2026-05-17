बागेतील घसरगुंडीवरून पडून 9 वर्षीय बालकाचा मृत्यू, हिंगण्याच्या धनगरपुरा येथील घटना

नागपूरात भयंकर घटना घडली. एका गार्डनमधील घसरगुंडीवरून पडून एका 9 वर्षीय बालकाचा मृत्यू झाला आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 17, 2026 at 1:46 PM IST

नागपूर : जिल्ह्यातील हिंगणा नगरपंचायत क्षेत्रातील धनगरपुरा येथे एक अत्यंत हृदयद्रावक घटना घडली आहे. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेजवळील ग्रीन जिममध्ये खेळताना घसरगुंडीवरून खाली पडून गंभीर जखमी झालेल्या 9 वर्षीय बालकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली असून नागरिकांकडून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

मुलगा लग्नासाठी पाहुण्याच्या घरी आला होता : मृत बालकाचं नाव लकी किशोर मसराम असं असून तो अमरावती जिल्ह्यातील नांदगाव खंडेश्वर येथील रहिवासी होता. लकीचे वडील किशोर ज्ञानेश्वर मसराम हे कुटुंबासह एका लग्नसमारंभासाठी धनगरपुरा इथं आपल्या साळभाऊ यांच्या घरी आले होते. आनंदाच्या वातावरणात आलेल्या या कुटुंबावर अचानक दुःखाचा डोंगर कोसळला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, 15 मे रोजी दुपारी सुमारे 2.30 वाजताच्या सुमारास लकी हा परिसरातील दोन मुलांसोबत जिल्हा परिषद शाळेजवळील ग्रीन जिममध्ये खेळण्यासाठी गेला होता. यावेळी तो घसरगुंडीवर खेळत असताना अचानक त्याचा तोल गेला आणि तो खाली कोसळला. या अपघातात त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली.

डॉक्टरांनी तपासणीनंतर मृत घोषित केलं : घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांनी आणि नातेवाईकांनी तातडीने लकीला हिंगणा ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्याला मृत घोषित केलं. या घटनेने मसराम कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

या प्रकरणी हिंगणा पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून पुढील तपास सुरू आहे. पाहुणा म्हणून आलेल्या निष्पाप बालकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने संपूर्ण परिसरात शोक व्यक्त केला जात आहे.

