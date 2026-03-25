हरिश राणांच्या मृत्यूनंतर इच्छामरणाची चर्चा; मुंबईत इच्छामरणासाठी आलेत 85 अर्ज, महापालिका समिती स्थापून घेणार निर्णय

मुंबई महानगरपालिकेत आतापर्यंत 85 जणांनी इच्छामरणाचे अर्ज सादर केल्याची माहिती मुंबई महानगरपालिका आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हरीश भांदिर्गे यांनी दिली. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती.

Mumbai Municipal Corporation
मुंबई महानगरपालिका (ETV Bharat Reporter)
Published : March 25, 2026 at 8:41 PM IST

Updated : March 25, 2026 at 8:58 PM IST

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीनंतर देशात प्रथमच हरिश राणा या कोमातील व्यक्तीचा मंगळवारी इच्छामरणानं मृत्यू झाला. त्यानंतर इच्छामरणाची देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे. "मुंबईत आतापर्यंत 85 जणांनी इच्छामरणासाठीचे अर्ज मुंबई महानगरपालिकेकडे केले आहेत. भविष्यात याविषयीची समिती स्थापन केली जाईल. मगच या अर्जांवर कोणताही निर्णय घेतला जाईल", अशी माहिती आरोग्य समिती अध्यक्ष हरीश भांदिर्गे यांनी दिली.


85 जणांनी इच्छामरणासाठी केले अर्ज : सर्वोच्च न्यायालयानं 2023 साली इच्छामरणासंदर्भात दिलेल्या निर्णयानंतर राज्य सरकारच्या निर्देशावरून, मुंबई महानगरपालिकेनं विविध प्रभागातील मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे यासाठीचे अर्ज स्वीकारण्याची जबाबदारी दिली होती. आतापर्यंत 85 जणांनी इच्छामरणासाठीचे अर्ज मुंबई महानगरपालिकेकडे केले आहेत. भविष्यात याविषयीची समिती स्थापन केली जाईल. मगच या अर्जांवर कोणताही निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती देखील यावेळी हरीश भांदिर्गे यांनी दिली.

प्रतिक्रिया देताना आरोग्य समिती अध्यक्ष हरीश भांदिर्गे (ETV Bharat Reporter)

अर्ज केलेल्या व्यक्तीच्या आजाराची घेण्यात येणार माहिती - यावेळी बोलताना हरीश भांदिर्गे म्हणाले की, "अर्ज केलेली कोणतीही व्यक्ती या क्षणाला गंभीररित्या आजारी नाही. किंबहुना ते निरोगी आणि सुस्थितीत आहेत. भविष्यात कोणतेही आरोग्यविषयक संकट येऊ नये, यादृष्टीनं त्यांनी हे अर्ज केले आहेत. याविषयी विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. समिती त्या व्यक्तीच्या आजाराची माहिती घेणार आहे."



विशेष समिती होणार स्थापन : या प्रकरणांचा अभ्यास करण्यासाठी शासन एक समिती गठीत करणार आहे. ही समिती अर्जदाराच्या आजाराची स्थिती आणि कारणांचा विचार करून 'इच्छामरणा'च्या मागणीवर निर्णय घेईल, असं यावेळी हरीश भांदिर्गे म्हणाले.


"अर्ज केलेले सर्व 85 व्यक्ती सध्या निरोगी आणि सुस्थितीत आहेत. सरकारी समिती याविषयी स्थापन होईल. त्यानंतरच या सर्वांच्या इच्छामरणाचा निर्णय घेतला जाईल."- हरीश भांदिर्गे, आरोग्य समिती अध्यक्ष, मुंबई महानगरपालिका


धोरण असणं गरजेचं : एकूण 85 जणांनी इच्छामरणासाठी अर्ज केले आहेत. मात्र, ही अतिशय वैयक्तिक आणि संवेदनशील माहिती असल्यानं संबंधित व्यक्तींची नावे समोर आलेली नाहीत. याचबरोबर इच्छामरणाबाबत वाढलेल्या अर्जांची संख्या लक्षात घेता या संदर्भात स्पष्ट धोरण असणं गरजेचं असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.


