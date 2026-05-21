गरीबनगरमधील 85 टक्के अतिक्रमण हटवलं; दगडफेक करणाऱ्यांना 26 मे पर्यंत पोलीस कोठडी
Published : May 21, 2026 at 8:14 PM IST
मुंबई : वांद्रे येथील गरीबनगर अनधिकृत झोपडपट्टीवरची अतिक्रमण निर्मूलनाची कारवाई 85 टक्के पूर्ण झाली असल्याची माहिती पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी गुरुवारी (दि. 21) "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली. यावेळी रेल्वेच्या एकंदरीत विकासाच्या दृष्टीने ही कारवाई अतिशय महत्त्वाची असल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं.
23 मे पर्यंत अतिक्रमण हटवण्याचं काम सुरू राहणार : पुढं बोलताना विनीत अभिषेक म्हणाले की, "एकूण 12 मशीन हे मोठं अतिक्रमण काढण्याचं काम करत आहेत. रेल्वे प्रशासन अतिशय संवेदनशीलरित्या हे कार्य करत आहे. दिवसभर पाणी वाटप असो किंबहुना जेवण वाटत असो ही सर्व काम रेल्वेतर्फे केली जात आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आम्ही काम करत आहोत. आतापर्यंत अतिक्रमण काढताना कोणीही जखमी झालेलं नाही. एकूण 80 मेट्रिक टन इतक्या वजनाचे अतिक्रमित साहित्य (मलबा) या ठिकाणाहून हटवण्यात आलं आहे. 23 मे पर्यंत हे अतिक्रमण हटवण्याचे काम सुरू राहणार आहे. मात्र त्यानंतरही या ठिकाणी कोणतेही अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी परिसरात कुंपण (फेंसिंग) केलं जाणार आहे. 1200 पोलिसांची कुमक या ठिकाणी तैनात आहे. दिवस रात्र पोलीस प्रशासन काम करत आहे."
चुकीचा प्रकार घडू नये, यासाठी खास खबरदारी : "600 झोपड्यांपैकी 500 झोपड्या काढण्याचं काम या मोहिमेमध्ये हाती घेण्यात आलं आहे. 100 झोपड्या सोडून इतर झोपड्या काढण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. रेल्वे रुळाजवळील अनधिकृत झोपड्या हटवण्याचं काम केलं जात आहे. पुढच्या 15 ते 20 वर्षांच्या विकासाचे नियोजन करून ही कारवाई करण्यात आली आहे. वांद्रे टर्मिनस इथं प्लॅटफॉर्म वाढवण्यात येणार आहेत. त्यानंतर 45 नवीन रेल्वे या ठिकाणहून ठेवतील. कोणत्याही प्रकारचा चुकीचा प्रकार घडू नये, यासाठीची खास खबरदारी प्रशासनातर्फे या ठिकाणी घेण्यात आली आहे," असंही यावेळी विनीत अभिषेक सांगितलं.
दगडफेक केलेल्या आरोपींना 26 मे पर्यंत पोलीस कोठडी : दुसरीकडे, बुधवारी अतिक्रमण निर्मूलनाची कारवाई सुरू असताना पोलिसांवर एका जमावानं दगडफेक केल्याचं पाहायला मिळलं होतं. पोलिसांनी याप्रकरणी आरोपींना ताब्यात घेतलं असून त्यांना गुरूवारी न्यायालयात हजर करण्यात आलं. यावेळी न्यायालयानं आरोपींना 26 मे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. तर एक आरोपी विधी संघर्षित असल्यामुळं त्याला बालसुधारगृहात पाठवण्यात आलं आहे. दरम्यान, न्यायालयासमोर समोर पोलिसांनी आपली बाजून मांडताना सांगितलं की, दगडफेक ही पूर्वनियोजित होती. यामागचा सूत्रधार कोण? याचा शोध घ्यायचा आहे. त्यामुळं पोलिसांनी आरोपींना पोलीस कोठडी देण्याची मागणी केली. तसंच अतिक्रमण विरोधातील कारवाई थांबवण्यासाठी दगड व पेवर ब्लॉक साठवण्यात आले आणि मग फेकण्यात आले, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. तर दुसरीकडे आरोपींच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, घडलेली घटना ही अकस्मात होती, मशीद तोडण्याची नोटीस देण्यात आली नव्हती, तरी देखील ही कारवाई करण्यात आली. यामुळं लोकांच्या धार्मिक भावना भडकल्या. अखेर न्यायालयानं 15 आरोपींना 26 मे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
