गडचिरोलीत मोठी कारवाई; 9 नक्षलवाद्यांचं आत्मसमर्पण, शस्त्रसाठा जप्त
मंगळावारी (दि. 31 मार्च) 9 नक्षलवाद्यांनी गडचिरोली पोलीस दल आणि सीआरपीएफसमोर आत्मसमर्पण केलं. या कारवाईमुळं नक्षलवाद चळवळीला मोठा धक्का बसला आहे.
Published : April 1, 2026 at 7:10 AM IST
गडचिरोली : जिल्ह्यात नक्षलवादविरोधी मोहिमेला मोठं यश मिळालं आहे. मंगळवारी (दि. 31 मार्च) 9 नक्षलवाद्यांनी गडचिरोली पोलीस दल आणि सीआरपीएफसमोर आत्मसमर्पण केलं. 'नक्षलमुक्त भारत'साठी 31 मार्चची डेडलाईन होती. आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांमध्ये 3 एसीएम दर्जाच्या वरिष्ठ नक्षलवाद्यांसह 6 सदस्यांचा समावेश आहे. या सर्वांवर महाराष्ट्र शासनानं एकत्रित 30 लाख रुपयांचं बक्षीस जाहीर केलं होतं. आत्मसमर्पण करताना दोन नक्षलवाद्यांनी स्वयंचलित एके-47 रायफल आणि एका कार्बाईनसह शस्त्रसाठा जमा केला. या कारवाईमुळं नक्षलवाद चळवळीला मोठा धक्का बसला आहे. हे सर्व नक्षलवादी छत्तीसगड राज्यातील विविध ठिकाणी आणि नॅशनल पार्क परिसरात सक्रिय होते.
नक्षलवाद्यांवर वाढता दबाव : गडचिरोली पोलीस आणि सीआरपीएफच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळं नक्षलवाद्यांवर सातत्यानं दबाव वाढत आहे. सन 2025 पासून आतापर्यंत (9 जणांसह) तब्बल 132 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. तर सन 2005 पासून आतापर्यंत एकूण 805 नक्षलवाद्यांनी शस्त्रे टाकून मुख्य प्रवाहात प्रवेश केला आहे.
नक्षलवाद आता मर्यादित : एकेकाळी गडचिरोली जिल्ह्यातील 10 उपविभागांमध्ये सक्रिय असलेली नक्षलवादी चळवळ आता जवळजवळ संपुष्टात आली आहे. सध्या नक्षलवादी चळवळ केवळ भामरागड उपविभागाच्या सीमावर्ती भागामध्ये मर्यादित राहिली आहे. गडचिरोली पोलीस आणि सीआरपीएफच्या कारवाईमुळं नक्षलवाद्यांच्या आत्मसमर्पण करण्याच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे.
कोण आहेत आत्मसमर्पण केलेले नक्षलवादी? : गडचिरोली पोलीस आणि सीआरपीएफ पथकासमोर आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांमध्ये दसरी ऊर्फ पिडे सन्नु वेको, रामजी अडमा पोटाम, शांती वंजा वड्डे या तीन एसीएम पदावरील वरिष्ठ नक्षलवाद्यांचा समावेश आहे. याशिवाय मनकु मासो पोडाम, सरिता रामा वेलकम, लखमी आयतु कुंजाम, नंदे जोगा मडे, राकेश कोरके मज्जी आणि सुक्की बामी कुंजाम या सदस्यांनीही शरणागती पत्करली. हे सर्व नक्षलवादी छत्तीसगड राज्यातील विविध ठिकाणी आणि नॅशनल पार्क परिसरात सक्रिय होते. त्यांच्या विरोधातील गुन्ह्यांची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
शस्त्रसाठा जप्त : आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, छत्तीसगड राज्यातून अग्निशस्त्रं आणि इतर साहित्य जप्त केलं आहे. तसंच यात स्वयंचलित एके-47 रायफल आणि एका कार्बाईनचा समावेश आहे. या कारवाईमुळं नक्षलवादी साखळीला मोठा फटका बसला आहे.
पुनर्वसनाची हमी : शासनाच्या आत्मसमर्पण व पुनर्वसन धोरणानुसार सर्व आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांना 4.5 लाख ते 5.5 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. तसंच गटानं आत्मसमर्पण केल्यास अतिरिक्त 4 लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.
नक्षलमुक्तीकडं वाटचाल : गडचिरोली पोलीस दलाच्या प्रभावी मोहिमेमुळं आणि शासनाच्या पुनर्वसन धोरणामुळं अनेक नक्षलवादी हिंसाचाराचा मार्ग सोडून मुख्य प्रवाहात येत आहेत. त्यामुळं गडचिरोली जिल्हा नक्षलमुक्त होण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे.
