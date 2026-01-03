छत्रपती संभाजीनगर महापालिका निवडणूक 2026 : 554 जणांची माघार, 29 प्रभागातून 859 उमेदवार निवडणूक रिंगणात
छत्रपती संभाजीनगर महापालिका निवडणूक 2026 मध्ये 554 उमेदवारांनी अर्ज मागं घेतले. त्यामुळे आता 859 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उरले आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर : महापालिका निवडणुकीमध्ये 115 नगरसेवक पदासाठी 859 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. यात सर्वाधिक 97 उमेदवार हे उबाठा पक्षाचे असणार आहेत. त्या पाठोपाठ भाजपाचे 94, शिवसेनेचे 92, काँग्रेसचे 77, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे 77, वंचित बहुजन आघाडीचे 62, एमआयएमचे 48, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे 25, बसपाचे 21, रिपाई आठवले गटाचे 6 आणि अपक्ष 260 असे 859 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. शुक्रवारी दिवसभरात सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांची नाराजी दूर करण्यात यश मिळवलं. त्यामुळे तब्बल 554 उमेदवारांनी अर्ज मागं घेतले. त्यामुळे निवडणूक रिंगणात असणाऱ्या उमेदवारांना आज चिन्हांचं वाटप केलं जाणार आहे.
554 उमेदवारांची माघार : छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज मागं घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी शुक्रवारी राजकीय घडामोडींना वेग आला. गेल्या दोन दिवसात एकूण 554 उमेदवारांनी आपले अर्ज मागं घेतले. आता शहरातील 29 प्रभागांमधून 859 उमेदवार नशीब आजमावणार असून आजपासून शहरात प्रचाराला उमेदवारांनी सुरुवात केली आहे. शुक्रवारी सकाळपासूनच नऊ निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयांमध्ये उमेदवारांची मोठी गर्दी दिसून आली. बंडखोरांची मनधरणी करण्यात राजकीय पक्षांना काही अंशी यश आलं. त्यामुळे 554 जणांनी माघार घेतल्यानं अधिकृत उमेदवारांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे.
'या' प्रभागात सर्वाधिक अर्ज घेतले मागं : छत्रपती संभाजीनगरमधील सिल्लेखाना इथल्या झोन क्रमांक 2 अंतर्गत येणाऱ्या प्रभाग 15, 16 आणि 17 मध्ये तब्बल 74 अपक्ष उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज मागं घेतले. निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी ही मोठी घडामोड घडली. या तिन्ही प्रभागांमध्ये सुरुवातीला मोठ्या संख्येनं उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. मात्र छाननीनंतर आणि राजकीय घडामोडींमुळे अपक्ष उमेदवारांनी मोठ्या प्रमाणावर माघार घेतल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. अनेक अपक्ष उमेदवारांनी भाजपा उमेदवारांच्या समर्थनार्थ माघार घेतल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे शिवसेनेतील काही इच्छुकांना उमेदवारी न मिळाल्यानं त्यांनी अर्ज मागं घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता या प्रभागांमध्ये थेट प्रमुख पक्षांमध्येच लढत रंगणार असल्याचं स्पष्ट झालं. मात्र निवडणुकीचे राजकीय गणित बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
